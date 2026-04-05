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Alineaciones confirmadas de Cúcuta vs América de Cali por Liga BetPlay 2026-I

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos del juego entre Cúcuta y América de Cali.

Cúcuta Deportivo recibe en el General Santander al América de Cali
Cúcuta vs América de Cali, previa | Claro Sports

Se abre la jornada número 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Cúcuta Deportivo hace las veces de local en el Estadio General Santander para enfrentar al América de Cali. Dos equipos que viven realidades completamente diferentes. Los locales buscan no perder la categoría y los visitantes meterse de lleno en las finales de este primer semestres del Fútbol Profesional Colombiano.

Alineación del Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

  • Así forma Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Brayan Córdoba, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Víctor Mejía, Kevin Londoño; Eduar Arizalas, Jaime Peralta y Luifer Hernández. DT: Ríchard Páez.

Alineación de América de Cali para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

  • Así forma América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Joel Romero, Rafael Carrascal, José Cavadía, Darwin Machis; Yeison Guzmán y Tomás Ángel. DT: David González.

¿Cómo y dónde ver a Cúcuta vs América por la Liga BetPlay 2026-I?

Este compromiso, el cual fue reprogramado por la jornada 16, tendrá su pitazo inicial este domingo 5 de abril a partir de las 4:00 de la tarde. Win+ Fútbol transmitirá las emociones del cotejo en el Estadio General Santander, además de Win Play en su plataforma streaming. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Cúcuta

Últimos partidos del América de Cali

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

  • Árbitro central: Álvaro Meléndez (Magdalena).
  • Asistente 1: John Reyes (Antioquia).
  • Asistente 2: Danilo Sarmiento (Boyacá).
  • Cuarto árbitro: Jorge Sanna (Norte de Santander).
  • VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).
  • AVAR: Nataly Arteaga (Nariño).

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