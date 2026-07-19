Toluca vs Pumas en vivo la Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 2

Los Diablos reciben a unos universitarios obligados a reaccionar tras su complicado debut en el torneo mexicano

Horario y dónde ver el Toluca vs Pumas | Claro Sports

Toluca y Pumas disputarán uno de los encuentros adelantados de la jornada 2 del Apertura 2026, en un compromiso marcado por el corto periodo de recuperación entre las primeras fechas. Los Diablos Rojos recibirán al conjunto universitario en el Estadio Nemesio Díez, antes de afrontar el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul durante el siguiente fin de semana.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega después de ganar como visitante frente a Chivas, mientras que Pumas necesita responder tras comenzar el torneo con una derrota de 3-0 ante Pachuca en Ciudad Universitaria. Elías Montiel y Salomón Rondón, con un doblete, marcaron los goles que complicaron el estreno de Esteban Solari como entrenador auriazul.

Fecha, horario y dónde ver el Toluca vs Pumas del Apertura 2026 de la Liga MX

El encuentro se disputará el martes 21 de julio de 2026, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La sede será el Estadio Nemesio Díez, inmueble donde Toluca buscará aprovechar la localía para sumar su segunda victoria del campeonato.

Partido: Toluca vs Pumas

Toluca vs Pumas Fecha: martes 21 de julio de 2026

martes 21 de julio de 2026 Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

21:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Nemesio Díez, Toluca

Estadio Nemesio Díez, Toluca Jornada: fecha 2 del Apertura 2026

Los encuentros de Toluca como local se distribuyen, dependiendo de cada compromiso, entre TUDN, TV Azteca y FOX One. En Claro Sports se podrá seguir el minuto a minuto con las acciones, alineaciones, goles y resultado.

Alineaciones probables del Toluca vs Pumas para la jornada 2 de la Liga MX 2026

Las alineaciones oficiales serán anunciadas aproximadamente una hora antes del comienzo. Antonio Mohamed podría realizar ajustes por la acumulación de partidos y la cercanía del Campeón de Campeones, además de evaluar el estado físico de los jugadores que tuvieron actividad internacional durante el verano.

Alineación probable de Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo; Franco Romero y Marcel Ruiz; Helinho, Jesús Angulo y Alexis Vega; Paulinho.

En el caso de Pumas, Esteban Solari podría modificar algunas posiciones después de la derrota ante Pachuca. Nathan Silva cometió el error que originó el primer gol de los Tuzos, mientras que Stanley García, Santiago Trigos y Sebastián Córdova fueron sustituidos durante el segundo tiempo.

Alineación probable de Pumas: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo; Santiago Trigos y Pedro Vite; Stanley García, Sebastián Córdova y Juninho; Robert Morales.

Jugadores como Alan Medina, Víctor Arteaga, Cristian Calderón y Guillermo Martínez también podrían competir por un lugar en el once inicial, después de ingresar como suplentes en la primera jornada.

Antecedentes y últimos resultados del Toluca vs Pumas en la Liga MX

El antecedente inmediato entre ambos equipos corresponde al Clausura 2026, cuando Toluca venció 3-2 a Pumas en un partido en el que los universitarios estuvieron dos veces arriba en el marcador. Robert Morales y Álvaro Angulo adelantaron al conjunto capitalino, pero los Diablos respondieron y completaron la remontada con un cabezazo de Paulinho.

Aquel resultado terminó con el paso invicto que Pumas mantenía en ese torneo y mostró la capacidad de Toluca para reaccionar ante escenarios adversos. Ahora los universitarios volverán al Nemesio Díez después de recibir tres goles en su presentación, mientras que el cuadro mexiquense llega con una victoria como visitante en la fecha inaugural.

Resultados recientes que sirven como referencia:

Toluca 3-2 Pumas | Clausura 2026

Pumas 0-3 Pachuca | jornada 1 del Apertura 2026

Chivas perdió ante Toluca | jornada 1 del Apertura 2026

Aunque los últimos dos marcadores no corresponden a enfrentamientos directos, reflejan el momento con el que ambos equipos llegan a la segunda jornada: Toluca comenzó con triunfo y Pumas deberá corregir su funcionamiento defensivo después de permitir tres anotaciones como local.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 2?

Toluca parte como favorito en el pronóstico por jugar en el Nemesio Díez, llegar después de una victoria y contar con el antecedente favorable de 3-2 en el Clausura 2026. Pumas tendrá poco tiempo para trabajar después del resultado ante Pachuca y deberá mejorar la salida de balón, la recuperación en medio campo y la protección de su área.

Victoria de Toluca: -143

-143 Empate: +310

+310 Victoria de Pumas: +345

El pronóstico apunta a una victoria de Toluca por 2-1, aunque el calendario y las posibles rotaciones podrían equilibrar el encuentro. Las cuotas pueden modificarse desde su publicación y hasta minutos antes del silbatazo inicial.

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