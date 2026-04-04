¿Qué necesita Jannik Sinner para recuperar el número 1 del mundo en el Masters de Montecarlo?

El italiano está a 1,190 puntos de Carlos Alcaraz y puede regresar a la cima del ranking en el inicio de la gira de arcilla

Jannik Sinner llega a Mónaco tras conquistar el Sunshine Double | Reuters

Jannik Sinner llega al Masters 1000 de Montecarlo 2026 con la posibilidad de recuperar la cima del ranking ATP. Actualmente, se encuentra a 1,190 que Carlos Alcaraz, sin embargo, el italiano no defiende puntos tras perderse la edición 2025, mientras el español pone en juego 1,000 unidades como campeón, tras vencer a Lorenzo Musetti en la final. Este diferencial convierte al torneo en una oportunidad directa para el de San Cándido.

Este 6 de abril inicia la actividad del tercer Masters 1000 de la campaña, donde ambos jugadores ya conocen su camino rumbo al campeonato, que se definirá el próximo domingo 12 de abril. Ambos recibieron un pase directo a la segunda ronda, donde ya esperan a su primer rival. el de El Palmar se enfrentará al ganador entre Sebastián Báez y Stan Wawrinka, mientras que el italiano se medirá a Ugo Humbert o la gran promesa francesa, Moise Kouame.

El escenario más directo es claro: si Sinner gana el título en Montecarlo, será número 1 del mundo sin depender del resultado de Alcaraz. El campeón suma 1,000 puntos, mientras el español perdería al menos 350 si no defiende el título.

También existen escenarios intermedios que también favorecen al italiano. Si Sinner alcanza semifinales y Alcaraz queda eliminado antes de los cuartos de final, volvería a liderar el circuito. Otra posibilidad es que Sinner llegue a la final y Alcaraz no alcance esa instancia, lo que también generaría el margen necesario para superar al español.

Si ninguna de esas combinaciones ocurre, Alcaraz mantendrá el número 1 al finalizar el torneo. Este lunes, el murciano iniciará su semana 66 como líder del ranking ATP, igualando el registro acumulado por Sinner en la cima, lo que pone una nueva capa de tensión sobre la gran rivalidad.

El escenario ideal para los aficionados sería una final en Montecarlo, donde el murciano defendería el título y el número 1 del mundo, mientras el de San Cándido buscaría retomar la ventaja en semanas como líder del circuito.

Alcaraz, con ventaja en polvo de ladrillo

El español conquistó Montecarlo en 2025 | Reuters

En el historial total, Alcaraz lidera 10-6 contra su gran rival. Ganó siete de los últimos nueve enfrentamientos, incluidas cinco finales en 2025, mientras Sinner se llevó el más reciente en la final de las ATP Finals. En arcilla, la ventaja también es del ibérico. El primer duelo entre ambos en esta superficie fue en la final de Umag 2022, donde se impuso el italiano. Desde entonces, Alcaraz ha ganado los enfrentamientos en tierra batida, incluyendo semifinales de Roland Garros 2024 y las dos finales del año pasado

Sin embargo, el momento pertenece al italiano. Sinner llega a Mónaco tras ganar Indian Wells y Miami, completando el Sunshine Double sin perder un set, una hazaña inédita en la historia del deporte blanco. Alcaraz, en contraste, cayó en semifinales de Indian Wells ante Daniil Medvedev y en tercera ronda de Miami ante Sebastian Korda.

Sinner, al acecho en la gira de arcilla

En caso de no concretar el cambio en el Principado, Sinner tendrá más oportunidades durante la gira de arcilla de recuperar el liderato. Después de Montecarlo, Alcaraz defenderá 3,300 puntos tras ganar Roland Garros 2025, el Masters 1000 de Roma y alcanzar la final en Barcelona, donde perdió ante Holger Rune. El italiano, por su parte, solo tiene 1,950 unidades en tierra batida, correspondientes a las finales en Roland Garros y Roma, con menor carga tras perderse torneos en 2025 por suspensión.

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