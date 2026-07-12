Nicolás Mejía conquista el Challenger de Bogotá y alcanza el mejor ranking ATP de su carrera

El colombiano Nicolás Mejía conquistó el Challenger de Bogotá, sumó su quinto título ATP Challenger y ascenderá al puesto 131 del ranking mundial.

Nicolás Mejía | KIA Open Bogotá Challenger ATP 75.

El tenis colombiano sumó este domingo un nuevo motivo de celebración gracias a Nicolás Mejía, quien se coronó campeón del ATP Challenger de Bogotá tras derrotar con autoridad al chileno Matías Soto por 6-1 y 7-5 en la gran final. El bogotano, integrante del Equipo Colsanitas y primer preclasificado del certamen, confirmó su favoritismo en un torneo que repartió una bolsa de premios de 107 mil dólares y otorgó 75 puntos ATP al campeón.

Desde el comienzo del encuentro, Mejía dejó claras sus intenciones. Con un servicio sólido, una derecha contundente y un juego agresivo desde el fondo de la cancha, dominó el primer set de principio a fin. En apenas 34 minutos selló un contundente 6-1, neutralizando por completo al chileno, que llegaba con confianza tras una destacada semana en la capital colombiana.

Reacción de Matías Soto y respuesta de campeón

El segundo parcial fue mucho más disputado. Soto elevó considerablemente su nivel e incluso logró ponerse arriba con un quiebre de servicio, complicando por momentos al colombiano. Sin embargo, Mejía mantuvo la calma, recuperó la desventaja y volvió a demostrar su fortaleza mental en los momentos decisivos del compromiso.

Cuando todo apuntaba a que el set se definiría en un tie-break, el colombiano consiguió un nuevo rompimiento justo cuando el chileno sacaba para llevar la manga al desempate. Esa ruptura terminó siendo definitiva para sentenciar el 7-5 y desatar la celebración del público bogotano, que acompañó a la principal carta local durante toda la semana.

Quinto título Challenger y nuevo récord personal

Con este resultado, Nicolás Mejía alcanzó el quinto título de su carrera en el Circuito ATP Challenger Tour. Además, levantó por segunda vez el trofeo en Bogotá, ciudad donde ya había sido campeón en 2025. Curiosamente, la capital colombiana se convirtió, junto a San Luis Potosí (México), en la única sede donde el tenista ha conquistado más de un título. Su palmarés también incluye los Challenger de San Luis Potosí en 2024 y 2026, además del de Savannah, Georgia, conseguido el año anterior.

El mejor ranking de su carrera

La consagración en Bogotá, sumada a la destacada actuación que tuvo semanas atrás en Wimbledon, donde superó la fase clasificatoria y alcanzó la segunda ronda del cuadro principal, le permitirá dar un importante salto en la clasificación mundial. Gracias a los puntos acumulados, Nicolás Mejía amanecerá este lunes en el puesto 131 del ranking ATP, la mejor ubicación de toda su carrera y una recompensa al gran momento deportivo que atraviesa el tenista colombiano.

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