Rating Colombia del 16 de abril de 2026, según CNC: Caracol lidera y ‘La Casa de los Famosos’ no cede terreno

Canal Caracol lidera el prime time en Colombia con amplia ventaja, pero La Casa de los Famosos continúa firme entre los programas más vistos.

Cristina Hurtado presentando | Canal Caracol.

El rating en Colombia continúa evidenciando una tendencia definida en el horario prime: Canal Caracol se mantiene como líder indiscutido de las noches, ampliando su ventaja y reafirmando su dominio en la televisión nacional. Su parrilla sigue conectando con la audiencia, lo que le permite sostener cifras sólidas frente a sus competidores.

Aun así, la competencia se mantiene activa y no baja la guardia. Formatos como La Casa de los Famosos siguen dando batalla en la medición de audiencia, aferrándose al tercer lugar y confirmando su relevancia dentro de la oferta televisiva, al posicionarse como uno de los programas más vistos y comentados por los televidentes.

Rating en Colombia del 16 de abril de 2026, según CNC

A Otro Nivel – Caracol TV | 10,01% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 7,89% Las de Siempre – RCN | 6,02% La Casa de los Famosos – RCN | 5,80% La Rosa de Guadalupe – RCN | 5,66% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 5,55% Noticias RCN PRM – RCN | 5,33% La Reina del Flow – Caracol TV | 4,66% La Rosa de Guadalupe Parte 1 – RCN | 4,05% Tormenta de Pasiones – Caracol TV | 3,91%

Parrilla futbolera de este viernes,17 de abril del 2026:

1:45 p.m. | Inter de Milán vs Cagliari | Serie A.

4:00 p.m. | Jaguares vs Pasto | Liga BetPlay Dimayor.

4:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Deportivo Cali | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías define el escalafón a través de porcentajes. Se recopilan datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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