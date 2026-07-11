Linda Noskova vence a Muchova en Wimbledon y conquista el primer Grand Slam de su carrera

La checa derrotó a Karolina Muchova en una final de tres sets, ganó su primer Grand Slam y extendió una histórica tendencia en Wimbledon

Linda Noskova, campeona de Wimbledon a los 21 años | Reuters

Linda Noskova es campeona de Wimbledon. A los 21 años, la checa conquistó el primer título de Grand Slam de su carrera tras imponerse a su compatriota Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3 en una final que parecía resuelta en el segundo set, cambió por completo después de múltiples puntos de campeonato desperdiciados y terminó nuevamente bajo el control de la nueva campeona. Es su tercer título de singles en el circuito y la convierte en la tercera jugadora de su país que levanta el trofeo en Londres durante los últimos cuatro años.

Noskova y Muchova jugaron juntas el torneo de dobles de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde avanzaron hasta las semifinales antes de caer ante las italianas Jasmine Paolini y Sara Errani. En el duelo por la medalla de bronce perdieron ante Cristina Bucsa y Sara Sorribes Tormo, resultado con el que terminaron en el cuarto lugar y aseguraron el diploma olímpico. Dos años después, las compatriotas y excompañeras olímpicas se encontraron en la cancha central de Wimbledon con el título individual más importante de sus carreras en juego.

Muchova tuvo una actuación decepcionante durante el inicio de la final y pasó demasiado tiempo sin encontrar su mejor versión. Noskova controló el partido desde la línea de base, atacó los segundos servicios y tomó las decisiones correctas en los puntos importantes. Sin embargo, cuando el encuentro parecía terminado, su rival construyó una reacción que convirtió el cierre en un problema enorme para su compatriota, alargó el partido hasta un tercer set y obligó a Noskova a recuperarse después de haber tenido el campeonato prácticamente en sus manos.

Heart. Desire. Belief.



After a stunning final on Centre Court, Linda Noskova is the 2026 Ladies' Singles Champion#Wimbledon pic.twitter.com/CDk1Oi3QmS — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

Linda Noskova construyó su camino al título de Wimbledon

El camino de Noskova hasta el título confirmó la solidez de sus dos semanas en Londres. Con 21 años avanzó a los cuartos de final de un Grand Slam por segunda vez en su carrera y eliminó a cinco jugadoras preclasificadas durante el torneo. Tuvo que venir de atrás para superar a Sorana Cirstea, quien atraviesa la mejor campaña de su carrera, y después pasó por encima de Madison Keys, Elise Mertens y Marta Kostyuk, una de las grandes favoritas al campeonato, antes de citarse en la final con Muchova.

En 2024 conquistó el Abierto de Monterrey, torneo WTA 500 disputado en México, pero después atravesó una sequía de casi dos años sin campeonatos. Su reacción comenzó sobre césped durante junio, cuando derrotó a Jessica Pegula para coronarse en el Abierto de Alemania, y quedó reforzada en Londres con el primer Grand Slam de su carrera.

Muchova también perseguía una campaña de ensueño después de cuatro eliminaciones consecutivas en la primera ronda de Wimbledon. La checa avanzó por primera vez a la final del torneo con un triunfo épico sobre Coco Gauff, partido en el que salvó un match point durante el tie-break del tercer set. Sin embargo, su segunda final de Major volvió a terminar en derrota. En 2023 llegó por primera vez a esta instancia en Roland Garros y perdió ante Iga Swiatek; ahora, tres años después, la historia se repitió sobre el césped londinense.

La de Wimbledon fue la décima final de su carrera y la séptima que termina con una derrota. El césped parecía preparado para entregarle finalmente uno de los grandes títulos de su carrera después de alcanzar la final de Stuttgart y levantar el campeonato de Bad Homburg con una victoria sobre Naomi Osaka. En Londres volvió a quedarse a un paso.

Noskova tomó el control de la final ante Muchova

Muchova comenzó la final acumulando errores no forzados y con poca precisión desde el fondo. Con desventaja de 1-2 entregó dos oportunidades de quiebre sobre su servicio. La primera la neutralizó con un ace, pero Noskova convirtió la segunda con un punto agresivo desde la línea de base y un winner paralelo que confirmó el primer golpe importante del encuentro.

La eventual campeona mantuvo limpio su siguiente turno de servicio y continuó atacando el saque de su rival con devoluciones profundas. Con ventaja de 5-2 consiguió tres puntos para cerrar el primer set, pero Muchova salvó los tres. En el deuce apareció una cuarta oportunidad y la checa volvió a escapar con un ace. Sin embargo, otro error le entregó a Noskova un quinto set point y esta vez la campeona encontró la definición: subió a su oponente la red y la superó con un globo perfecto e inalcanzable para cerrar el parcial en 31 minutos.

Las estadísticas del primer set mostraron un partido mucho más equilibrado de lo que reflejó el 6-2. Ambas terminaron con tres aces, la de 21 años conectó ocho ganadores contra siete y cometió siete errores no forzados frente a los 10 de su rival. Muchova incluso acertó el 81 por ciento de sus primeros servicios, muy por encima del 59 por ciento de la ganadora, y las dos ganaron el mismo número de puntos con el primer saque. La diferencia estuvo en los puntos importantes: Noskova dio un paso adelante en cada momento determinante y la subcampeona permitió que se generaran y concretaran las oportunidades de quiebre.

