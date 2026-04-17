Claudio Taffarel; el primer portero figura de la selección de Brasil

El guardameta legendario de Brasil que dejó una huella imborrable en los Mundiales y logró el título en 1994

Por Daniel Hernández

Considerado una leyenda viviente de la selección de Brasil y el primer portero estrella de la Canarinha, Claudio Taffarel forjó una historia notable defendiendo el marco del Scratch du Oro. Comenzó su carrera en selecciones con límite de edad, destacándose en el Mundial Juvenil de 1985, que se disputó en la Unión Soviética. En esa justa, Taffarel fue una muralla infranqueable, permitiendo solo un gol en seis partidos.

Tres años después, con la selección olímpica que participó en los Juegos de Seúl 88, Taffarel se colgó la medalla de plata tras caer en la final ante la URSS. Ese mismo año, 1988, comenzó su larga y exitosa trayectoria con la selección mayor, gracias a sus destacadas actuaciones con el Internacional de Porto Alegre, equipo con el que llegó a las semifinales de la Conmebol Libertadores.

Mundial Italia 1990 y la revancha posterior

Titular indiscutible de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Italia 90, donde su marco fue perforado solo una vez en cuatro partidos, Taffarel encabezó el XI de Sebastiao Lazaroni en su primera Copa del Mundo. Sin embargo, Brasil fue eliminado en octavos de final por Argentina, lo que dejó un sabor amargo para Taffarel y su equipo. Los años siguientes fueron de revancha, tanto en la Copa América de 1991 como en 1993, donde Taffarel y su equipo redoblaron esfuerzos.

El triunfo en Estados Unidos 94: la consagración de Taffarel

El Mundial de 1994 se presentó como la oportunidad de redención para Taffarel. En la Copa del Mundo de Estados Unidos, sus actuaciones silenciaron a la crítica que pedía su sustitución. Fue en la final donde Taffarel brilló especialmente, deteniendo el cuarto cobro en los penales, de Daniele Massaro, antes de ver cómo Roberto Baggio fallaba el suyo, lo que le dio a Brasil su cuarto título del mundo.

De la crisis a la gloria: Taffarel, el héroe del título mundial. Claro Sports

Una carrera que siguió después de la adversidad

El fútbol, con su irónica naturaleza, le mostró una cara complicada. A pesar de ser campeón del mundo, Taffarel llegó al Mundial sin equipo, pues Regiana decidió no renovarlo para la temporada 1994-95. Tras un año fuera, donde jugó de manera amateur con el equipo de su iglesia local e incluso se desempeñó como delantero, regresó a la máxima vitrina brasileña firmando con Atlético Mineiro.

Copa América 1997 y el final con Brasil

Con el título de la Copa América de 1997 en sus vitrinas, Brasil llegó al Mundial de Francia 1998 como el favorito para lograr el pentacampeonato. En ese torneo, Taffarel volvió a ser figura, especialmente en la semifinal contra Países Bajos, donde atajó los dos cobros decisivos en la tanda de penales. Sin embargo, en la final ante Francia, Brasil no pudo alzar el trofeo, marcando también el final de la carrera internacional de Taffarel, quien se despidió con un impresionante legado de 102 partidos jugados con la selección, siendo el octavo jugador con más participaciones en la historia de la verdeamarela.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Claudio Taffarel, en el puesto 55 del conteo regresivo de Claro Sports, es reconocido como uno de los mejores porteros en la historia de la Copa del Mundo. El arquero brasileño fue clave en los títulos de Brasil en 1994 y 1998, destacando por su liderazgo y habilidad bajo los tres postes. En el Mundial de 1994, atajó penales cruciales en semifinales y final, contribuyendo al cuarto título mundial de su selección. Su legado perdura como un referente de la historia mundialista de Brasil, destacándose como uno de los guardametas más importantes de todos los tiempos.

TE PUEDE INTERESAR