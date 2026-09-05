Malacateco vs Suchitepéquez en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre Malacateco y Suchitepéquez por la séptima jornada del partido por el Torneo Apertura de Guatemala.

Malacateco Suchitepéquez, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! Malacateco y Suchitepéquez se enfrentan por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Toros buscarán aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria, mientras que los Venados intentarán mantener el impulso tras conseguir su primer triunfo desde su regreso a la máxima categoría. El partido también representa una oportunidad para ambos de alejarse de los últimos lugares.

Malacateco suma cinco puntos y ocupa la décima posición, con una victoria, dos empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Carlos Robles solamente ha ganado uno de sus seis partidos, aunque mantiene un registro sin derrotas en condición de local. Los Toros acumulan un triunfo y dos empates en casa, por lo que buscarán apoyarse en ese rendimiento para conseguir tres puntos que les permitan mejorar su ubicación en el Apertura 2026.

Por su parte, Suchitepéquez tiene cuatro puntos y se encuentra en el último lugar, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. Tras la salida de Héctor Altamirano, Manuel Castañeda asumió como interino y posteriormente fue ratificado en el cargo. Los Venados vienen de vencer 3-2 a Cobán Imperial, resultado que significó su primer triunfo del torneo. Ahora buscarán extender esa reacción con otro resultado positivo ante Malacateco.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Malacateco vs Suchitepéquez hoy sábado 5 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Malacateco y Suchitepéquez será el sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Malacateco vs Suchitepéquez para la jornada 7, al momento

Malacateco no podrá contar con Gabino Vásquez, expulsado en el partido ante Aurora, mientras que Suchitepéquez no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Carlos Robles y Manuel Castañeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Malacateco : Miguel Jiménez; Juan Esqueda, Andru Morales, Marlon Chun, José Javier Longo; Fernando Morales, Isaías De León, José Ochoa, Kevin Ramírez; Eliser Quiñones y Nelson Andrade. DT : Carlos Robles.

: Miguel Jiménez; Juan Esqueda, Andru Morales, Marlon Chun, José Javier Longo; Fernando Morales, Isaías De León, José Ochoa, Kevin Ramírez; Eliser Quiñones y Nelson Andrade. : Carlos Robles. Suchitepéquez: Julio Secada; Mafre Icuté, Víctor Torres, Jorge Matul, Nery Cifuentes; Marco Rivas, Armando Zamorano, José Corena, Frank De León; Andrés Lezcano y Fabricio González. DT: Manuel Castañeda.

Antecedentes del Malacateco vs Suchitepéquez y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Suchitepéquez:

4 de abril de 2018 | Suchitepéquez 3-1 Malacateco | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 4 de febrero de 2018 | Malacateco 1-0 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 1 de octubre de 2017 | Suchitepéquez 3-1 Malacateco | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 30 de julio de 2017 | Malacateco 3-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 19 de marzo de 2017 | Suchitepéquez 2-1 Malacateco | Torneo Clausura 2017

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