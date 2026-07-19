Todos los Mundiales de fútbol de la FIFA en la historia: campeones, sedes y leyendas

Desde la Copa del Mundo de Uruguay 1930 disputada entre 13 selecciones, hasta el Mundial 2026 con 48 equipos y con España campeón

España gana el Mundial 2026 tras vencer a Argentina | Reuters

La Copa del Mundo escribió un nuevo capítulo en este 2026 este año. España se proclamó campeona del mundo por segunda ocasión tras vencer a Argentina en la final, en un torneo que se disputó durante 39 días, del 11 de junio al 19 de julio, con un formato renovado, 48 selecciones participantes y 104 partidos celebrados en México, Estados Unidos y Canadá. La competencia dejó nuevas historias, figuras que se consolidaron y momentos que quedarán registrados en la memoria del torneo más importante del futbol internacional.

Con el cierre de esta edición, el Mundial suma un nuevo capítulo a una historia que comenzó en 1930. A lo largo de casi un siglo, la Copa del Mundo ha tenido distintos campeones, sedes y generaciones de futbolistas que marcaron época. Brasil se mantiene como la selección con más títulos mundiales, con cinco campeonatos, seguido por Alemania e Italia con cuatro, mientras que Argentina tiene tres, Uruguay, Francia y España aparecen con dos e Inglaterra se queda con uno. En este recorrido repasamos todos los Mundiales, sus campeones, las sedes que albergaron la competencia y las leyendas que dejaron su huella en cada edición.

Pero, antes de conocer al próximo monarca, vale la pena mirar hacia atrás. A lo largo de 22 ediciones disputadas, el Mundial ha visto coronarse a ocho selecciones distintas:

1930: Uruguay

1934: Italia

1938: Italia

1950: Uruguay

1954: Alemania

1958: Brasil

1962: Brasil

1966: Inglaterra

1970: Brasil

1974: Alemania

1978: Argentina

1982: Italia

1986: Argentina

1990: Alemania

1994: Brasil

1998: Francia

2002: Brasil

2006: Italia

2010: España

2014: Alemania

2018: Francia

2022: Argentina

2026: España

¿Qué equipo ha ganado más veces el Mundial?

Brasil es la máxima ganadora en la historia de la Copa del Mundo. Si bien están en su peor sequía histórica, son la única pentacampeona del mundo.

Brasil: 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Italia: 4 (1934, 1938, 1982, 2006)

Alemania: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

Argentina: 3 (1978, 1986, 2022)

Uruguay: 2 (1930, 1950)

Francia: 2 (1998, 2018)

España: 2 (2010, 2026)

Inglaterra: 1 (1966)

Mundial Uruguay 1930

El primer Mundial de la historia se disputó en Uruguay del 13 al 30 de julio de 1930. La FIFA eligió al país sudamericano como sede en un contexto especial: Uruguay venía de ganar el oro olímpico y celebraba el centenario de su Constitución. Participaron 13 selecciones y el torneo marcó el nacimiento formal de la Copa del Mundo.

Uruguay se convirtió en el primer campeón mundial al vencer 4-2 a Argentina en la final disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. La gran figura del torneo fue José Nasazzi, capitán uruguayo y símbolo de liderazgo, aunque Guillermo Stábile también dejó huella como goleador. México participó en esta primera edición, pero quedó eliminado en fase de grupos.

Mundial Italia 1934

El Mundial de Italia 1934 se jugó del 27 de mayo al 10 de junio y fue la primera edición con eliminatorias previas. A diferencia de Uruguay 1930, el torneo se desarrolló bajo un formato de eliminación directa desde el inicio, con 16 selecciones clasificadas. Italia conquistó su primer título mundial al derrotar 2-1 a Checoslovaquia en tiempo extra. Giuseppe Meazza fue la gran figura del campeón y uno de los nombres que marcaron la época.

Mundial Francia 1938

Francia organizó el tercer Mundial, disputado del 4 al 19 de junio de 1938. La sede europea generó inconformidad en varios países americanos, ya que se esperaba que el torneo volviera al continente americano tras Italia 1934.

Italia defendió con éxito su corona y venció 4-2 a Hungría en la final, convirtiéndose en la primera selección bicampeona del mundo. Vittorio Pozzo también hizo historia como técnico al ganar dos Mundiales consecutivos. Leônidas da Silva, estrella de Brasil, fue uno de los grandes nombres del certamen.

