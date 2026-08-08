¡Felicidades a su Majestad! Roger Federer celebra su cumpleaños 45

A lo largo de su carrera Roger Federer conquistó 103 títulos entre ellos, entre ellos 20 Grand Slams

Por: Juan Arturo Muñoz

Nacido en Basilea, Suiza, un 8 de agosto de 1981, Roger Federer transformó el tenis en arte, pero detrás de sus 20 Grand Slams siempre latió un corazón melómano. Hoy, con motivo de su cumpleaños número 45, además de reconocer su trayectoria en el deporte blanco de todos los tiempos, recordamos su amor por la música, la cual nos dejó dos episodios inolvidables en su natal Zúrich durante 2023:

El palomazo con Coldplay: En el estadio Letzigrund, Chris Martin presentó en broma a Federer mencionando que era un «miembro original de la banda» desde 1996, pero que dejó la música para convertirse en el mejor tenista del mundo; y lo sumó en vivo tocando el shaker al micrófono durante la canción ‘Don’t Panic’, del álbum debut Parachutes, de 2000.

El tributo de Andrea Bocelli: En el Hallenstadion, el tenor italiano interrumpió su concierto al saber de la presencia del ex-tenista en el recinto, lo invitó al escenario y le dedicó ‘Nessun dorma’, el aria de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, un célebre himno operístico de victoria, en agradecimiento a su carrera. Federer permaneció de pie junto al tenor durante toda la interpretación y visiblemente conmovido por la potencia vocal y la dedicatoria rompió en llanto en varias ocasiones.

A lo largo de su carrera Roger Federer conquistó 103 títulos entre ellos, los siguientes para destacar:



GRAND SLAM



Australia 6

Roland Garros 1

Wimbledon 8

US Open 5

Total: 20



ATP FINALS: 6



MASTERS 1000: 28



Medalla de oro olímpica Beijing 2008: dobles varonil



Medalla de plata olímpica Londres 2012: Individual varonil

Este 2026, el suizo fue elegido para ingresar al Salón Internacional de la Fama del Tenis, un reconocimiento que confirma la dimensión de su extraordinaria trayectoria dentro del circuito profesional. La ceremonia se llevará a cabo del 27 al 29 de agosto de 2026 en Newport, Rhode Island, donde se formalizará su incorporación a la generación 2026.

¡Feliz cumpleaños 45 a la raqueta más armónica del deporte!

TE PUEDE INTERESAR: