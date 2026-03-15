Medvedev frena a Alcaraz en Indian Wells y no habrá final ante Sinner

Daniil Medvedev derrota a Carlos Alcaraz en semifinales de Indian Wells, corta su racha invicta en 2026 y evita la final ante Jannik Sinner

Sin finales entre el 1 y 2 del mundo en 2026 | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Carlos Alcaraz sufrió su primera derrota de 2026 en las semifinales de Indian Wells, luego de caer ante Daniil Medvedev y ver cortada su racha de 16 victorias consecutivas en el inicio de temporada. El español, número 1 del mundo, quedó fuera de la pelea por el título en el primer Masters 1000 importante del año y también se esfumó la posibilidad de una final ante Jannik Sinner en el desierto californiano.

Medvedev se impuso por 6-3 y 7-6(3) en un partido en el que logró neutralizar el juego del español con profundidad desde el fondo de la cancha y un servicio efectivo en momentos clave. Con esta victoria, el ruso frenó el invicto de Alcaraz en 2026 y avanzó a la final del torneo, confirmando su regreso a las instancias decisivas en los torneos de mayor nivel del circuito.

El encuentro comenzó con un Medvedev muy sólido desde el resto. El ruso presionó con su revés cruzado y logró el quiebre que le permitió tomar ventaja en el primer set, mientras Alcaraz no consiguió encontrar continuidad con su servicio ni imponer su agresividad habitual. Esa combinación le permitió al exnúmero 1 del mundo cerrar el parcial inicial con autoridad.

En el segundo set, Alcaraz reaccionó y logró romper el servicio para colocarse 3-1 arriba, lo que parecía abrir la puerta para llevar el partido a una tercera manga. Sin embargo, Medvedev respondió con rapidez y recuperó el quiebre para volver a equilibrar el marcador, llevando el duelo a una definición en el tie break.

El español tuvo oportunidades para alargar el partido, pero no logró aprovechar dos puntos de set y el ruso mantuvo la calma para cerrar el desempate con contundencia. De esta manera, Medvedev selló el triunfo que puso fin al paso perfecto de Alcaraz en la temporada.

La victoria también tiene un significado importante para el ruso, ya que alcanzó su undécima final de Masters 1000 y la primera en dos años. Además, el triunfo representa una revancha personal tras las derrotas que había sufrido ante el propio Alcaraz en finales anteriores de Indian Wells.

Para Alcaraz, la derrota marca el fin de una racha de 16 triunfos consecutivos en 2026, aunque mantiene un inicio de temporada sólido. El español seguirá enfocado en los siguientes torneos de la gira, mientras el esperado duelo por el título ante Sinner tendrá que esperar otra oportunidad en el calendario del circuito.

Sinner derrota a Zverev

Jannik Sinner aseguró su lugar en la final de Indian Wells tras vencer a Alexander Zverev por 6-2 y 6-4, en un partido en el que el italiano mostró gran control desde el servicio y una notable precisión en los intercambios desde la línea de fondo.

El número 2 del mundo dominó el encuentro desde el inicio, rompió el saque de Zverev en momentos clave y mantuvo un alto porcentaje de puntos ganados con su primer servicio, lo que le permitió cerrar el partido sin grandes sobresaltos.

Con este resultado, Sinner alcanzó su primera final en Indian Wells y se convirtió en el primer italiano en disputar el partido por el título en este torneo. Ahora enfrentará a Daniil Medvedev en la final del Masters 1000 californiano, en un duelo que definirá al nuevo campeón del certamen.

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