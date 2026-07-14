¡A dos años de los Juegos Olímpicos! El Mundial 2026 muestra los desafíos a superar para LA2028

A la par, durante los siguientes meses se jugarán diversos torneos clasificatorios para la justa veraniega

Los temas pendientes de LA2028 a dos años de su inauguración | Claro Sports.

Este martes 14 de julio de 2026 los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 se encuentran a dos años de su ceremonia inaugural. La competencia se extenderá hasta el día 30 del mismo mes y contará con 36 deportes y 51 disciplinas distribuidas en la región de Los Ángeles y Oklahoma City.

La cuenta regresiva de dos años encuentra a la ciudad californiana en plena organización del Mundial 2026, un evento que funciona como ensayo para una operación olímpica de mayor tamaño. El torneo de fútbol ha permitido evaluar la movilidad, la atención a visitantes extranjeros y el funcionamiento de los recintos, pero también ha mostrado los asuntos que deberán resolverse antes de recibir a cerca de 11 mil atletas y delegaciones de todo el mundo.

El transporte, la primera prueba que deja el Mundial 2026

Los organizadores han presentado LA 2028 como unos Juegos con movilidad basada en el transporte público. No habrá estacionamiento para espectadores en las sedes, por lo que los asistentes tendrán que utilizar trenes, autobuses y servicios especiales de enlace para llegar a las competencias.

El Mundial permitió probar parte de ese modelo en el SoFi Stadium, inmueble que no cuenta con una estación de tren directa. El Metro habilitó 15 rutas especiales desde estaciones y centros de transporte; la más larga requiere aproximadamente una hora y 15 minutos para completar el recorrido hasta Inglewood.

La escala olímpica será distinta. Las autoridades calculan que necesitarán aproximadamente 3 mil autobuses para comunicar las sedes que no tienen acceso directo a la red ferroviaria, una cifra que obliga a coordinar vehículos, conductores, estaciones temporales y cierres viales durante más de dos semanas.

Los proyectos de ampliación continúan en paralelo. La extensión de la línea D avanzará hacia la Universidad de California en Los Ángeles, campus que albergará la Villa Olímpica, pero la experiencia mundialista confirmó que los autobuses seguirán siendo indispensables para cubrir los espacios que dejará la red ferroviaria.

Movilidad, política y torneos preolímpicos rumbo a LA2028. | Reuters e Imago7.

Relación Gobierno de Estados Unidos con el COI

El Mundial también ha funcionado como una prueba para el ingreso de deportistas, personal técnico, periodistas y aficionados. Gene Sykes, presidente del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, había definido el torneo como un primer ensayo, a menor escala, de la capacidad del país para recibir visitantes internacionales antes de LA 2028.

Las restricciones migratorias estadounidenses contemplan excepciones para ciertos deportistas, entrenadores y personal acreditado, pero no resuelven de manera automática la situación de todos los aficionados procedentes de países afectados. Durante el Mundial se presentaron complicaciones para integrantes de delegaciones y seguidores, un antecedente que obliga a establecer procedimientos más claros antes de los Juegos.

A comienzos de 2026, la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, reconoció que todavía no había sostenido una comunicación formal con el presidente Donald Trump sobre los preparativos. El COI mantiene como principales interlocutores al comité organizador LA28 y al USOPC, que deberán negociar con la administración federal temas de visado, seguridad y control fronterizo.

¿Cómo avanza la venta de boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles?

La demanda de boletos no se ha detenido pese a los asuntos operativos pendientes. LA28 informó que más de cuatro millones de entradas fueron vendidas durante la primera fase, realizada en abril de 2026, cuando todavía faltaban más de dos años para la ceremonia inaugural. Los boletos fueron adquiridos por aficionados de 85 países y de los 50 estados de Estados Unidos. Reino Unido, Canadá, México y Japón encabezaron las compras internacionales, mientras que la gimnasia artística fue una de las disciplinas cuyo inventario disponible se agotó con mayor rapidez.

