Histórica subasta: camiseta mundialista de Pelé alcanza casi $5 millones de dólares

La prenda que Pelé usó en la final de Suecia 1958 se vendió en Sotheby’s y se convirtió en el objeto más caro de su carrera.

La camiseta fue usada en el Mundial 1958 | SVEN SIMON /dpa Picture-Alliance via AFP

La casa Sotheby’s de Nueva York fue el escenario perfecto para que el mundo del fútbol viviera un momento único, la venta de la camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de Suecia 1958. La prenda se vendió por $4.9 millones de dólares tras diez pujas de más de cinco postores, cerrando así una subasta que había arrancado con una estimación cercana a los seis millones.

Con esta cifra, la camiseta se convirtió en el objeto más caro relacionado con la carrera deportiva del brasileño y quedó como la segunda camiseta de fútbol más cara jamás vendida, apenas por detrás de la prenda de Maradona en el gol de la Mano de Dios, que en 2022 alcanzó los 9,3 millones de dólares.

La subasta llevaba el sugerente nombre de ‘The Beautiful Game’ y reunió decenas de piezas históricas del balompié, aunque la camiseta azul con el 10 en la espalda era, sin dudas, la gran protagonista de la noche. Antes de las pujas online, que se realizaron entre el 29 de junio y el 16 de julio, la prenda estuvo expuesta al público desde el 1 de julio en el emblemático edificio Breuer de Sotheby’s en Manhattan, para que los fanáticos pudieran contemplarla de cerca.

La historia detrás de la camiseta de Pelé

Lo que hace tan especial a esta camiseta no es solo su color o su número, sino la noche que representa. Pelé, con apenas 17 años, la llevó puesta cuando anotó dos goles en la goleada 5-2 sobre Suecia en Estocolmo, resultado que le dio a Brasil su primer título mundial y marcó el nacimiento oficial del mito del ‘Rey’.

Ese partido no fue cualquier final, fue el momento exacto en que un adolescente se transformó en leyenda y bordó, sin saberlo, la primera estrella en el escudo de su selección.

El recorrido de la prenda también suma capas a su valor histórico. Después de la final, Pelé se la regaló a su compañero de cuarto y amigo Dida, cuya familia la conservó por décadas antes de que terminara donada a un museo brasileño del deporte en 1993. La camiseta ya había pasado por el martillo una vez en 2004, cuando Christie’s la vendió por apenas 105.600 dólares, una cifra minúscula comparada con lo que consiguió ahora. Ese salto entre ambas ventas muestra cuánto ha crecido el mercado de la memorabilia deportiva en poco más de dos décadas.

Por qué importa tanto esta camiseta de Pelé

Más allá del dinero, esta camiseta funciona como una cápsula del tiempo que conecta a los fanáticos de hoy con el origen de una de las carreras más grandes en la historia del fútbol y el deporte en general. El comprador, que se mantiene en el anonimato, se lleva un pedazo tangible del día en que el fútbol brasileño cambió para siempre. La cifra final, aunque quedó por debajo de la estimación inicial de seis millones, sigue siendo un número que pocos objetos deportivos logran alcanzar.

Este tipo de subastas confirman que los objetos deportivos ligados a momentos fundacionales despiertan una pasión que trasciende generaciones y fronteras. La camiseta de Pelé no solo cuenta la historia de un partido, cuenta el comienzo de una era dorada que todavía hoy sigue generando conversación en cada esquina del planeta futbolero.

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