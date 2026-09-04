Jugadores se quejan de las nuevas políticas del US Open y el fuerte olor a marihuana: “Parece un zoológico”

Más público y libertad en las gradas han cambiado al US Open, pero los jugadores denuncian ruido, luces y olor a marihuana

Los protagonistas han externado su opinión sobre el nuevo US Open | Reuters

El US Open ha decidido abrazar como ningún otro Grand Slam el espectáculo. El torneo ha abierto la puerta a más público, mayor libertad para desplazarse por las tribunas y nuevas experiencias alrededor de los partidos, políticas creadas para ampliar la audiencia del deporte blanco, y convertirse, en palabras del CEO de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), en el “Disneyland del tenis”. Sin embargo, dentro de la cancha, no todos están convencidos de que el experimento esté funcionando.

Ruido y movimientos desde las gradas

Desde 2024, el torneo introdujo una política de libre movimiento de aficionados, eliminando la obligación tradicional de esperar a los cambios de lado para entrar o tomar asiento. Este constante movimiento, ruido y conversaciones, ha provocado quejas de los jugadores, acostumbrados al silencio del público mientras la pelota está en juego.

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Después de quedar eliminado, Adrian Mannarino fue uno de los más contundentes contra ese cambio. “Ahora la gente tiene permitido moverse durante los puntos. Antes nadie podía entrar a la pista fuera de los cambios de lado”, declaró. “Ahora entran de cualquier manera, se mueven, hablan… El torneo lo permite y no sé si sea la mejor idea para el tenis”.

Fuerte olor a marihuana

El francés también describió el ambiente que encontró en Nueva York. “Se huele marihuana en la pista, hay ruido por todos lados, esto se está convirtiendo en un zoológico. Son condiciones realmente particulares para jugar”, señaló.

Aryna Sabalenka detuvo su partido de tercera ronda para dirigirse a la jueza de silla después de percibir un fuerte olor desde las tribunas del Louis Armstrong Stadium. “Alguien está fumando marihuana. ¿Te importaría? Es muy fuerte”, reclamó la número uno.

Aryna Sabalenka frenó su partido en el US Open por un espectador que estaba fumando marihuana en la tribuna.



​🗣 "Es muy fuerte".



​Cosas que pasan en Nueva York. pic.twitter.com/iZ02IIyUab — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 4, 2026

Fumar dentro del complejo está prohibido, aunque el consumo de cannabis es legal en Nueva York para mayores de 21 años y el olor procedente de los alrededores de Flushing Meadows ha provocado quejas en las últimas temporadas.

Etiqueta del tenis, creadores de contenido y las grandes distracciones

Durante el partido de primera ronda de Naomi Osaka, un grupo de creadores de contenido realizó una sesión de fotos desde una suite e incluso utilizó una luz portátil mientras se disputaba el encuentro, obligando a intervenir a la jueza de silla. “Si acudes a un evento deportivo debes respetar el deporte”, sentenció la japonesa. “Es sentido común informarte sobre el deporte, especialmente sobre su etiqueta”.

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La cuatro veces ganadora de Grand Slam pidió límites. “Puede ser algo bueno que la gente haga popular el tenis entre su propia audiencia, pero creo que tiene que gestionarse mucho mejor”. Osaka aseguró que había escuchado al árbitro pedir silencio al público más veces de las que recordaba en un partido.

Naomi Osaka on the upsides and downsides of the USTA inviting a lot of influencers to the U.S. Open:



“If you come to a sporting event, you have to respect the sport. I feel like it’s common courtesy to read up on the sport. Especially the etiquette. It could be a good thing for… pic.twitter.com/TOzb9vocaZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2026

Jessica Pegula coincidió con ella. “Puedo apreciar que los influencers vengan y muestren la experiencia del US Open, pero es difícil cuando ves videos en los que están tomando fotografías y utilizando luces para selfies”, dijo. “La gente está ahí abajo intentando competir. Es su carrera y su trabajo. Parece un poco irrespetuoso. Creo que este año se ha ido un poco demasiado lejos”.

El torneo quiere crecer, convertirse en un espectáculo capaz de competir por la atención de nuevas generaciones y alejar al tenis de algunas de sus tradiciones más rígidas. El problema es que, entre espectadores caminando durante los puntos, conversaciones, luces, sesiones de fotos y olor a marihuana, los protagonistas empiezan a preguntarse cuánto puede cambiar el espectáculo antes de comenzar a afectar al deporte.

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