¡Una década sin hegemonía! Wimbledon corona 10 campeonas diferentes en 10 años

Linda Noskova conquistó su primer Grand Slam a los 21 años y extendió una histórica racha de campeonas diferentes en el césped de Londres

Una década de nuevas campeonas en Wimbledon | Claro Sports

Durante 10 ediciones, Wimbledon ha buscado una reina capaz de defender su corona. No la ha encontrado. El torneo que durante décadas estuvo marcado por los dominios de Martina Navratilova, Steffi Graf y las hermanas Williams completó una década de rotación en su cuadro femenil: 10 campeonas diferentes en los últimos 10 campeonatos disputados.

Linda Noskova es el nombre más reciente en una lista que no ha dejado de crecer desde 2016. La checa de 21 años derrotó a Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3, y conquistó el primer Grand Slam de su carrera. Su victoria también confirmó el dominio reciente de República Checa, que ha colocado a tres campeonas en las últimas cuatro ediciones de Wimbledon.

Noskova tuvo el partido en sus manos desde el inicio y llegó a colocarse 6-2 y 5-2, pero desperdició múltiples puntos de campeonato y permitió una reacción de Muchova. Su compatriota sobrevivió cuando estaba contra las cuerdas, consiguió su primer quiebre en un game de más de 10 minutos y siete deuces, remontó el segundo parcial por 7-5 y llevó la final a un tercer set que pocos minutos antes parecía imposible.

La joven checa evitó que el golpe cambiara el desenlace. Salvó varias oportunidades de break en el primer game del parcial definitivo, rompió inmediatamente a Muchova y recuperó una ventaja de 2-0 que terminó por devolverle el control. Noskova se colocó 4-1 y esta vez protegió su servicio hasta completar el triunfo que la convirtió en campeona de Wimbledon y en la décima tenista diferente que levanta el trofeo en las últimas 10 ediciones.

¡Adiós a las reinas! 10 campeonas diferentes en Wimbledon

Serena Williams logró su séptimo y último título de Wimbledon en 2016. Desde entonces, ninguna jugadora ha conseguido repetir como campeona en La Catedral del Tenis. Las siguientes nueve ediciones, considerando la cancelación del torneo en 2020 por la pandemia, entregaron el trofeo a una tenista diferente: Garbiñe Muguruza en 2017, Angelique Kerber en 2018, Simona Halep en 2019, Ashleigh Barty en 2021, Elena Rybakina en 2022, Marketa Vondrousova en 2023, Barbora Krejcikova en 2024, Iga Swiatek en 2025 y Linda Noskova en 2026.

Muguruza inició la racha en 2017 cuando evitó que Venus Williams conquistara otro título en Londres. La española derrotó a la estadounidense en sets corridos y cerró la final con un contundente 6-0 en el segundo parcial. Un año después llegó el turno de Kerber, quien también impidió que el trofeo regresara a manos de las Williams al superar por doble 6-3 a Serena en la final. La alemana había dejado en el camino a Naomi Osaka, Belinda Bencic y Jelena Ostapenko antes de levantar el campeonato.

En 2019, Halep continuó la tendencia. Un año después de llegar a Wimbledon como número uno del mundo, la rumana conquistó el título y también tuvo que derrotar a Serena Williams en la final. Lo hizo con un doble 6-2 que confirmó una tercera campeona inédita consecutiva.

El torneo regresó de la pandemia en 2021 y la final entre Ashleigh Barty y Karolina Pliskova aseguró de antemano que Wimbledon tendría otra nueva campeona. La australiana se quedó con el trofeo y mantuvo una racha que continuó en 2022 con Elena Rybakina. La kazaja dio una de las grandes sorpresas del torneo, superó a Halep en semifinales y remontó ante Ons Jabeur, entonces número tres del mundo, para conquistar su primer Grand Slam.

Un año después, Marketa Vondrousova inició la seguidilla checa. Llegó al campeonato sin ser preclasificada y volvió a dejar a Jabeur a las puertas del título en la final. La tendencia de su país continuó en 2024 con Barbora Krejcikova, quien derrotó en tres sets a Jasmine Paolini para levantar el segundo Major individual de su carrera.

