Sabalenka remonta, consigue la revancha ante Rybakina y levanta su primer título en Indian Wells

La número uno del mundo salvó match point y venció 3-6, 6-3 y 7-6(6) para ganar su primer título en el desierto y tomar revancha tras varias finales perdidas

Foto por CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Aryna Sabalenka conquistó por primera vez el título de Indian Wells tras derrotar a Elena Rybakina por 3-6, 6-3 y 7-6(6) en una final dramática que se resolvió en el tiebreak del set decisivo. La bielorrusa completó una remontada cargada de tensión para levantar el trofeo en el desierto californiano, después de haber caído previamente en dos finales del torneo, incluyendo la última edición ante Mirra Andreeva.

El triunfo tuvo un fuerte componente de revancha. Rybakina había derrotado a Sabalenka en la final de Indian Wells 2023 con parciales de 7-6(13-11) y 6-4, además de imponerse en sus últimos tres enfrentamientos. En 2025 la eliminó en Cincinnati y la venció en la final de las WTA Finals 2025 por 6-3 y 7-6(0). La kazaja también se llevó el primer gran choque entre ambas en la temporada actual, cuando venció a la número uno del mundo en la final del Australian Open 2026 por 6-4, 4-6 y 6-4.

PARADISE FOUND: 🏆@SabalenkaA digs deep to defeat Rybakina in a three set blockbuster final, 3-6, 6-3, 7-6(6)!#TennisParadise pic.twitter.com/1VQdBXsoXf — wta (@WTA) March 15, 2026

Legendario choque en el desierto

El partido comenzó con dominio de la kazaja. La campeona de Melbourne impuso su potencia desde el fondo de la pista y logró el quiebre que marcó la diferencia para cerrar el primer set 6-3, mostrando mayor contundencia con su servicio y castigando los errores iniciales de la número 1 del mundo.

En el arranque del segundo parcial, Rybakina tuvo dos oportunidades de quiebre en el segundo parcial que pudieron haber encaminado el partido. Sin embargo, Sabalenka resistió ese momento crítico, elevó el nivel de su primer saque y reaccionó con agresividad desde la devolución para romper el servicio de su rival y quedarse con el set 6-3, enviando la final al capítulo definitivo.

En el tercer set, la bielorrusa consiguió romper el servicio de su rival en los primeros juegos para tomar ventaja, pero el desenlace estuvo lejos de resolverse rápidamente. Con 5-4 a favor, Sabalenka sirvió para el partido, pero fue quebrada y Rybakina igualó el marcador 5-5, obligando a un cierre de máxima tensión.

El undécimo juego fue uno de los momentos clave del encuentro. La campeona dispuso de cinco oportunidades de break, pero su oponente logró sobrevivir con grandes servicios para adelantarse 6-5. Sabalenka respondió inmediatamente manteniendo su saque y llevando la definición al tiebreak.

Punto de máxima tensión

El desempate fue un reflejo perfecto de la rivalidad entre ambas. Rybakina consiguió el primer minibreak para colocarse 4-3 arriba, pero Sabalenka reaccionó y recuperó terreno hasta igualar 5-5. Inmediatamente después, la kazaja tuvo punto de campeonato con su servicio en 6-5, pero la número 1 del mundo lo salvó con un espectacular winner de revés que cambió el destino del partido.

Después de ese momento decisivo, Sabalenka consiguió un minibreak que le dio la oportunidad de cerrar el encuentro con su saque. Con un servicio abierto a la “T” que rozó la línea y provocó un error en la devolución de Rybakina, la bielorrusa selló el triunfo y conquistó finalmente el título en su tercera final de Indian Wells. La tercera fue la vencida.

Vigésimo campeonato en pista dura

El título representa el número 23 de su carrera en el circuito WTA, además de su décimo trofeo WTA 1000 y el primero en Indian Wells. También fue su vigésimo título en superficie dura, la pista donde ha construido gran parte de su dominio, y el segundo de la temporada tras conquistar Brisbane antes del Australian Open.

En términos de ranking, Sabalenka ampliará su ventaja en la cima del circuito con 11,025 puntos, más de tres mil por delante de sus perseguidoras. Rybakina, por su parte, ascenderá al número dos del mundo con 7,783 unidades, beneficiándose también de la derrota de Iga Swiatek en cuartos de final.

El enfrentamiento también consolidó la mayor rivalidad del circuito femenil. Con esta victoria, Sabalenka amplió su ventaja a 9-7 en el historial directo frente a Rybakina, en lo que ya es uno de los duelos más constantes y competitivos del circuito WTA, que alcanzó en Indian Wells su decimosexto capítulo.

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