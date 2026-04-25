Supernova 2026: Kim Shantal se desvanece y enciende alarmas previo a su pelea ante Karely Ruiz

Kim Shantal enfrenta dudas de salud antes de su pelea contra Karely Ruiz en Supernova Génesis 2026

Kim Shantal se desvanece previo a Supernova | Captura

El evento de Supernova Strikers: Génesis 2026, que promete combinar boxeo y música en una de las veladas más esperadas, está siendo marcado por situaciones inesperadas. Este viernes, durante uno de los entrenamientos en vivo que forman parte de la semana oficial del evento, un incidente con la influencer Kim Shantal generó preocupación. La joven, que se prepara para su pelea ante Karely Ruiz, mostró señales de desvanecimiento mientras realizaba su calentamiento en el cuadrilátero, lo que provocó alarmas entre los organizadores y seguidores.

Este entrenamiento fue transmitido en vivo como parte de la emoción creciente hacia el evento principal del domingo, pero lo que parecía una rutina habitual de preparación se vio interrumpido por el incidente con Shantal.

¿Cuál es el estado de salud de Kim Shantal tras desvanecerse en entrenamiento?

Kim Shantal, quien se encontraba realizando su entrenamiento habitual como parte de la preparación para su combate en Supernova 2026, mostró síntomas preocupantes cuando comenzó a sentirse mal mientras golpeaba las manoplas de boxeo. Después de mostrar gestos de incomodidad y comunicar a su entrenador que no podía continuar, la influencer se sentó en el ring, y sus entrenadores intentaron reanimarla con aire. En cuestión de minutos, se supo que Kim Shantal había sufrido un desmayo.

La situación llevó a una pausa en la transmisión, y Shantal fue retirada del cuadrilátero. Aunque, en un mensaje posterior, se informó que ya estaba fuera de peligro y su salud se había estabilizado, aún no se han proporcionado detalles médicos adicionales. Este episodio generó incertidumbre entre sus seguidores y en el mundo del boxeo digital, ya que las condiciones físicas de los participantes son cruciales para el desarrollo del evento.

¡CIUDADO, CUIDADO! 😰



Kim Shantal cae débil al suelo en pleno entrenamiento para Supernova Genesis.



Su equipo se metió de inmediato a atenderla. 🚑 pic.twitter.com/5Vxfcz6jIt — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 25, 2026

¿Está en duda la pelea de Kim Shantal ante Karely Ruiz?

El desvanecimiento de Kim Shantal ha encendido las alarmas sobre su capacidad para enfrentar a Karely Ruiz en el evento principal de Supernova 2026. Aunque se confirmó que la influencer ya está fuera de peligro, su participación en el combate podría estar en duda dependiendo de cómo evolucione su salud en los próximos días. Las expectativas sobre este enfrentamiento han sido altas, especialmente después de la baja de Lupita Villalobos debido a un diagnóstico médico, lo que generó un ajuste en la cartelera original.

Supernova Génesis 2026: horario y fecha de la función de boxeo entre influencers en la CDMX

El evento Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el domingo 26 de abril en la Arena CDMX, marcando el regreso del boxeo entre influencers a la capital mexicana. El show dará inicio a las 17:00 horas, con una programación que promete emociones fuertes, ya que se reunirán algunos de los personajes más populares del mundo digital para subir al cuadrilátero. La velada contará con múltiples combates que, además de la pelea entre Kim Shantal y Karely Ruiz, ofrecerán a los asistentes una experiencia única que mezcla boxeo y entretenimiento.

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