Novak Djokovic es baja del Madrid Open por lesión en el hombro y retrasa su vuelta a la arcilla

‘Nole’ confirma su baja del Masters madrileño por una lesión en el hombro. El serbio prioriza su recuperación para estar listo en Roland Garros

El tricampeón en la Caja Mágica no podrá estar en 2026 | Reuters

Novak Djokovic no estará en el Mutua Madrid Open 2026 y la noticia pega de lleno en la gira de tierra batida. El serbio confirmó este viernes que sigue en proceso de recuperación y por eso decidió renunciar al torneo madrileño, una baja sensible para uno de los eventos más importantes previos a Roland Garros. “Madrid, lamentablemente no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!”, publicó ‘Nole’ en redes sociales.

La molestia que lo frena es una lesión en el hombro derecho que ya venía condicionando su calendario desde marzo. Djokovic compitió por última vez en Indian Wells y después tuvo que bajarse de Miami, mientras que también se perdió Montecarlo en plena preparación para la temporada europea sobre polvo de ladrillo. Madrid aparecía como una parada importante para recuperar ritmo, pero su físico no le dio margen para asumir ese riesgo.

La baja no cayó de sorpresa total, porque el propio tenista había dejado ver un día antes que su presencia estaba en duda. Durante una aparición en Madrid por un partido de Euroliga, admitió que seguía lidiando con la lesión y que no tenía certeza de poder competir, una señal que terminó por confirmarse apenas horas más tarde. Lo que era una advertencia terminó convertido en decisión definitiva.

Una leyenda del Madrid Open

La ausencia pesa todavía más por lo que representa Djokovic en la historia del torneo. No se trata de una estrella más, sino de un tricampeón del Madrid Open y de uno de los nombres más pesados que han pasado por la Caja Mágica en las últimas dos décadas. Ganó el título en 2011, 2016 y 2019, suma 30 victorias en 40 partidos en la capital española y alcanzó al menos semifinales en siete de sus 13 participaciones, de acuerdo con la ATP.

Para el torneo madrileño, programado del 22 de abril al 3 de mayo, la renuncia del serbio significa perder a uno de sus mayores focos de atención en la rama varonil. Su baja reduce impacto competitivo y mediático en una cita que funciona como termómetro rumbo a los grandes retos de mayo, justo cuando la temporada entra en una fase decisiva sobre arcilla. Madrid era una vitrina ideal para medir su nivel, pero el calendario tendrá que esperar.

La decisión también confirma que Djokovic eligió priorizar la recuperación antes que la ansiedad por volver. La ATP informó que su siguiente torneo programado es Roma, del 6 al 17 de mayo, después de un arranque de temporada en el que presenta balance de 7-2 y una final disputada en el Abierto de Australia. En otras palabras, su equipo parece apostar por llegar con mejores sensaciones a los eventos realmente determinantes del calendario.

El gran objetivo de fondo sigue siendo Roland Garros, donde buscará un histórico título 25 de Grand Slam. El major parisino arrancará el 24 de mayo, así que cualquier recaída en esta etapa habría comprometido la parte más importante de su campaña. Más que una simple ausencia en un Masters 1000, la baja en Madrid refleja una estrategia conservadora para administrar el cuerpo en el tramo más exigente del año.

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