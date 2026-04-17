Seis equipos y un descenso disponible: quién pierde la categoría en Guatemala

Achuapa ya descendió y solo queda un lugar que nadie quiere.

¿Cuál será el segundo descendido en la Liga Nacional? | Facebook Guastatoya

La pelea por la permanencia en la Liga Nacional de Guatemala entró en su fase más dramática. Con Achuapa ya descendido tras la goleada 3-0 ante Xelajú MC, ahora solo queda un cupo de descenso disponible, pero lo más llamativo es que hay seis equipos involucrados en una batalla donde cada punto vale oro y donde cualquier error puede ser irreversible a falta de dos jornadas.

La tabla acumulada está tan apretada que la diferencia entre la tranquilidad y el abismo es mínima. Marquense (53), Cobán Imperial (52) y Comunicaciones (52) todavía no pueden relajarse, mientras que Guastatoya (50), Malacateco (50) y Mictlán (50) están en el borde del precipicio. El dato más contundente es que, hoy por hoy, los tres equipos con 50 puntos están empatados, y la diferencia de gol se convierte en un factor clave que puede definir un descenso sin necesidad de desempates adicionales.

Cómo quedó el panorama tras la jornada 20

La jornada 20 cambió el mapa por completo. Guastatoya logró un triunfazo 3-0 ante Antigua GFC y dio un salto enorme en confianza y en puntos, mientras Malacateco venció 2-0 a Cobán Imperial y se metió de lleno en la discusión. Mictlán, por su parte, dejó escapar una oportunidad valiosa al empatar 2-2 con Mixco, un resultado que le suma, pero que no le permite despegarse. Además, Comunicaciones perdió el Clásico 337 ante Municipal (1-0) y quedó en una situación inesperada: sigue teniendo 52 puntos en el acumulado, pero ahora está obligado a sumar en las últimas dos fechas para no meterse en un cierre de pesadilla.

Los seis equipos que todavía miran hacia abajo

Aunque en los números Marquense, Cobán Imperial y Comunicaciones están por encima, la realidad es que nadie está salvado. La tabla acumulada muestra que la línea de peligro está marcada por Guastatoya, Malacateco y Mictlán con 50 unidades, y cualquier tropiezo de los clubes que están apenas dos o tres puntos arriba puede generar un vuelco total. Con este escenario, el descenso podría definirse tanto por puntos como por diferencia de gol, un detalle que empieza a tener un peso enorme en el cierre del campeonato.

Marquense (53): tiene margen, pero cierra contra Guastatoya, rival directo.

tiene margen, pero cierra contra Guastatoya, rival directo. Cobán Imperial (52): debe enfrentar a Xelajú en la última jornada.

debe enfrentar a Xelajú en la última jornada. Comunicaciones (52): cierra contra Malacateco, otro duelo directo.

cierra contra Malacateco, otro duelo directo. Guastatoya (50): hoy se salva, pero su calendario es durísimo.

hoy se salva, pero su calendario es durísimo. Malacateco (50): revivió con su victoria y depende de sí mismo.

revivió con su victoria y depende de sí mismo. Mictlán (50): tiene el peor diferencial de gol entre los empatados y eso lo complica.

Jornada 21: partidos que pueden definir el descenso antes de tiempo

La fecha 21 será prácticamente una final para varios clubes. El partido que se roba todas las miradas es el choque entre Comunicaciones vs Guastatoya, un duelo directo donde ambos se juegan mucho más que tres puntos. Si el Pecho Amarillo gana en el Cementos Progreso, podría dejar a los Cremas contra las cuerdas y encender una alarma total en el cierre.

Al mismo tiempo, Antigua GFC vs Malacateco será determinante. Los Toros vienen en levantada tras vencer a Cobán, pero ahora enfrentan a un Antigua que pelea por la cima y que no suele regalar nada en su casa. Un tropiezo podría dejar a Malacateco dependiendo de milagros.

También habrá atención sobre Mictlán vs Xelajú, ya que los conejos necesitan sumar sí o sí ante un líder que llega encendido. Si Mictlán pierde, podría caer directamente a la zona roja dependiendo de lo que hagan Guastatoya y Malacateco.

Jornada 22: los duelos directos que pueden terminar en tragedia

La última fecha del Clausura 2026 parece diseñada para el drama. Hay dos partidos que podrían definir el descenso de manera directa: Guastatoya vs Marquense y Malacateco vs Comunicaciones. En ambos casos, se trata de enfrentamientos entre equipos que están metidos en la zona caliente. Si llegan separados por uno o dos puntos, la jornada final podría convertirse en una guerra sin margen de error, donde incluso un empate puede ser insuficiente. A esto se suma que Aurora vs Mictlán también será clave. Aurora ya está estable en el acumulado, pero si Mictlán llega presionado, podría jugarse la permanencia en 90 minutos.

¿Quién es el máximo candidato a perder la categoría?

Con los números actuales, el equipo que aparece más comprometido es Mictlán, no solo por sus 50 puntos, sino porque tiene la peor diferencia de gol (-12) entre los involucrados directos. Eso significa que, en un empate de puntos, es el primero que corre riesgo real de quedar abajo. Sin embargo, Malacateco también vive una situación delicada. Su diferencia de gol (-11) es apenas mejor, y debe cerrar contra Comunicaciones en un duelo que puede ser una final anticipada. Guastatoya (-9) parece haber tomado aire tras su goleada 3-0 a Antigua, pero su calendario es de los más pesados y todavía no puede confiarse.

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