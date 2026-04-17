Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 16 de abril de 2026

El azar sigue su curso en Colombia: descubra quiénes ganaron en los sorteos de Bogotá y Quindío y consulte los chances que se juegan a diario.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

La actividad del azar no se detiene en el país y continúa siendo protagonista entre miles de jugadores que, día tras día, ponen a prueba su suerte con la ilusión de ganar. Este jueves se llevaron a cabo nuevamente dos de los sorteos más importantes a nivel nacional, dejando como resultado nuevos ganadores y reafirmando la expectativa que generan este tipo de juegos en distintas regiones.

Desde Bogotá y el departamento del Quindío se dieron a conocer los resultados oficiales, donde varios apostadores lograron acertar las cifras ganadoras. Asimismo, vale la pena recordar que los chances que se juegan a diario siguen siendo una alternativa constante para quienes buscan más oportunidades, manteniendo viva la emoción del azar en todo el país.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2842

2842 Premio mayor: $14.000 millones de pesos.

$14.000 millones de pesos. Número: 8416

8416 Serie: 398

Lotería del Quindío

Sorteo: 3010

3010 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 2586

2586 Serie: 152

Resultados de chances hoy

Pick 4 Noche: 5428

Pick 3 Tarde: 186

Fantástica Noche: 81457

Super Chontico Noche: 78849

Astro Luna: 5009

Sinuano Noche: 1049

Caribeña Noche: 1134

Motilón Noche: 3599

Culona Noche: 4662

Cafeterito Noche: 45560

Chontico Noche: 81223

Paisita Noche: 7534

Pick 4 Días: 1836

Pick 3 Día: 373

Motilón Tarde: 61663

Astro Sol: 8191

Antioqueñita 2: 80145

Dorado Tarde: 08332

Caribeña Día: 00591

Culona Día: 9503

Sinuano Día: 6331

Pijao de Oro: 63579

Saman: 0194

Chontico Día: 8141

Fantástica Día: 1705

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