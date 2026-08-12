Wawrinka llega al Abierto de Cancún en su temporada de despedida: “Es un privilegio que nos haya escogido”

Cancún recibe a una leyenda del tenis: Wawrinka eligió México para continuar su despedida después de casi 25 años como profesional

Wawrinka estará presente en Cancún para despedirse | Glyn KIRK / AFP

El Abierto de Cancún arrancará el próximo lunes con un atractivo especial: la presencia de Stanislas Wawrinka, una de las grandes figuras del tenis mundial en las últimas dos décadas y uno de los pocos jugadores capaces de desafiar el dominio del llamado Big Four. El suizo, ganador de tres títulos de Grand Slam, eligió este torneo para una de sus últimas apariciones como profesional.

El Cancún Open, torneo categoría ATP Challenger 125, vivirá una edición histórica con la participación de un campeón que dejó huella en la era de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray. A sus 41 años, Wawrinka atraviesa su temporada de despedida después de casi 25 años dentro del circuito profesional.

Para Daniel Langre, director del torneo, la llegada del suizo representa un reconocimiento al crecimiento del evento y al recibimiento que tuvo durante su primera visita a Cancún. El dirigente explicó que fue el propio Wawrinka quien mostró interés por regresar después de la experiencia que vivió en la primera edición.

“Stan nos buscó el año pasado, vino a nuestra primera edición por querer conocer Cancún. Él mismo nos preguntaba cómo es posible que Cancún, siendo la sede que es, no haya tenido un evento de este nivel en años anteriores”, explicó Langre.

El director del torneo destacó que la conexión entre el tenista suizo y el público mexicano fue inmediata, especialmente con los aficionados más jóvenes. “Quedó feliz en la manera en la que lo recibió el público cancunense, los fans y los niños se tomaban fotos con él y las subían a sus redes sociales, y él mismo las subía en sus propias redes”, señaló.

Langre consideró que la elección de Wawrinka para disputar el torneo en su último año como profesional representa un momento especial, ya que el suizo ha seleccionado cuidadosamente los eventos en los que participa durante su despedida. “Los atletas escogen su calendario muy minuciosamente, y que nos haya escogido, pues es un privilegio”, afirmó.

La trayectoria de Wawrinka lo coloca como uno de los tenistas más importantes de su generación. El suizo conquistó 16 títulos ATP, entre ellos el Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y el Abierto de Estados Unidos 2016, además de conseguir una medalla de oro olímpica en dobles junto a Roger Federer.

Su legado también incluye un registro reservado para pocos: es uno de los tres jugadores que lograron derrotar a Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray en torneos de Grand Slam, una muestra de su capacidad para competir contra las máximas figuras del deporte.

El Abierto de Cancún también tendrá un valor estratégico dentro del calendario internacional, ya que se disputará entre el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, situación que lo convierte en una parada atractiva para jugadores que buscan preparación antes del último Grand Slam del año.

“Funcionamos como una especie de puente en el calendario de la ATP, que le es muy atractivo a jugadores que pierden en la primera semana de Cincinnati, o que se quieren venir a preparar para el Abierto de Estados Unidos en condiciones muy similares en cuanto a clima, humedad y la misma pelota”, explicó Langre.

Además de Wawrinka, el torneo contará con la participación de figuras como el canadiense Denis Shapovalov, los argentinos Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Andrés Burruchaga, así como el ruso Roman Safiullin.

La representación mexicana estará encabezada por Rodrigo Pacheco, quien recibió una invitación especial para disputar el certamen, mientras que en la modalidad de dobles estará presente el veracruzano Santiago González, campeón de la edición pasada.

Con una combinación de talento internacional, jóvenes promesas y la despedida de una leyenda como Wawrinka, el Abierto de Cancún buscará consolidarse como uno de los torneos más atractivos del calendario Challenger y ofrecer una experiencia especial para los aficionados mexicanos.

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