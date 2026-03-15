Djokovic se baja del Miami Open por lesión y saldrá del Top 3 en el ranking ATP

El serbio no jugará el segundo Masters 1000 del año y perderá 650 puntos tras su final en 2025

El serbio no viajará al segundo Masters 1000 del 2026 | Reuters

Novak Djokovic anunció su retiro del Miami Open 2026 debido a una lesión en el hombro derecho. Tras caer en octavos de final en Indian Wells ante Jack Draper, el seis veces campeón no disputará el segundo Masters 1000 de la temporada, pensando en su recuperación rumbo a la gira de arcilla.

La baja del Nole tendrá consecuencias directas en el ranking de la ATP. Djokovic defendía los 650 puntos obtenidos en la edición 2025 del torneo, donde alcanzó la final antes de caer ante el joven checo Jakub Mensik. Al no participar este año, el serbio perderá esa cantidad de unidades en la clasificación mundial.

Esa pérdida de puntos provocará que abandone el podio del escalafón El principal beneficiado sería el alemán Alexander Zverev, quien tomaría la tercera posición provisional, a espera de su resultado en el sur de Florida.

El torneo de Miami está programado para iniciar el próximo miércoles 18 de marzo. Carlos Alcaraz llega como favorito para levantar su segunda corona en el certamen. Jannik Sinner y Daniil Medvedev también buscarán su segundo campeonato, luego de alcanzar la final de Indian Wells que se jugará este domingo 15 de marzo.

¿Qué sigue para Novak Djokovic?

A sus 38 años, Djokovic fue finalista del Australian Open a principios de año y acumula un registro positivo en el circuito, con marca de siete victorias y dos derrotas. Además, superó la cifra de 400 triunfos en torneos de Grand Slam.

De momento, el plan del serbio apunta a regresar durante la gira europea sobre arcilla. Su nombre aparece en la lista preliminar de Monte Carlo, torneo programado para abril, en el que buscaría retomar actividad con la mira puesta en los otros Masters de tierra batida, Madrid y Roma, y especialmente en Roland Garros, uno de los grandes objetivos de su temporada.

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