Jannik Sinner se baja del Masters 1000 de Cincinnati por lesión

El número uno del mundo arrastra molestias en la rodilla derecha y se suma a la ausencia de Alcaraz, quien continúa recuperándose de una lesión de muñeca

El italiano no juega desde que levantó el título de Wimbledon | Reuters

El Masters 1000 de Cincinnati se queda sin Jannik Sinner. El número uno del mundo anunció este domingo su baja debido a las molestias que arrastra en la rodilla derecha, por lo que centrará su recuperación en llegar al US Open, último Grand Slam de la temporada.

La ausencia del italiano se suma a la de Carlos Alcaraz y deja nuevamente a un Masters 1000 sin los dos grandes protagonistas del circuito varonil. Por segundo torneo consecutivo de esta categoría, después de Montreal, ninguno estará en competencia y un nuevo capítulo de su rivalidad tendrá que esperar, como mínimo, hasta Nueva York.

La expectativa rumbo al US Open también estará marcada por el estado físico de ambos. Sinner continúa con problemas en la rodilla, mientras que el murciano se recupera de la lesión de muñeca que lo mantiene fuera del circuito desde abril.

¿Qué lesión tiene Jannik Sinner?

Sinner confirmó que la decisión de no participar en Cincinnati llegó después de evaluar su condición junto con sus médicos y equipo de trabajo. El italiano reconoció que las molestias persisten y que todavía no se encuentra en condiciones para regresar a la competencia.

“Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati. Mi rodilla derecha me ha estado molestando y, aunque hemos estado trabajando intensamente con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir”, explicó.

El italiano también dejó claro que el objetivo inmediato será recuperarse para Nueva York. “Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati y deseo a Bob [Moran] y a todo su equipo un gran torneo y mucho éxito. No veo la hora de volver el próximo año y ahora estoy concentrado en prepararme para el US Open”.

Sinner no compite desde Wimbledon, donde derrotó a Alexander Zverev en la final para conquistar el quinto Grand Slam de su carrera. Tampoco participó en el Masters 1000 de Canadá, por lo que, si consigue recuperarse a tiempo, llegará al US Open sin partidos oficiales desde su título en Londres.

Sinner y Alcaraz, fuera por segundo Masters 1000 consecutivo

La baja de Sinner completa un escenario que ya se había presentado en el Masters 1000 de Canadá: ni el italiano ni Carlos Alcaraz estarán en el torneo. El español continúa recuperándose de la lesión de muñeca que lo mantiene fuera de actividad desde abril y que también provocó su ausencia en Cincinnati. De esta manera, los dos llegarían al US Open sin haber disputado ninguno de los dos Masters 1000 de la gira norteamericana previa al Grand Slam.

Nueva York aparece ahora como el siguiente escenario posible para un enfrentamiento entre ambos, aunque su presencia dependerá de la evolución física durante las próximas semanas. Sinner y Alcaraz fueron los finalistas de Cincinnati en 2025. En aquella ocasión, el español se quedó con el título después de que el italiano se retirara cuando perdía 5-0 en el primer set por una enfermedad.

¿Cuántos puntos perderá Sinner por no jugar Cincinnati?

La ausencia también tendrá consecuencias para Sinner en el ranking ATP. El italiano defendía los puntos obtenidos como finalista de la edición de 2025 y perderá 650 unidades al no participar este año. Pese a la baja, permanece como número uno del mundo. Su salida, junto con la de su gran rival, modifica además la parte alta del cuadro de Cincinnati, donde Zverev queda como el jugador de mayor preclasificación.

El Masters 1000 de Cincinnati comenzará el 13 de agosto y terminará el día 23. Para Sinner y Alcaraz, en cambio, las próximas semanas estarán dedicadas a la recuperación con un mismo objetivo en el calendario: estar disponibles para el US Open.

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