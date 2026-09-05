Giuliana Olmos e Ingrid Neel remontan y avanzan a la tercera ronda del US Open

La mexicana y su pareja vinieron de atrás para vencer a Tararudee y Shibahara en la Gran Manzana y mantienen viva la representación nacional

Giuliana Olmos | Owen Hammond / NurPhoto / NurPhoto via AFP

La representación mexicana sigue con vida en el US Open. Giuliana Olmos y la estonia Ingrid Neel avanzaron a la tercera ronda del torneo de dobles femenil, después de remontar para imponerse en tres sets a la tailandesa Lanna Tararudee y la japonesa Ena Shibahara.

Después de sorprender en su debut a la pareja número 11 de la preclasificación, integrada por Liang y Aoyama, Olmos y Neel volvieron a responder en un partido de máxima exigencia. La dupla perdió el primer parcial en el desempate, pero terminó imponiéndose 6-7 (5), 6-1 y 6-4 para asegurar su lugar entre las 16 mejores parejas del torneo.

El primer set fue completamente parejo, con ambas duplas protegiendo su servicio durante los 12 primeros games y llevando la definición al tiebreak. Ahí, Tararudee y Shibahara encontraron la diferencia para quedarse con el desempate por 7-5 y colocar contra las cuerdas a la mexicana y la estonia.

La reacción fue inmediata y contundente. Olmos y Neel dominaron el segundo parcial por 6-1, ganando cinco juegos consecutivos después del 1-1 y aprovechando las primeras oportunidades de quiebre del encuentro para mandar el partido a un tercer y definitivo set.

En el parcial decisivo, la mexicana y la estonia consiguieron romper el servicio de sus rivales para tomar una ventaja de 4-2 que terminó siendo determinante. Tararudee y Shibahara lograron mantenerse cerca hasta el 5-4, pero la dupla estoniamexicana cerró el encuentro con su saque y sellaron el triunfo tras un error forzado de derecha de sus adversarias.

Olmos y Neel convirtieron tres de sus 10 oportunidades de quiebre y no cedieron ninguna de las cuatro que enfrentaron, una diferencia clave después de haber perdido el primer set.

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Con el resultado, la mexicana vuelve a la tercera ronda del US Open por primera vez desde 2022, edición en la que alcanzó los cuartos de final junto a la canadiense Gabriela Dabrowski. En aquella ocasión fueron eliminadas por Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova, quienes posteriormente terminaron levantando el título en Flushing Meadows.

Olmos y Neel disputarán la tercera ronda de un Grand Slam por segunda ocasión consecutiva, después de lograrlo en Wimbledon. Ahora buscarán repetir esa instancia en La Gran Manzana, el mejor resultado de Olmos en un Major de dobles, con un triunfo en los octavos de final. Su siguiente rival saldrá del duelo entre las británicas Harriet Dart y Maia Lumsden y la sexta pareja preclasificada, formada por la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez.

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