Guastatoya gana una final ante Mictlán y el sueño sigue intacto

Un duelo clave por la permanencia en la Liga Nacional de Guatemala.

Guastatoya consiguió una victoria vital en su lucha por la permanencia al derrotar 3-1 a Mictlán en un partido que tenía aroma de final en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Pecho Amarillo sabían que no había margen de error, ya que una derrota podía complicar seriamente sus aspiraciones de mantenerse en la máxima categoría. Con carácter y eficacia, el equipo dirigido por Pablo Centrone logró un triunfo que mantiene vivo el sueño de seguir en Primera División y aprieta aún más la pelea en la tabla acumulada.

El equipo local golpeó temprano y marcó el ritmo del encuentro desde los primeros minutos. Apenas corría el minuto 8 cuando Nelson García abrió el marcador tras una jugada colectiva que encendió el estadio. Guastatoya mantuvo la intensidad y continuó presionando a un Mictlán que intentaba reaccionar, pero al minuto 16 apareció Víctor Ávalos para ampliar la ventaja y colocar el 2-0 que le dio tranquilidad al conjunto pecho amarillo en la primera mitad.

Durante el resto del primer tiempo el encuentro se volvió más disputado en la mitad de la cancha, con varias faltas y tarjetas amarillas que reflejaban la tensión del momento. Nelson García y Emanuel Yori fueron amonestados en Guastatoya, mientras que Juan Carlos Escobar también vio la cartulina por el lado de Mictlán, en un duelo donde cada balón se jugaba con intensidad por lo mucho que había en juego.

Triunfazo de local de Guastatoya sobre Mictlán | Facebook Guastatoya

En el segundo tiempo Mictlán reaccionó y logró volver a meterse en el partido. Al minuto 71, Sebastián Colón descontó para los Conejos y volvió a encender la esperanza visitante. El conjunto dirigido por Gabriel Álvarez buscó adelantar líneas para encontrar el empate, mientras Guastatoya movía el banco con variantes para sostener la ventaja y aprovechar los espacios.

Cuando el partido entraba en su tramo final apareció Kevin Fernández, quien había ingresado minutos antes y terminó siendo decisivo. El delantero marcó el 3-1 definitivo a cinco minutos del final, sentenciando el encuentro y desatando la celebración local. Con este resultado, Guastatoya llega a 38 puntos en la tabla acumulada y queda a solo uno de Mictlán, que se mantiene con 39, dejando la lucha por la permanencia completamente abierta en las últimas jornadas del Clausura 2026.

Resumen Guastatoya vs Mictlán: resultado, goles y estadísticas

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