Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 16 de abril de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

El azar sigue su curso en Colombia: descubra quiénes ganaron en los sorteos de Bogotá y Quindío y consulte los chances que se juegan a diario.

Resultados. - Lotería de Bogotá.
Resultados. – Lotería de Bogotá.

La actividad del azar no se detiene en el país y continúa siendo protagonista entre miles de jugadores que, día tras día, ponen a prueba su suerte con la ilusión de ganar. Este jueves se llevaron a cabo nuevamente dos de los sorteos más importantes a nivel nacional, dejando como resultado nuevos ganadores y reafirmando la expectativa que generan este tipo de juegos en distintas regiones.

Desde Bogotá y el departamento del Quindío se dieron a conocer los resultados oficiales, donde varios apostadores lograron acertar las cifras ganadoras. Asimismo, vale la pena recordar que los chances que se juegan a diario siguen siendo una alternativa constante para quienes buscan más oportunidades, manteniendo viva la emoción del azar en todo el país.

Lotería de Bogotá

  • Sorteo: 2842
  • Premio mayor: $14.000 millones de pesos.
  • Número: 8416
  • Serie: 398

Lotería del Quindío

  • Sorteo: 3010
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número: 2586
  • Serie: 152

Resultados de chances hoy

  • Pick 4 Noche: 5428
  • Pick 3 Tarde: 186
  • Fantástica Noche: 81457
  • Super Chontico Noche: 78849
  • Astro Luna: 5009
  • Sinuano Noche: 1049
  • Caribeña Noche: 1134
  • Motilón Noche: 3599
  • Culona Noche: 4662
  • Cafeterito Noche: 45560
  • Chontico Noche: 81223
  • Paisita Noche: 7534
  • Pick 4 Días: 1836
  • Pick 3 Día: 373
  • Motilón Tarde: 61663
  • Astro Sol: 8191
  • Antioqueñita 2: 80145
  • Dorado Tarde: 08332
  • Caribeña Día: 00591
  • Culona Día: 9503
  • Sinuano Día: 6331
  • Pijao de Oro: 63579
  • Saman: 0194
  • Chontico Día: 8141
  • Fantástica Día: 1705

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