Agenda de los jugadores de Selección Colombia del 17 al 19 de abril de 2026

Fin de semana con protagonismo colombiano en Europa: así será la actividad de los futbolistas de la Selección en sus respectivos equipos.

James Rodríguez. – Anne-Marie Sorvin, Imagn Images, vía Reuters.

Los jugadores de la Selección Colombia vuelven a tener actividad con sus respectivos clubes en las principales ligas del mundo, en una nueva jornada que promete protagonismo cafetero en Europa. Con varios de los habituales convocados compitiendo en el fútbol del Viejo Continente, la atención estará puesta en sus actuaciones en escenarios de alta exigencia, donde buscan sumar minutos, consolidarse y llegar en buen nivel a los próximos retos con el combinado nacional.

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Porteros

Álvaro Montero: Con Vélez Sarsfield, el próximo lunes 20 de abril, visitará a San Lorenzo a las 5:30 p.m. por el Torneo Apertura de Argentina.

Con Vélez Sarsfield, el próximo lunes 20 de abril, visitará a San Lorenzo a las 5:30 p.m. por el Torneo Apertura de Argentina. Camilo Vargas: con Atlas, visita a Santos Laguna el próximo domingo 19 de abril a las 6:00 p.m. por la Liga MX.

con Atlas, visita a Santos Laguna el próximo domingo 19 de abril a las 6:00 p.m. por la Liga MX. David Ospina: con Atlético Nacional, el lunes 20 de abril recibe a Atlético Bucaramanga a partir de las 8:30 p.m. por la Liga BetPlay Dimayor.

Defensores

Daniel Muñoz: con Crystal Palace, el lunes 20 de abril recibe al West Ham United a partir de 2:00 p.m. por la Premier League.

con Crystal Palace, el lunes 20 de abril recibe al West Ham United a partir de 2:00 p.m. por la Premier League. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, el sábado 18 de abril, visita a Gençlerbirliği Spor Kulübü a las 12:00 p.m. por la Liga de Turquía.

con Galatasaray, el sábado 18 de abril, visita a Gençlerbirliği Spor Kulübü a las 12:00 p.m. por la Liga de Turquía. Déiver Machado: con Nantes, el domingo 19 de abril, recibe a Stade Brestois a las 10:15 a.m. por la Ligue 1.

con Nantes, el domingo 19 de abril, recibe a Stade Brestois a las 10:15 a.m. por la Ligue 1. Jhon Lucumí : con Bologna, visita a Juventus el 19 de abril a partir de la 1:45 p.m. por la Serie A.

: con Bologna, visita a Juventus el 19 de abril a partir de la 1:45 p.m. por la Serie A. Johan Mojica: con Mallorca, tendrá acción hasta el martes 21 de abril cuando reciba al Valencia a las 12:00 p.m. por LaLiga.

con Mallorca, tendrá acción hasta el martes 21 de abril cuando reciba al Valencia a las 12:00 p.m. por LaLiga. Juan David Cabal: con Juventus, recibe al Bologna a la 1:45 p.m. el domingo 19 de abril por la Serie A.

con Juventus, recibe al Bologna a la 1:45 p.m. el domingo 19 de abril por la Serie A. Santiago Arias: con Independiente de Avellaneda, recibe a Defensa y Justicia este sábado 18 de abril a partir de las 5:30 p.m. por la Liga de Argentina.

con Independiente de Avellaneda, recibe a Defensa y Justicia este sábado 18 de abril a partir de las 5:30 p.m. por la Liga de Argentina. Yerson Mosquera: con Wolverhampton, visita a Leeds este sábado 18 de abril a las 9:00 a.m. por la Premier League.

Centrocampistas

Gustavo Puerta: con Racing de Santander, este viernes 17 de abril, visita a la Real Sociedad a la 1:30 p.m.

con Racing de Santander, este viernes 17 de abril, visita a la Real Sociedad a la 1:30 p.m. James Rodríguez: con Minnesota United, recibe a Tombers este sábado 18 de abril sobre las 7:30 p.m. por la MLS.

con Minnesota United, recibe a Tombers este sábado 18 de abril sobre las 7:30 p.m. por la MLS. Jéfferson Lerma: con Crystal Palace, el lunes 20 de abril recibe al West Ham United a partir de 2:00 p.m. por la Premier League.

con Crystal Palace, el lunes 20 de abril recibe al West Ham United a partir de 2:00 p.m. por la Premier League. Jhon Arias: con Palmeiras, el domingo 19 de abril recibe a Paranaense sobre las 4:30 p.m.

con Palmeiras, el domingo 19 de abril recibe a Paranaense sobre las 4:30 p.m. Juan Fernando Quintero: con River Plate, tiene una molestia física, pero el ‘Millonario’ jugará el ‘Superclásico’ ante Boca este domingo 19 de abril a las 3:00 p.m.

con River Plate, tiene una molestia física, pero el ‘Millonario’ jugará el ‘Superclásico’ ante Boca este domingo 19 de abril a las 3:00 p.m. Kevin Castaño: con River Plate, jugará el ‘Superclásico’ ante Boca este domingo 19 de abril a las 3:00 p.m.

con River Plate, jugará el ‘Superclásico’ ante Boca este domingo 19 de abril a las 3:00 p.m. Ríchard Ríos: con Benfica, visita al Sporting de Lisboa el domingo 19 de abril a las 12:00 p.m.

Atacantes

Carlos Andrés Gómez: con Vasco da Gama, recibe a Sao Paulo este sábado 18 de abril a partir de las 4:30 p.m.

con Vasco da Gama, recibe a Sao Paulo este sábado 18 de abril a partir de las 4:30 p.m. Jáminton Campaz: con Rosario Central, el domingo 19 de abril, recibe a Sarmiento a las 6:30 p.m.

con Rosario Central, el domingo 19 de abril, recibe a Sarmiento a las 6:30 p.m. Jhon Córdoba: con Krasnodar, el domingo 19 de abril recibe a FC Baltika Kaliningrad por la Liga Premier de Rusia a las11:30 a.m.

con Krasnodar, el domingo 19 de abril recibe a FC Baltika Kaliningrad por la Liga Premier de Rusia a las11:30 a.m. Johan Carbonero: con Internacional de Porto Alegre, recibe a Mirassol el domingo 19 de abril a partir de las 9:00 a.m.

con Internacional de Porto Alegre, recibe a Mirassol el domingo 19 de abril a partir de las 9:00 a.m. Jorge Carrascal: con Flamengo, el domingo 19 de abril, recibe a Bahía a las 5:30 p.m.

con Flamengo, el domingo 19 de abril, recibe a Bahía a las 5:30 p.m. Luis Díaz: con Bayern Munich, el domingo 19 de abril, recibe al Stuttgart a las 10:30 a.m. por la Bundesliga.

con Bayern Munich, el domingo 19 de abril, recibe al Stuttgart a las 10:30 a.m. por la Bundesliga. Luis Javier Suárez: con Sporting de Portugal, recibe al Benfica este domingo 19 de abril sobre las 12:00 p.m.

con Sporting de Portugal, recibe al Benfica este domingo 19 de abril sobre las 12:00 p.m. Rafael Santos Borré: con Internacional de Porto Alegre, recibe a Mirassol el domingo 19 de abril a partir de las 9:00 a.m.

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