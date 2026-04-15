Animal Flow el novedoso sistema de entrenamiento que mejora tu equilibrio y flexibilidad

Te contamos lo que necesitas saber sobre este ejercicio que te servirá para mantenerte en forma y sano

Animal Flow combina movimientos en cuatro puntos. | Reuters.

En la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, Animal Flow ha emergido como una opción destacada. Esta disciplina innovadora se ha convertido en una herramienta eficaz para mejorar el equilibrio y la flexibilidad en personas mayores de 65 años.

Inspirada en los movimientos de animales, el método ofrece una forma accesible y efectiva de trabajar el cuerpo sin la necesidad de equipos costosos ni pesas. A través de esta técnica, que utiliza el peso corporal, los participantes pueden fortalecer sus articulaciones y mejorar la movilidad, todo desde la comodidad de su hogar.

Animal Flow es un sistema de ejercicio cuadrupedal que simula patrones de movimiento animal, lo cual no solo promueve la agilidad, sino que también favorece la propiocepción. Esto significa que las personas pueden mejorar su capacidad de identificar la posición de sus extremidades sin tener que realizar movimientos complicados o riesgosos. La comunidad científica ha respaldado esta práctica, destacando sus beneficios tanto para la salud física como para la estabilidad mental.

¿Qué es el entrenamiento Animal Flow y por qué es recomendable para mayores de 65 años?

Animal Flow es un sistema de entrenamiento único que imita los movimientos de animales para desarrollar la fuerza, la movilidad y el control neuromuscular. Es particularmente recomendable para personas mayores de 65 años debido a su enfoque sin impacto, lo que permite realizarlo sin poner en riesgo las articulaciones, como ocurre con otros ejercicios más tradicionales.

La práctica de Animal Flow mejora la propiocepción, es decir, la conciencia del cuerpo y su posición en el espacio, lo que es esencial para prevenir caídas y mejorar el equilibrio en la vida cotidiana. Además, no requiere equipo especial ni gran espacio, lo que lo hace accesible para los adultos mayores, incluso en su propio hogar.

¿En qué consiste el entrenamiento Animal Flow?

El entrenamiento Animal Flow se basa en una serie de movimientos de desplazamiento y posturas cuadrupedales que imitan a diversos animales, como el gorila, el cangrejo o el león. Estos movimientos ayudan a fortalecer diferentes grupos musculares al mismo tiempo que se trabaja el equilibrio y la flexibilidad. La técnica se realiza principalmente utilizando el propio peso corporal y se enfoca en movimientos fluidos y controlados que requieren coordinación, equilibrio y fuerza.

A través de la repetición de estos movimientos, los practicantes no solo mejoran su fuerza muscular, sino también la agilidad y la capacidad de reaccionar ante desequilibrios.

Rutina de Animal Flow para principiantes

1.- Calentamiento (5–7 minutos): Antes de comenzar, prepara tu cuerpo para moverte con fluidez.

Movilización de muñecas: sobre tus manos, haz circulitos y balanceos suaves para calentar las muñecas

sobre tus manos, haz circulitos y balanceos suaves para calentar las muñecas Movilidad de hombros: círculos amplios hacia adelante y atrás.

círculos amplios hacia adelante y atrás. Estiramientos dinámicos: abre y cierra cadera con rotaciones lentas.

2.- Movimientos básicos (Haz 30–40 seg por ejercicio; 3–4 rondas)

Beast

Colócate en cuadrupedia, levanta rodillas unos centímetros del suelo. Empuja el suelo con las manos y “camina” unos pasos hacia adelante y atrás.

Trabaja fuerza del core, hombros y coordinación.

Crab Reach

Siéntate con las manos atrás y eleva las caderas formando una mesa. Extiende un brazo por encima del cuerpo y gira el pecho hacia el techo, luego cambia de lado.

Ayuda a movilidad de hombros y columna.

Ape

Desde cuclillas profunda, manos en el suelo entre las piernas. Empuja con las manos y “salta” lateralmente hacia un lado, luego al otro.

Desarrolla movilidad de cadera y fuerza en piernas.

Scorpion Reach

En posición de plancha, levanta una pierna y lleva el pie hacia la mano opuesta. Mantén postura controlada y repite alternando lados.

Mejora flexibilidad de la cadera y estabilidad del core.

Crocodile Roll

Empieza en plancha y rueda el cuerpo hacia un lado, luego vuelve al centro y cambia al otro lado.

Activa el core y la capacidad de rotación de tronco.

3.- Enlace de Flow (30–60 segundos)

Después de dominar los movimientos, intenta enlazarlos:

Beast

Crab Reach

Ape lateral

Crocodile Roll

Haz este flujo continuo sin pausa. El objetivo es moverte suavemente sin detenerte.

4.- Enfriamiento (3–5 minutos)

Al terminar:

Estira hombros y muñecas apoyando brazos extendidos.

Estiramiento suave de cadera en cuclillas profunda.

Respira profundo para bajar ritmo cardíaco.

¿Cuáles son los beneficios para la salud del método Animal Flow?

Los beneficios de Animal Flow para la salud son múltiples, especialmente para los adultos mayores. La práctica regular de este método mejora el rango de movimiento sin causar un impacto negativo en las articulaciones, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes tienen problemas en las rodillas o caderas.

Además, el entrenamiento favorece la flexibilidad activa y el control neuromuscular, aspectos clave para la prevención de caídas. Movimientos como el “Beast” activan el core más intensamente que los abdominales tradicionales, ayudando a fortalecer los músculos centrales, mientras que las posturas cuadrupedales también fortalecen muñecas, hombros y tobillos.

Este enfoque integral de la movilidad no solo mejora la estabilidad física, sino que también favorece la salud mental, estimulando la memoria y la agilidad cognitiva.

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