Iga Swiatek puso una pausa al dominio checo en 2025 con uno de los resultados más contundentes en una final de Grand Slam. La polaca derrotó por doble 6-0 a Amanda Anisimova y se convirtió en una nueva campeona de Wimbledon. En 2026, el título regresó a República Checa y lo hizo con dos representantes de ese país disputando la final. Noskova venció a Muchova y colocó un nuevo escalón en una racha de 10 campeonas diferentes en las últimas 10 ediciones del torneo.

De Navratilova y Graf a una década sin una campeona dominante

La historia del torneo femenil de Wimbledon, iniciada en 1884, está marcada por etapas de dominio absoluto y jugadoras que construyeron largas dinastías sobre el césped de Londres. La actual rotación de campeonas contrasta directamente con los primeros años del campeonato y con diferentes periodos en los que una misma figura controló el torneo durante varias ediciones.

En el siglo XIX y principios del XX, las británicas Lottie Dod, con cinco títulos, y Blanche Hillyard, con seis, marcaron el paso. Charlotte Sterry también conquistó cinco campeonatos y Dorothea Lambert Chambers elevó la cifra hasta siete antes de la Primera Guerra Mundial, una etapa en la que las jugadoras locales dominaron la competencia.

Después de la pausa provocada por el conflicto bélico apareció la primera gran figura internacional. Suzanne Lenglen conquistó seis títulos de Wimbledon entre 1919 y 1925 y construyó una racha de cinco campeonatos consecutivos. Su dominio abrió una nueva etapa antes de la aparición de Helen Moody, quien sumó ocho coronas entre 1927 y 1938.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los títulos se repartieron entre más jugadoras, aunque Louise Brough, con cuatro campeonatos, Maureen Connolly, con tres, y Maria Bueno, también con tres, mantuvieron periodos de dominio. A partir de 1966 comenzó la etapa de Billie Jean King, quien conquistó seis coronas individuales en Wimbledon.

Después llegó Martina Navratilova. La estadounidense permanece como la única tenista, entre hombres y mujeres, que ha conquistado nueve veces el torneo de singles de Wimbledon. Su dominio incluyó seis campeonatos consecutivos.

En los años 90, Steffi Graf tomó el control con siete campeonatos. Ya en el siglo XXI, la hegemonía pasó a las hermanas Williams. Venus ganó cinco títulos y Serena levantó siete. Entre 2000 y 2016, ambas dominaron el torneo e incluso se enfrentaron en cuatro finales.

El cambio de guardia en Wimbledon

Desde 2017, el panorama cambió por completo. Muguruza, Kerber y Halep rompieron con la etapa de dominio sostenido que había terminado con el séptimo campeonato de Serena Williams. Las tres conquistaron Wimbledon por primera vez, pero ninguna consiguió regresar al año siguiente para defender con éxito el trofeo.

La tendencia se acentuó después de la pandemia. Barty se coronó en 2021 y se retiró pocos meses después. Rybakina conquistó su primer Major en 2022 y Vondrousova se convirtió un año más tarde en la primera campeona no preclasificada en la historia del torneo. En 2024, Krejcikova levantó el trofeo desde el puesto 31 del ranking y Swiatek agregó su nombre a la lista en 2025.

Ahora es el turno de Noskova. La checa llegó a Wimbledon con dos títulos individuales en su carrera. En Londres eliminó a cinco preclasificadas, avanzó por segunda ocasión a los cuartos de final de un Grand Slam y terminó levantando su primer Major a los 21 años.

Las últimas 10 campeonas de Wimbledon

2016 | Serena Williams

2017 | Garbiñe Muguruza

2018 | Angelique Kerber

2019 | Simona Halep

2020 | Cancelado por la pandemia de Covid-19

2021 | Ashleigh Barty

2022 | Elena Rybakina

2023 | Marketa Vondrousova

2024 | Barbora Krejcikova

2025 | Iga Swiatek

2026 | Linda Noskova

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