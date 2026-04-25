¡Calidad en CDMX! San Diego Padres llega a México como una de las mejores franquicias de la MLB 2026

La novena de California enfrenta a Arizona Diamondbacks en un duelo directo en la División Oeste de la Liga Nacional

Los Padres, de las mejores franquicias de la MLB | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Todo está listo para que se lleve a cabo la MLB Mexico City Series 2026 tras casi dos años de ausencia y lo hará con dos juegos atractivos, ya que la mejor franquicia de las Grandes Ligas al momento, los Padres de San Diego enfrentarán a Arizona Diamondbacks, en un duelo directo en la División Oeste de la Liga Nacional.

El escenario es el ideal, pues el Estadio Alfredo Harp Helú albergará ambos duelos, donde se espera que la afición disfrute de la calidad de las dos novenas. A falta de disputar los duelos en el diamante de la Ciudad de México, los del Sur de California lideran la división con 17 victorias y ocho derrotas, con números muy parecidos a Los Angeles Dodgers.

Por su parte, los Dbacks se encuentran en la tercera posición de la misma zona con un récord de 14-11, superando a Colorados Rockies y San Francisco Giants, quedándose atrás de los angelinos y los ‘Frailes’. Por lo que se espera que sea un juego muy cerrado en la capital mexicana.

Braves y Dodgers, los obstáculos de Padres para liderar la Liga Nacional

En cuanto a la Liga Nacional se refiere, San Diego Padres es una de las mejores franquicias. Se encuentra en la tercera posición, tomando en cuenta que Atlanta Braves tiene dos juegos más y en los que se quedó con la victoria, registrando un récord de 19-8.

Los Angeles Dodgers tienen los mismos números que los Frailes, la única diferencia es que los angelinos tienen una diferencia de +55 carreras por las +15 que registran al momento. Sin embargo, la labor de los Craig Stammen y sus peloteros ha sido plausible, Xander Bogaerts como uno de sus mejores elementos al acumular 26 hits en la temporada, cuatro de ellos han terminado en home run.

“Un comienzo así, tan bueno como estamos, es clave para la temporada. Lo más importante es mantenernos saludables y tratar de hacer todo lo posible para triunfar. Queremos ganar una serie mundial y yo creo que es un buen comienzo para nosotros”, comentó Manny Machado previo a la actividad del fin de semana en la CDMX.

San Diego Padres, en busca de conquistar las Grandes Ligas

En la clasificación general, contando a las 30 franquicias que componen la Liga Nacional y la Liga Americana, los Padres están entre los mejores tres de lo que va de la temporada, solo por debajo de los mismos Dodgers y Braves, pero por encima de New York Yankees, que está en la cima de la AL con un récord de 17-9. Por lo que sin duda los del sur de California están teniendo una buena campaña en este 2026.

Ahora es turno de que San Diego Padres demuestre su mejor nivel en el mercado mexicano con el MLB Mexico Series 2026, donde buscará imponer condiciones ante Arizona Diamondbacks en el Estadio Alfredo Harp Helú, el cual pinta para tener doble lleno en los dos juegos que se celebrarán en el diamante escarlata, que volverá a tener actividad de las Grandes Ligas desde 2024 y después de su paso por Monterrey en 2025.

TE PUEDE INTERESAR: