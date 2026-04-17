Manchester City vs Arsenal en vivo: horario y dónde ver la jornada 33 de la Premier League 2026

Manchester City recibe al Arsenal en un duelo clave por la Premier League 2026. Con solo 6 puntos de diferencia, se juegan el liderato

Partidos en vivo: Manchester City vs Arsenal | Claro Sports

Manchester City y Arsenal llegan a la jornada 33 con aroma de final adelantada en la Premier League. El club londinense se presenta como líder con 70 puntos en 32 partidos, mientras que el cuadro de Pep Guardiola aparece segundo con 64 unidades en 31 encuentros, una diferencia que vuelve este choque en el Etihad un partido con impacto directo sobre la pelea por el campeonato. No es solo un duelo entre candidatos: es un cruce que puede cambiar la temporada.

El City arriba en uno de sus mejores momentos del cierre del curso. Su victoria 3-0 ante Chelsea le permitió recortar terreno en la tabla y llegar encendido a esta cita, con Guardiola elevando el tono al definir el encuentro como “una final”. Además, el técnico sabe que una victoria dejaría a su equipo a tres puntos del liderato con un partido pendiente, un escenario que pondría toda la presión del lado del Arsenal.

Arsenal, en cambio, encara el compromiso con más tensión que certezas. Los Gunners vienen de caer 2-1 en casa ante Bournemouth, un resultado que abrió dudas en su tramo doméstico pese a que siguen en la cima. Aun así, el conjunto de Mikel Arteta mantiene peso competitivo en la campaña y sigue con aspiraciones grandes, con la necesidad de responder justo cuando el City luce más agresivo en la persecución. El margen existe, pero ya no sobra.

El historial de esta temporada entre ambos también añade picante. En la Premier empataron 1-1 el 21 de septiembre de 2025, mientras que el Manchester City golpeó después al ganar 2-0 la final de la Carabao Cup el 22 de marzo de 2026. En otras palabras, el Arsenal todavía no vence al City en esta campaña, un dato que vuelve más pesada esta visita al Etihad en plena definición del torneo.

Horario y dónde ver Manchester City vs Arsenal el partido de la jornada 33 de la Premier League 2026?

El partido Manchester City vs Arsenal se juega este domingo 19 de abril de 2026 a las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México. La transmisión para México estará disponible en HBO Max, plataforma que cuenta con la Premier League en vivo, y también aparece programado por TNT Sports en televisión de paga. Será uno de los partidos más fuertes del fin de semana en Inglaterra y en toda Europa.

Alineaciones probables del Manchester City vs Arsenal

En la previa, ambos técnicos apuntan a cuadros de alto nivel, con figuras que pueden definir el partido en una sola acción. Del lado local, la atención cae sobre Haaland, Cherki, Doku y Rodri, mientras que Arsenal pondría mucho de su equilibrio en Rice, Zubimendi, Martinelli, Eze y Havertz.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khasanov, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Donnarumma; Nunes, Khasanov, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Trossard, Eze, Martinelli; Havertz.

Más allá de los nombres, la batalla táctica luce clara. El City buscará llevar el ritmo, apretar desde la posesión y cargar con amplitud por fuera, mientras Arsenal necesitará orden, firmeza en el bloque medio y una noche sólida de sus centrales para soportar los duelos individuales ante Haaland y la velocidad de Doku. La media cancha puede decidir el partido antes que las áreas.

Antecedentes y últimos resultados del Manchester City vs Arsenal

Los antecedentes recientes muestran una serie cerrada, intensa y con marcadores de alto impacto en distintos momentos. En los últimos cinco enfrentamientos, Arsenal logró una goleada llamativa en febrero de 2025, pero el City respondió con el triunfo más pesado de esta campaña al quedarse con la final de la Carabao Cup. La tendencia reciente confirma que ningún error suele salir barato en este cruce.

22.03.26 | EFL | Arsenal 0-2 Manchester City

21.09.25 | Premier League | Arsenal 1-1 Manchester City

02.02.25 | Premier League | Arsenal 5-1 Manchester City

22.09.24 | Premier League | Manchester City 2-2 Arsenal

31.03.24 | Premier League | Manchester City 0-0 Arsenal

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Manchester City vs Arsenal y cuánto paga?

Los momios de Caliente.mx colocan como favorito al Manchester City, algo que encaja con el contexto del encuentro: juega en casa, llega con mejor sensación anímica y persigue al líder con margen matemático para meterle toda la presión. Manchester City paga -120, el empate +260 y Arsenal +320, una lectura clara del mercado sobre quién tiene la ventaja previa al silbatazo inicial.

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