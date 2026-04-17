Machos Alfa 5: ¿Ya puedo ver los nuevos capítulos de la serie de Netflix?

Machos Alfa, la serie española que se ha convertido en todo un fenómeno global, estrena su quinta temporada con la intención de capitalizar su éxito

Machos Alfa estrena nueva temporada | X: @NetflixES

El fenómeno internacional de Machos Alfa regresa con buenas noticias para sus seguidores: su quinta temporada se estrena este viernes 17 de abril. La serie española, que desde su debut en diciembre de 2022 ha ganado popularidad gracias al boca a boca, continúa su exploración con un tono contundente las tensiones contemporáneas en torno a la deconstrucción masculina, planteando incluso la idea de un nuevo “búnker ideológico” como respuesta a estos cambios culturales.

Con seis episodios en esta nueva entrega, la producción de Contubernio Films, dirigida por Laura Caballero y distribuida por Netflix, apunta a marcar un punto de inflexión en las series españolas con aspiraciones internacionales. Tras el éxito reciente de su cuarta temporada, estrenada en enero, esta quinta entrega busca consolidar su impacto global y reafirmar su lugar dentro de la conversación audiovisual contemporánea.

Machos Alfa 5: hora exacta del estreno en México de la quinta temporada

Aunque la dinámica habitual de la mayoría de las series establece que cada nueva temporada requiere cerca de un año entre planeación, grabación y postproducción, los creadores de Machos Alfa, en conjunto con Netflix, optaron por capitalizar el éxito obtenido a inicios de 2026 tras el estreno de la cuarta temporada el 9 de enero. El desempeño como la serie más vista en España y su presencia en el top 10 de diversos mercados internacionales impulsaron la producción de una quinta entrega, que llega este viernes 17 de abril.

Aún no existe una hora confirmada para su lanzamiento en Latinoamérica. En España, los nuevos episodios están programados para publicarse a las 21:00 horas, lo que corresponde a las 13:00 horas en el tiempo del Centro de México y Centroamérica, a las 16:00 horas en Argentina y a las 14:00 horas en Colombia. No obstante, en Latinoamérica la plataforma suele liberar sus estrenos durante la madrugada, lo que podría modificar estos horarios.

¿De qué trata la serie Machos Alfa de Netflix?

Machos Alfa es una comedia que retrata la vida de Pedro, Luis, Raúl y Santi, cuatro amigos que atraviesan sus 40 años mientras enfrentan una crisis de identidad marcada por el choque entre el patriarcado tradicional y las nuevas formas de feminidad. La serie recurre al humor para examinar las contradicciones ideológicas del presente y construir un retrato cercano de los conflictos personales y sociales que definen a sus protagonistas.

La quinta temporada continuará la historia de estos cuatro amigos, quienes en la entrega anterior se refugiaron en un piso de solteros tras atravesar algunos de sus peores momentos sentimentales. Esta nueva etapa contará con seis episodios y centrará su trama en la soltería y la idea de la virilidad. Santi mostrará una postura más radical hacia la soltería, Pedro iniciará una nueva relación, Luis seguirá afectado por su divorcio y Raúl enfrentará un proceso complejo de reconstrucción personal.

Machos Alfa de Netflix, sexta temporada: esto sabemos

Fernando Gil, Fele Martínez, Gorka Otxoa y Raúl Tejón se mantienen como los protagonistas de Machos Alfa, aunque la quinta temporada sumará a María Adánez y Diego Martín como nuevas incorporaciones. La presencia de estos actores apunta a refrescar la dinámica de la serie, que continuará desarrollando una trama que ya ha conquistado a una amplia audiencia dentro y fuera de España.

Por otro lado, los productores no parecen dispuestos a esperar para medir el impacto de esta nueva entrega. Diversos medios locales han señalado que la serie ya se encuentra en rodaje de una sexta temporada, lo que sugiere un regreso más rápido de lo habitual. Si se considera que entre la cuarta y la quinta entrega transcurrieron apenas cuatro meses, resulta razonable anticipar que la próxima tanda de episodios podría estrenarse antes de lo previsto.

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