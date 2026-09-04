Carlos Alcaraz supera a Wu y avanza con fuerza a octavos del US Open

El español venció 6-3, 6-4 y 6-1, sumó su 17º triunfo seguido en Grand Slam y sigue tomando ritmo tras su lesión de muñeca

El murciano sigue agarrando ritmo en Flushing Meadows | Reuters

Carlos Alcaraz continúa dando pasos firmes en su regreso al circuito. El español derrotó 6-3, 6-4 y 6-1 al chino Wu Yibing para clasificarse a los octavos de final del US Open, en un partido que resolvió en dos horas y 20 minutos pese a atravesar algunos momentos de frustración.

El campeón defensor comenzó con autoridad, aunque si rival logró incomodarlo por momentos. El murciano cedió su servicio en dos ocasiones y tuvo su tramo más complicado en el segundo set, donde acumuló errores y dobles faltas, pero consiguió reaccionar a tiempo y cerrar la manga con un quiebre.

MÁS INFORMACIÓN: Zverev sobrevive a otro maratónico partido y vence a Halys en el US Open

En el tercer set, el español volvió a elevar su nivel y se despidió de la frustración. Salvó dos oportunidades de break en el inicio y, después del 1-1, tomó el control definitivo del encuentro para encadenar cinco juegos y sellar su pase a la siguiente ronda.

Playing into form 🔥



With an ace, Carlos Alcaraz defeats Wu 6-3, 6-4, 6-1 to reach the second week in New York! pic.twitter.com/sZqYuGiOfP — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

“Creo que me he mantenido ahí. He jugado agresivo, he jugado con inteligencia y, de lo que estoy más contento, es de que en los momentos más difíciles creo que lo he hecho todo bien”, explicó después del partido. El murciano llegó a Nueva York después de permanecer más de cuatro meses fuera de competencia por una lesión de muñeca y ha ido recuperando ritmo conforme avanza el torneo.

“Para ser sincero, estoy mejor de lo que pensaba. Físicamente pensaba que iba a estar muerto después del primer partido, pero me estoy recuperando muy bien. Creo que mi nivel ahora mismo es realmente bueno y ya he recuperado el ritmo de la competición”, señaló.

Speak your truth, Carlos 😌 pic.twitter.com/EWma8edz6V — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Con la victoria, Alcaraz llegó a 17 triunfos consecutivos en torneos de Grand Slam, desde aquella derrota en la final de Wimbledon 2025 ante Jannik Sinner, y mantiene viva la defensa del título conquistado en Nueva York en 2025. Su siguiente rival será Tommy Paul, quien viene de superar a Alexander Bublik en cinco sets y ya ha conseguido derrotar dos veces al español, ambas en el Masters 1000 Canadá, en 2022 y 2023.

Sin embargo,el español domina 6-2 el historial entre ambos, incluyendo su último encuentro de Major en el Australian Open de este año, y llegará al duelo con buenas sensaciones físicas y con la intención de seguir creciendo partido a partido. “Espero que en la próxima ronda pueda estar un poco mejor”, concluyó.

Te puede interesar