El mismo patrón continuó durante el inicio del segundo set. Después de un comienzo equilibrado hasta el 3-2, tres errores consecutivos de Muchova con la derecha entregaron un nuevo break a Noskova. La joven de 21 años protegió su servicio, se colocó 5-2 y quedó a un solo juego de levantar el trofeo de Wimbledon.

Muchova salvó el campeonato y llevó la final al tercer set

Tennis. What a sport.



Karolina Muchova saves FIVE Championship points and we're heading to a decider. #Wimbledon pic.twitter.com/eyrh7Ovqrr — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

Noskova volvió a atacar el servicio de Muchova y consiguió sus primeros puntos de campeonato. Pero el game se extendió, salvó los tres match points y logró escapar para mantenerse con vida. Noskova tenía ahora la oportunidad de sacar directamente por el título, pero cerrar el partido se convirtió en una tarea completamente diferente a todo lo que había hecho durante la final.

Muchova encontró por primera vez su mejor versión y consiguió dos puntos de quiebre. Su opontente salvó ambos y alcanzó un nuevo punto de campeonato, el cuarto de aquella secuencia decisiva, pero cometió una doble falta. Un winner de revés generó otra oportunidad de break y Noskova respondió con un ace. El game comenzó a extenderse mientras la presión aumentaba sobre la jugadora que estaba a dos puntos de convertirse en campeona.

Otro error de Noskova entregó un nuevo break point y otro ace volvió a neutralizarlo. La historia se repitió inmediatamente: error de derecha, oportunidad para Muchova y ace de Noskova. En el sexto deuce, Muchova tomó la iniciativa y consiguió su sexto punto de quiebre del juego, pero intentó anticipar el servicio, eligió el lado equivocado y Noskova volvió a sobrevivir.

El séptimo deuce llegó acompañado de otra doble falta de Noskova y una séptima oportunidad de quiebre para Muchova. El game ya había superado los 10 minutos. Esta vez, la séptima fue la vencida. Muchova dio un paso adelante, atacó la pelota y consiguió su primer break del partido, cuando Noskova sacaba para ganar Wimbledon.

El marcador quedó 5-4 y el momento del partido cambió. Muchova pasó al ataque, pero su propio servicio volvió a complicarse. Noskova llegó al 30-40 y tuvo su quinto championship point. La décima sembrada, nuevamente contra las cuerdas, encontró su mejor tenis, salvó la oportunidad y llevó el game al deuce antes de confirmar el servicio para colocar el 5-5.

La remontada dejó de ser solamente una amenaza cuando Muchova volvió a romper. La checa se puso 6-5 y sacó para mandar la final al tercer set. Después de salvar múltiples puntos de campeonato y estar a un game de la derrota, completó la reacción, ganó el parcial por 7-5 y obligó a su rival a comenzar de nuevo.

Linda Noskova recuperó el control para conquistar Wimbledon

El tercer set inició con otro game interminable para Noskova. La joven checa tuvo que salvar varias oportunidades de quiebre antes de sostener su servicio y colocarse 1-0. La respuesta fue inmediata. Noskova rompió el saque de Muchova y recuperó el control para tomar ventaja de 2-0, dejando atrás el desastre que había significado el cierre del segundo parcial.

La reacción de Muchova había convertido la final en un partido completamente diferente, pero su impulso duró poco. Noskova volvió a controlar los intercambios, recuperó la precisión y se colocó 4-1. Otra vez estaba a dos juegos de levantar el título de Wimbledon, aunque ahora cargaba con el recuerdo de las oportunidades que había desperdiciado durante el segundo set.

Esta vez no dejó escapar el campeonato. Protegió su servicio en el cierre, resistió los últimos intentos y completó el 6-3 definitivo para conquistar Wimbledon. Le costó mucho más de lo que parecía cuando dominaba 6-2 y 5-2, pero la checa de 21 años consiguió finalmente cerrar la final y levantar el primer trofeo de Grand Slam de su carrera.

Linda Noskova is the champion 🏆



She defeats Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 to win her first Grand Slam. #Wimbledon pic.twitter.com/NJvtqHbVay — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

Wimbledon suma 10 campeonas diferentes en sus últimas 10 ediciones

El resultado también colocó a Noskova dentro de una tendencia inédita en Wimbledon. Las últimas 10 ediciones del torneo han tenido una campeona diferente. Desde que Serena Williams levantó su séptimo título en 2016, ninguna jugadora ha conseguido repetir como campeona en el All England Club.

Garbiñe Muguruza, Angelique Kerber, Simona Halep, Ashleigh Barty, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Barbora Krejcikova e Iga Swiatek continuaron la sucesión de campeonas diferentes después de Williams. Linda Noskova es ahora la décima integrante de la lista y la nueva campeona de Wimbledon, después de sobrevivir a una final que tuvo controlada, perdió por momentos y terminó conquistando a los 21 años.

Te puede interesar