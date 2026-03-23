¿Qué sigue para Carlos Alcaraz tras la eliminación en Miami?: “Es momento de recargar baterías”

El murciano cayó ante Sebastián Korda en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami y ahora vuelve a Europa para preparar la gira de arcilla

Alcaraz defenderá tres campeonatos sobre tierra batida | Reuters

Carlos Alcaraz cerró su participación en el Miami Open con una eliminación inesperada. El murciano se despidió en la tercera ronda tras caer ante Sebastian Korda, número 36 del mundo, con parciales de 6-3, 5-7 y 6-4 en un partido de 2 horas y 18 minutos.

Fue un duelo incómodo desde el inicio, donde el estadounidense impuso condiciones con agresividad y solidez, mientras Alcaraz mostró dificultades para encontrar ritmo y sostener su nivel en los momentos clave.

A través de sus redes sociales, el número uno del mundo mandó un mensaje sobre su futuro inmediato en el circuito: “El año que viene lo volveré a intentar. Ahora es el momento de recargar las baterías y preparar la gira de arcilla“.

Yesterday it wasn't to be, but we'll try again next year! ❤️ Now it's time to recharge batteries and prepare for the clay swing! 🧱 pic.twitter.com/HQP1E6KtG5 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) March 23, 2026

El murciano regresa a Europa con un calendario cargado y sin margen de error. A partir del 5 de abril disputará en un mes, la misma cantidad de torneos que jugó en los primeros tres meses del año: Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, antes de Roland Garros.

Alcaraz deberá defender 4,330 puntos en la gira de arcilla, una cifra muy superior a los 1,950 que pone en juego Jannik Sinner, que solo disputó Roma y París. El italiano llega con margen para recortar terreno, mientras que el español está obligado a sostener la perfección si quiere mantener el liderato del ranking.

En 2025, el español firmó una gira de tierra dominante: conquistó Montecarlo tras vencer a Lorenzo Musetti en la final, cayó en el partido decisivo de Barcelona ante Holger Rune, se impuso a Sinner en la final de Roma y coronó la temporada con una actuación épica en Roland Garros, que le dio el título.

Además, el español apunta a regresar al Madrid Open tras haberse bajado el año pasado, un torneo que conquistó en 2022 y 2023. La derrota en Miami, más que un golpe estructural, abre un periodo de ajuste. Hubo señales de frustración en pista, dificultades para sostener el ritmo y una desconexión competitiva poco habitual en su estándar. Sin embargo, también aparece la oportunidad de resetear antes del tramo más importante de su temporada.

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