Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 16 de abril de 2026
El azar sigue su curso en Colombia: descubra quiénes ganaron en los sorteos de Bogotá y Quindío y consulte los chances que se juegan a diario.
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La actividad del azar no se detiene en el país y continúa siendo protagonista entre miles de jugadores que, día tras día, ponen a prueba su suerte con la ilusión de ganar. Este jueves se llevaron a cabo nuevamente dos de los sorteos más importantes a nivel nacional, dejando como resultado nuevos ganadores y reafirmando la expectativa que generan este tipo de juegos en distintas regiones.
Desde Bogotá y el departamento del Quindío se dieron a conocer los resultados oficiales, donde varios apostadores lograron acertar las cifras ganadoras. Asimismo, vale la pena recordar que los chances que se juegan a diario siguen siendo una alternativa constante para quienes buscan más oportunidades, manteniendo viva la emoción del azar en todo el país.
Lotería de Bogotá
- Sorteo: 2842
- Premio mayor: $14.000 millones de pesos.
- Número: 8416
- Serie: 398
Lotería del Quindío
- Sorteo: 3010
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 2586
- Serie: 152
Resultados de chances hoy
- Pick 4 Noche: 5428
- Pick 3 Tarde: 186
- Fantástica Noche: 81457
- Super Chontico Noche: 78849
- Astro Luna: 5009
- Sinuano Noche: 1049
- Caribeña Noche: 1134
- Motilón Noche: 3599
- Culona Noche: 4662
- Cafeterito Noche: 45560
- Chontico Noche: 81223
- Paisita Noche: 7534
- Pick 4 Días: 1836
- Pick 3 Día: 373
- Motilón Tarde: 61663
- Astro Sol: 8191
- Antioqueñita 2: 80145
- Dorado Tarde: 08332
- Caribeña Día: 00591
- Culona Día: 9503
- Sinuano Día: 6331
- Pijao de Oro: 63579
- Saman: 0194
- Chontico Día: 8141
- Fantástica Día: 1705