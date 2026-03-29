¡Sunshine double… y sin perder un set! Jannik Sinner hace historia con el título en Miami

El italiano conquistó su segundo campeonato de la temporada, logrando una hazaña inédita en la historia del deporte blanco

El italiano marca un nuevo hito en el tenis varonil | Reuters

El dominio de Jannik Sinner en la gira de pista dura quedó sellado en el sur de Florida con un registro sin precedentes. Tras coronarse en Indian Wells, el italiano levantó su segundo título del Miami Open al superar al checo Jiří Lehečka por 6-4 y 6-4 en una final marcada por la lluvia, que retrasó el arranque y obligó a detener el partido tras el primer set.

Con este resultado, Sinner se convirtió en el decimotercer tenista en completar el llamado Sunshine Double, es decir, ganar Indian Wells y Miami en la misma temporada. En la rama varonil es el octavo en lograrlo, uniéndose a una lista integrada por Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006, 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016).

Sin embargo, la dimensión de su logro va más allá del título. El italiano se convirtió en el primer jugador, tanto en la rama varonil como femenil, en conquistar ambos torneos de pista dura sin ceder un solo set. La racha perfecta se extiende a 34 parciales consecutivos en torneos Masters 1000 sin perder, desde París 2025 hasta su consagración en Florida, una cifra récord en la ATP. Referentes como Steffi Graf y Novak Djokovic habían estado cerca de un Sunshine Double perfecto, pero ambos dejaron escapar un set en sus mejores recorridos.

Además, el doblete coincidió con el logrado por Aryna Sabalenka en la rama femenil, quien venció a Coco Gauff en la final. Se trata de la cuarta ocasión en la que ambos campeones, varonil y femenil, completan el Sunshine Double en el mismo año, tras Pete Sampras y Steffi Graf en 1994, Roger Federer y Kim Clijsters en 2005, y Novak Djokovic con Victoria Azarenka en 2016.

Sinner domina la final en Miami

Desde los primeros juegos en la final, el número dos del mundo impuso condiciones ante un Lehečka que disputaba su primera final de Masters 1000. Un quiebre temprano marcó la diferencia para colocarse 2-1 tras un error del checo, y lo confirmó en el siguiente game al levantar un 0-40 con dos aces para el 3-1. Con el 5-3 a favor, el italiano dispuso de sus primeras oportunidades de set en un game de 22 minutos al servicio de su rival, que resistió dos oportunidades, antes de ceder el parcial en el siguiente turno.

En ese primer set, el italiano firmó cinco aces y una efectividad de 100% en puntos ganados con el primer servicio, además de 12 tiros ganadores por sólo 10 errores no forzados, frente a los nueve winners y 15 errores del checo. El arranque del segundo parcial apenas alcanzó los tres puntos, antes de que la lluvia obligara a una nueva suspensión, prolongando la definición del encuentro.

El segundo set quedó condicionado por la lluvia, que obligó a detener el partido apenas iniciaba el parcial. Tras varios intentos fallidos por reanudar, finalmente los jugadores regresaron a la pista con Lehečka al servicio, quien logró sostener para el 1-0. Sinner respondió sin dificultades para igualar el marcador, manteniendo su solidez desde el fondo, mientras que el checo, con mayor confianza tras la pausa, resistió momentos de presión para colocarse 2-1, incluso salvando bolas de break.

El desarrollo del set entró en una dinámica pareja, con ambos jugadores firmes en sus turnos de saque. Sinner sostuvo en blanco para el 2-2 y comenzó a presionar cada vez más el servicio de Lehečka, quien volvió a salir de situaciones comprometidas para mantenerse arriba 3-2. El italiano, sin ceder terreno, elevó su porcentaje de primeros servicios para igualar 3-3, mientras que el checo logró colocarse 4-3 con un juego más cómodo.

La insistencia de Sinner tuvo recompensa en el momento clave, cuando finalmente concretó el quiebre para colocarse 5-4 y quedar a un juego del título. Con el control del partido, el italiano se puso 40-15 y dispuso de dos bolas de campeonato, escenario en el que no falló para cerrar el encuentro y confirmar su dominio en la gira de pista dura.

El palmarés de Jannik Sinner y la carrera por la cima del ranking

El título representa el séptimo Masters 1000 en la carrera de Sinner y el segundo en Miami, tras su coronación en 2024. También es su campeonato número 26 en el circuito ATP y el 23 sobre pista dura. El italiano extendió su racha invicta en finales, sumando seis triunfos consecutivos desde su última derrota, ocurrida ante Carlos Alcaraz en el US Open de septiembre de 2025. Desde entonces, levantó títulos en China, Viena, París, las ATP Finals y ahora el Sunshine Double.

El impacto también se refleja en el ranking. Con la consagración en Miami, Sinner alcanzó las 12,400 unidades y redujo la diferencia con Alcaraz a solo 1,190 puntos de cara a la gira de arcilla. Sobre polvo de ladrillo, el español defenderá 4,300 puntos, de 5,500 posibles, tras sus títulos en Monte-Carlo, Roma y Roland Garros, además de la final en Barcelona. En contraste, Sinner no defiende unidades hasta Roma y solo pone en juego 1,850 puntos entre el Masters italiano y el Grand Slam francés, lo que lo coloca en posición directa de recuperar el número uno si mantiene este nivel en las próximas semanas.

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