El registro para participar en el segundo sorteo permanecerá abierto hasta el 22 de julio de 2026. La preventa para tarjetahabientes elegibles se realizará del 29 al 31 de julio y la segunda fase general tendrá horarios de compra del 10 al 20 de agosto. Esta nueva venta incluirá inventario renovado para todos los deportes y diferentes rangos de precios. Quienes se registraron para la primera fase y no fueron seleccionados, o todavía no alcanzaron el límite de compra, permanecerán incluidos en los siguientes sorteos. Las entradas para los Juegos Paralímpicos comenzarán a venderse en 2027.

Torneos Preolímpicos a realizarse en los próximos meses

La cuenta regresiva también avanzará en el terreno deportivo. Entre julio y agosto se disputarán competencias que entregarán plazas directas o permitirán dar el primer paso dentro de los sistemas clasificatorios rumbo a LA 2028.

Competencia Fechas Importancia rumbo a LA 2028 Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 24 de julio al 8 de agosto Competencia regional que servirá como preparación y evaluación para atletas de México, Centroamérica y el Caribe Campeonato Sub 20 de Concacaf 24 de julio al 9 de agosto El campeón obtiene la plaza olímpica; si gana Estados Unidos, el boleto será para el subcampeón Mundiales Ecuestres de Aachen 10 al 23 de agosto Forman parte del proceso de clasificación en disciplinas ecuestres Mundial de Gimnasia Rítmica 12 al 16 de agosto Primer criterio mundial contemplado dentro del sistema clasificatorio olímpico Mundial de Flag Football 13 al 16 de agosto Los dos mejores equipos por rama, sin contar a Estados Unidos, clasifican directamente Preolímpico femenino de basquetbol en Guadalajara 17 al 23 de agosto El campeón avanza a los torneos clasificatorios olímpicos de febrero de 2028 Campeonato Continental Femenino NORCECA de voleibol 19 al 30 de agosto La selección mejor ubicada obtiene una plaza para LA 2028

Santo Domingo 2026 reunirá a más de 6 mil deportistas en más de 30 disciplinas. Aunque no todas sus pruebas repartirán boletos olímpicos, la competencia servirá como una de las primeras referencias del ciclo para las delegaciones de la región.

En el flag football sí habrá plazas directas. El Mundial de Düsseldorf otorgará boletos a los dos equipos mejor ubicados de cada rama, excluyendo a Estados Unidos, que ya cuenta con su lugar como anfitrión. Será una de las primeras competencias clasificatorias para el debut olímpico de esta disciplina.

El voleibol también iniciará su camino. Los campeonatos continentales de 2026 repartirán una plaza por género en cada confederación, por lo que el torneo femenino de NORCECA en Santo Domingo tendrá un boleto en disputa.

México buscará regresar al fútbol olímpico

Por último, uno de los procesos de mayor interés para México será el Campeonato sub 20 de Concacaf, que se celebrará en Puebla y la Ciudad de México. El equipo dirigido por Alex Diego quedó ubicado en el Grupo B junto a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

La selección mexicana debutará contra Antigua y Barbuda el 24 de julio, enfrentará a Costa Rica el día 27 y cerrará la fase de grupos frente a Guatemala el 30. Los dos primeros de cada sector y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final. Los cuatro semifinalistas clasificarán al Mundial sub 20 de 2027, pero solamente el campeón obtendrá el boleto para LA 2028. Si Estados Unidos conquista el título regional, la plaza será entregada al equipo subcampeón.

México buscará evitar lo ocurrido en el proceso rumbo a Paris 2024, cuando fue eliminado por Guatemala en los cuartos de final del Premundial de 2022 y quedó fuera tanto de la Copa del Mundo juvenil como del torneo olímpico.

A dos años de la inauguración, Los Angeles 2028 ya presenta avances en venta de entradas, infraestructura y organización deportiva. Sin embargo, el Mundial 2026 dejó claro que la movilidad, la seguridad y el ingreso de visitantes internacionales serán los principales exámenes antes de encender el pebetero olímpico.

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