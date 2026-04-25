América da golpe de autoridad al vencer a Pachuca previo al inicio de la Liguilla

Las Águilas sumaron tres puntos y buscan quedarse con el liderato del torneo Clausura 2026

América se impone a Pachuca en el cierre del torneo regular | Imago 7

La última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil comenzó este viernes 24 de abril, con un duelo clave en la parte alta de la tabla general. En la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, América y Pachuca protagonizaron un enfrentamiento directo entre dos de los equipos protagonistas del torneo, con implicaciones importantes de cara a la Liguilla.

El conjunto azulcrema llegó con la intención de quedarse con los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones al liderato general, mientras que las Tuzas buscaban desplazar a las capitalinas del segundo puesto y reafirmar su lugar entre las mejores del campeonato.

Tal como se anticipaba, el partido fue intenso, disputado y con pocas concesiones en defensa. América mostró mayor iniciativa ofensiva desde los primeros minutos, intentando aprovechar su condición de local para imponer condiciones y generar peligro en el área rival.

Una de las jugadoras más activas fue Sarah Luebbert, quien constantemente generó desequilibrio por el frente de ataque. La estadounidense incluso había logrado abrir el marcador en una jugada que ilusionó a la afición, pero la anotación fue anulada por una posición adelantada previa. Sin embargo, su insistencia tendría recompensa más adelante.

En una acción dentro del área, Luebbert sorprendió con un recurso técnico al asistir con un taquito a Alexa Soto, quien no dudó en sacar un potente disparo para vencer a Esthefanny Barreras y poner en ventaja a las locales.

Antes del descanso, Pachuca tuvo una oportunidad clara para igualar el marcador. En un contragolpe bien ejecutado, Nina Nicosia recorrió varios metros sin marca, ingresó al área rival, pero su definición se fue por encima del arco, dejando escapar una ocasión importante. Con esa jugada como antecedente, el primer tiempo concluyó con ventaja para América.

El inicio del segundo tiempo elevó aún más la intensidad del encuentro, con goles en ambos lados que mantuvieron la emoción en el terreno de juego. Nancy Antonio amplió la ventaja para las Águilas con un disparo de larga distancia que terminó en el fondo de la red, firmando una de las anotaciones más destacadas del partido.

No obstante, la respuesta de Pachuca fue inmediata. Paola García aprovechó un espacio dentro del área americanista para definir con un tiro cruzado que superó a Sandra Paños y devolvió la esperanza a su equipo. El partido se mantuvo abierto, con llegadas en ambas áreas y un ritmo elevado. Fue entonces cuando América encontró el golpe definitivo. En un desborde por el sector izquierdo, Scarlett Camberos envió un centro preciso que encontró a Montserrat Saldívar, quien se anticipó a su marca para enviar el balón al fondo de la portería y ampliar nuevamente la diferencia.

En los minutos finales, Pachuca no bajó los brazos y logró acortar distancias en el tiempo agregado. Charlyn Corral aprovechó un mano a mano frente a Sandra Paños para marcar el segundo gol de las Tuzas, pero el reloj ya no jugó a su favor.

El encuentro concluyó con marcador de 3-2 a favor de América, resultado con el que el conjunto capitalino lanza un mensaje claro de cara a la fase final. Con este triunfo, las Águilas llegan fortalecidas a la Liguilla y a la espera de conocer a su próximo rival, con la mira puesta en cambiar el desenlace de temporadas anteriores y pelear por el campeonato.

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