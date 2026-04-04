Betis y Espanyol empatan sin goles: Álvaro Fidalgo se queda en la banca

El mexicano no tuvo participación y el conjunto bético se queda con 45 puntos en el quinto lugar de la clasificación

Álvaro Fidalgo no tuvo actividad | Foto por CRISTINA QUICLER / AFP

En un partido sin goles en la jornada 30 de LaLiga, el Real Betis empató 0-0 contra el Espanyol en un encuentro que se disputó en el Estadio La Cartuja. A pesar de la insistencia de ambos equipos, ninguno logró perforar las redes, y la igualdad prevaleció durante los 90 minutos. El mexicano Álvaro Fidalgo, quien se encontraba en la banca, no participó en el encuentro, dejando el protagonismo en otros jugadores.

El Betis comenzó con un dominio territorial, pero careció de claridad en los últimos metros, especialmente en la primera mitad. A pesar de las llegadas, el equipo no logró concretar las oportunidades generadas. La más clara fue un remate de Aitor Ruibal que se fue desviado, mientras que el Espanyol también intentó responder con algunas llegadas esporádicas, pero sin mayor peligro. La defensa de ambos equipos estuvo sólida, con ambos porteros evitando daños importantes.

En la segunda mitad, el encuentro se tornó más equilibrado. El Espanyol intentó con más fuerza, pero las llegadas de los visitantes fueron bien controladas por la defensa local. El Betis, por su parte, no logró capitalizar los centros que generaban, y la falta de puntería fue un factor que les impidió encontrar la ventaja. Cucho Hernández y otros jugadores del equipo sevillano tuvieron oportunidades, pero no pudieron concretar el gol.

El partido se desarrolló sin mayores sobresaltos, pero con los dos equipos buscando sin éxito una jugada que rompiera la paridad. El Espanyol, aunque tuvo algunos destellos de ataque, también careció de la chispa necesaria para marcar la diferencia, mientras que el Betis se mostró desconectado en momentos clave del partido.

Al final, el empate 0-0 dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas. El Betis, que sigue en una posición cómoda en la clasificación, se mantiene en la lucha por los puestos europeos, pero este empate puede considerarse una oportunidad perdida para seguir sumando. Por su parte, el Espanyol se mantiene en la zona baja de la tabla y continúa con la lucha por la permanencia, aunque también sumó un punto importante para su causa.

Resumen Betis vs Espanyol: resultado, goles y estadísticas

¡Alineaciones confirmadas!

Betis: Á. Valles, Llorente R., Bellerín, V. Gómez, Bartra, P. Fornals, S. Altimira, Amrabat, Aitor Ruibal, C. Hernández, Antony.

Espanyol: Dmitrovic, Cabrera, Riedel, C. Romero, El Hilali, Pol Lozano, Urko, Ngonge, Dolan, Roberto, Edu Expósito.

¡¡¡Arranca el minuto a minuto de Claro Sports!!! El Betis del mexicano Álvaro Fidalgo recibe al Espanyol en el Estadio La Cartuja, en duelo correspondiente a la jornada 13 de LaLiga 2026. Los verdiblancos, están ubicados en la quinta posición con 44 puntos, en plena pelea por consolidarse en puestos europeos y con la intención de mejorar su racha tras cinco jornadas sin triunfo en el torneo local. El conjunto verdiblanco, dirigido por Manuel Pellegrini, también tiene la mirada puesta en su eliminatoria de Europa League, lo que añade matices tácticos al choque de este sábado, programado para las 10:30 horas. Los béticos buscarán imponer su ritmo ante un rival contra el que ya vencieron en la primera vuelta de la temporada. El Espanyol llega al partido en la undécima posición con 37 puntos, tras un arranque de año complicado que lo ha dejado sin victoria en las últimas 12 jornadas de LaLiga, su peor racha desde 2009 en la máxima categoría. En este contexto, el equipo dirigido por Manolo González espera aprovechar el parón para corregir errores y buscar sumar ante el Betis para mantener viva la ilusión de meterse en puestos europeos. Con la recuperación de algunos hombres clave en su plantilla, el Espanyol intentará plantar cara y romper su mala dinámica en uno de los partidos más exigentes de la jornada. ¿A qué hora inicia el Betis vs Espanyol hoy 4 de abril de 2026? El partido entre el Betis y el Espanyol de la jornada 30 de LaLiga dará inicio en punto de las 10:30 horas, tiempo del centro de México. ¿Dónde ver el Betis vs Espanyol en vivo? Canales de TV y streaming online El duelo entre el Betis y el Espanyol se podrá ver en vivo en televisión de paga por la señal de Sky Sports.

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