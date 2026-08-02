Arthur Géa vence a Shapovalov y se convierte en el campeón más joven de Los Cabos

El francés derrotó 6-3 y 6-4 al canadiense, conquistó su primer título ATP y se convirtió en el campeón más joven del Abierto de Los Cabos con 21 años de edad

Arthur Géa conquistó el primer título ATP de su carrera después de derrotar por 6-3 y 6-4 a Denis Shapovalov en la final del Abierto de Los Cabos 2026. El francés de 21 años necesitó una hora y 29 minutos para superar al campeón defensor y cerrar una semana en la que ganó cinco partidos sobre la cancha dura del torneo mexicano.

El resultado también colocó a Géa en los registros del certamen. El tenista francés se convirtió en el campeón más joven en la historia del Abierto de Los Cabos, competencia que forma parte de la categoría ATP 250 y que en esta edición celebró diez años desde su llegada al calendario profesional.

Géa inició el torneo con apenas tres victorias acumuladas en cuadros principales del ATP Tour y sin finales disputadas dentro del circuito. Cinco días después levantó el trofeo frente a Shapovalov, jugador que buscaba defender el campeonato obtenido en 2025 y convertirse en el primer bicampeón consecutivo de Los Cabos.

Arthur Géa resuelve la final del Abierto de Los Cabos en dos sets

El primer momento de presión para Géa apareció con el marcador 2-2. Shapovalov contó con cuatro oportunidades para romper el servicio del francés, pero no logró concretarlas. Géa conservó su saque y cambió el desarrollo del parcial cuando consiguió el quiebre en el octavo juego, antes de confirmar la ventaja y cerrar el primer set por 6-3.

El francés mantuvo la iniciativa al comenzar la segunda manga y volvió a romper el servicio del canadiense en el tercer juego. Shapovalov respondió para igualar 3-3, pero no pudo sostener el siguiente turno de saque. Géa recuperó de inmediato el quiebre y tomó una ventaja que ya no perdió durante el resto del encuentro.

Shapovalov intentó extender el partido desde el fondo de la cancha y con su servicio, pero Géa protegió la diferencia hasta completar el triunfo. El marcador de 6-3 y 6-4 terminó con la posibilidad de que el canadiense revalidara la corona, después de que en 2025 había derrotado a Aleksandar Kovacevic para obtener el título.

La victoria representó el primer campeonato de Géa en su primera final dentro del ATP Tour. El francés alcanzó el trofeo sin necesitar un tercer set en el partido por el campeonato, en una actuación que le permitió confirmar el avance conseguido a lo largo de la semana en Baja California Sur.

El camino de Arthur Géa hasta su primer título ATP

Géa comenzó su recorrido con una victoria sobre el surcoreano Soonwoo Kwon y después eliminó al estadounidense Michael Zheng. En los cuartos de final enfrentó al argentino Francisco Cerúndolo, tercer sembrado del torneo, antes de superar a Coleman Wong en las semifinales. La victoria sobre Shapovalov completó una ruta de cinco partidos para levantar el campeonato.

Su participación en Los Cabos también modificó su posición dentro del circuito. Antes de la final, el francés tenía asegurado su ingreso por primera vez entre los mejores 100 jugadores del ranking mundial. El título fortaleció un ascenso construido desde fuera de los principales lugares de la clasificación y con poca experiencia previa en partidos ATP.

Con este resultado, Géa se convirtió en el sexto campeón del ATP Tour nacido en 2005 o después. El francés se integró a una lista en la que también aparecen João Fonseca, Jakub Mensik, Learner Tien, Rafael Jódar y Shang Juncheng. Además de su primer trofeo profesional, salió de Los Cabos con una marca de edad que ningún campeón anterior del torneo había conseguido.

Para Shapovalov, la derrota cerró una semana en la que volvió a disputar el partido por el título del Abierto de Los Cabos. El canadiense continuará su temporada en el Masters 1000 de Montreal, competencia en la que alcanzó las semifinales en 2017 y donde buscará trasladar el resultado obtenido durante su participación en México.

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