Efraín Juárez tiene a Pumas a un paso de lograr el récord histórico de puntos

Con tres jornada por jugar, los felinos están en búsqueda de cerrar el torneo Clausura 2026 con una nueva marca y con la mira puesta en el título

Efraín Juárez apunta al récord de puntos | Imago 7

Los Pumas se encuentran en un momento decisivo del torneo Clausura 2026, luego de varios altibajos en los últimos años. A pesar de no haber ganado un título desde el Clausura 2011, el club auriazul está cerca de alcanzar una nueva marca histórica de puntos en una temporada de la Liga MX.

A solo tres jornadas del cierre de la fase regular, el equipo de Efraín Juárez se mantiene en la lucha por los primeros lugares de la clasificación, con 27 unidades y en el cuarto lugar de la tabla general, además de haber asegurado un lugar en la Liguilla por el título. Con este buen momento, el cuadro del Pedregal tiene la posibilidad de alcanzar los 36 puntos, lo que significaría un nuevo récord en la historia del club para los torneos cortos.

Esta marca pondría a Pumas en los libros de la historia del fútbol mexicano, ya que de lograrlo superarían la cifra establecida por Guillermo Vázquez, quien alcanzó 35 puntos en el Clausura 2011 y el Apertura 2015; en ambas temporadas el equipo llegó a la final.

El cierre del torneo regular le podría permitir al equipo el alcanzar ese logro. Pumas tiene que enfrentar a Atlético de San Luis, FC Juárez y Pachuca en las últimas tres jornadas y en caso de ganar, asegurarían la marca para la institución de la UNAM.

La presión histórica y el objetivo de la afición

Además del récord de puntos, los Pumas tienen un objetivo todavía más grande: acabar la sequía de títulos, lo que ha generado una presión constante sobre los jugadores, cuerpo técnico y directiva.

Aunque todavía resta mucho camino para hablar de ese tema, de la mano de Efraín Juárez han demostrado que tienen la capacidad de pelear para llegar a la final. En especial por los números mostrados por el estratega felino.

En sus 50 partidos al frente del equipo, Juárez ha logrado un balance positivo, con 20 victorias, 16 empates y 14 derrotas, lo que se traduce en una efectividad del 40%.

Con la clasificación a la Liguilla asegurada, Pumas tiene la oportunidad de pelear por el campeonato, aunque los desafíos no serán fáciles. En este sentido, el equipo de Efraín Juárez se encuentra en un punto clave de la temporada, con tres partidos restantes que podrían definir el futuro inmediato del club. La presión sobre el equipo sigue siendo alta, pero con un paso firme hacia la Liguilla y la posibilidad de alcanzar un récord histórico, el conjunto universitario tiene en sus manos la oportunidad de cerrar el Clausura 2026 de la mejor manera posible.

Te puede interesar: