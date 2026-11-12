La ministra del Deporte y el alcalde de Montería presentan los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027

También se presentó a Naki, la mascota oficial de los juegos.

Todo listo para los juegos Paranacionales y Nacionales 2027.

En el marco del Encuentro Nacional del Deporte y el Turismo, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, y la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez presentaron oficialmente los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027, una cita histórica que tendrá como sedes principales a los departamentos de Córdoba y Sucre.

La realización de estas justas representa una oportunidad para proyectar a Montería como un destino deportivo y turístico, dinamizar la economía local y fortalecer sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios.

Las competencias contemplan 40 deportes nacionales y 26 paranacionales. De acuerdo con el alcalde, en 2027 la ciudad recibirá alrededor de 13.000 personas, entre deportistas, atletas, delegados, jueces y autoridades. Para atender los requerimientos de alojamiento, la capital cuenta con alrededor de 2.600 habitaciones y 4.500 camas disponibles.

En materia de infraestructura deportiva, Montería dispone de cinco escenarios distribuidos en tres complejos. La Villa Olímpica Norte reúne el Estadio de Atletismo Manuel Salvador Córdoba, la Pista de Patinaje y el Coliseo de Tejo Calixto Páez; la Villa Olímpica Occidente cuenta con el Coliseo de Combate, mientras que la Villa Olímpica del Sur alberga el escenario de Patinaje de Ruta.

“Hoy damos otro paso enorme en ese sueño de convertir a nuestra ciudad en una de las grandes capitales deportivas de Colombia. En 2027 seremos protagonistas de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. Recibiremos a grandes deportistas, a sus familias y a miles de visitantes que conocerán lo mejor de nuestra tierra.” Aseguró el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

Como parte de la identidad de los Juegos, también se presentó a Naki, la mascota oficial, inspirada en la garza agamí, ave de gran belleza y elegancia que habita en humedales y riberas del Caribe colombiano, especialmente en Córdoba y Sucre. Su nombre es una creación sonora, cercana y fácil de recordar, derivada de Agamí, que transforma el nombre del ave en una figura amigable y con personalidad propia. Naki representa la riqueza natural de la región y busca conectar con públicos de todas las edades.

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El Encuentro Nacional del Deporte y el Turismo marca así el punto de partida hacia 2027, al reunir a directores de institutos deportivos, representantes de los gremios turísticos y autoridades nacionales. Este espacio permitirá articular esfuerzos y avanzar en la preparación de Montería y la región para recibir a deportistas, delegaciones y visitantes de todo el país.

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