Épica remontada de Camila Osorio para avanzar de ronda en Indian Wells

La cucuteña viene de una destacada actuación en Doha y dice presente en tierras estadounidenses.

Camila Osorio en el WTA 1000 de Doha | Reuters.

La tenista colombiana Camila Osorio dio un golpe de autoridad en la segunda ronda de Indian Wells. La cucuteña enfrentó en esta fase a la estadounidense Iva Jovic (18 del mundo) y la derrotó 1-2, en parciales de 6-4, 6-7 y 3-6; la ‘cafetera’ se levantó en 3 oportunidades que tuvo para perder la contienda, sacó la casta y avanzó a la tercera del importante certamen.

El primer set fue un duro reto para la colombiana de 24 años. Si bien superó a su rival en aces 1-2, los puntos ganados en el primer servicio por parte de Jovic empezó a sacar diferencia con 72% contra 67%, de manera similar ocurrió con los del segundo servicio, ya que fueron de 73% sobre 50%. Este parcial fue 6-4 favor de la local.

Para el segundo set la cuestión se equilibró y ambas forzaron que el punto se definiera en el tie-break. Allí Camila Osorio sabía que no podía dar ventaja si no tenía que decirle adiós a su participación individual en Indian Wells. La norte santandereana, nuevamente con ayuda de sus aces y break poitns salvados (82% contra 0%) venció a Iva 7-4 en el tie-brake e igualaba la contienda 1-1.

Tercer y definitivo set

Aunque los aces no aparecieron para favorecer a Camila Osorio, la colombiana se destacó en los puntos ganadores en su primer servicio (54% contra 57%), los del segundo también (33% contra 64%); también aprovechó en alza su servicio (43% contra 60%) y además regresó muy buen la pelota (40% contra 57%).

Precisamente el contundente punto que le dio la victoria a Camila Osorio, para un 3-6 determinando, llegó por cuenta de una devolución. Iva Jovic sacó, la colombiana le cruzó la pelota, la estadounidense respondió para una buena devolución de la cucuteña, después Jovic contestó un poco incómoda, Osorio le volvió a contestar mejor posicionada, pero la norteamericana no pudo devolver la pelota y la misma terminó en la malla para la alegría ‘cafetera’.

Con esta victoria Camila Osorio se instaló en la tercera ronda de Indian Wells. Su próximo compromiso será ante Naomi Osaka (16 del mundo) este domingo 8 de marzo, el partido está presupuestado a jugarse a la 01:00 de la tarde, hora colombiana, sin embargo podría tener cambios dependiente los otros encuentros.