Mundial Brasil 1950

Después de la pausa provocada por la Segunda Guerra Mundial, la Copa del Mundo regresó en Brasil 1950, celebrada del 24 de junio al 16 de julio. Fue un torneo diferente, ya que no tuvo una final tradicional, sino una fase final de cuatro equipos que terminó con un partido decisivo entre Brasil y Uruguay.

Uruguay protagonizó el histórico ‘Maracanazo’ al vencer 2-1 a Brasil en el Estadio Maracaná y conquistar su segundo título mundial. Zizinho fue considerado una de las grandes figuras del torneo, pese al golpe deportivo que sufrió la selección brasileña. México volvió a la competencia, aunque no pudo superar la primera ronda.

Mundial Suiza 1954

La Copa del Mundo de Suiza 1954 se disputó del 16 de junio al 4 de julio y quedó marcado por una de las finales más recordadas en la historia del torneo. Hungría llegó como gran favorita, con un equipo poderoso encabezado por Ferenc Puskás.

Alemania Federal sorprendió al mundo al vencer 3-2 a Hungría en la final, en el episodio conocido como el ‘Milagro de Berna’. Puskás fue la gran figura del certamen por su impacto futbolístico, aunque el título terminó en manos alemanas. México volvió a quedar eliminado en fase de grupos.

Mundial Suecia 1958

Suecia 1958 se celebró del 8 al 29 de junio y fue el Mundial que presentó al mundo a un joven Pelé, quien con apenas 17 años se convirtió en una de las grandes sensaciones del fútbol internacional. Brasil llegó a Europa con un equipo lleno de talento y terminó cambiando la historia.

La selección brasileña ganó su primer Mundial al vencer 5-2 a Suecia en la final. Didi fue reconocido como la gran figura del torneo, mientras Pelé y Garrincha comenzaron a construir su leyenda. México participó, pero no logró avanzar de la fase de grupos, aunque sumó experiencia en una época dominada por potencias europeas y sudamericanas.

Mundial Chile 1962

El Mundial de Chile 1962 se jugó del 30 de mayo al 17 de junio, en un país que logró organizar el torneo pese al impacto del terremoto de 1960. Fue una edición intensa, física y con varios partidos muy disputados.

Brasil volvió a coronarse campeón al vencer 3-1 a Checoslovaquia en la final, pese a que Pelé se lesionó durante el torneo. Garrincha tomó el protagonismo y fue la gran figura de la competencia. México participó y consiguió una victoria histórica ante Checoslovaquia, aunque no le alcanzó para avanzar a la siguiente ronda.

Mundial Inglaterra 1966

Inglaterra 1966 se disputó del 11 al 30 de julio y tuvo como escenario principal Wembley, donde el país anfitrión vivió su mayor gloria futbolística. Fue una edición recordada por el orden táctico, la intensidad europea y una final polémica.

Inglaterra ganó su primer y único Mundial al vencer 4-2 a Alemania Federal en tiempo extra. Geoff Hurst firmó un hat-trick en la final, mientras Bobby Charlton fue considerado el mejor jugador del torneo por su influencia en el equipo inglés. México volvió a competir, pero se quedó en la fase de grupos.

Mundial México 1970

El Mundial de México 1970 se celebró del 31 de mayo al 21 de junio y es considerado uno de los torneos más brillantes en la historia del fútbol. Fue la primera Copa del Mundo organizada en Norteamérica y dejó imágenes inolvidables por el estilo ofensivo de varias selecciones.

Brasil conquistó su tercer título mundial al vencer 4-1 a Italia en la final del Estadio Azteca. Pelé fue la gran figura del torneo y lideró a una selección histórica junto a Jairzinho, Tostao, Rivelino y Carlos Alberto. México tuvo una actuación destacada como anfitrión y avanzó por primera vez a cuartos de final.

Mundial Alemania Federal 1974

Alemania Federal 1974 se disputó del 13 de junio al 7 de julio y marcó el estreno del nuevo trofeo de la Copa del Mundo, después de que Brasil se quedara definitivamente con la Jules Rimet en 1970. El torneo también quedó asociado al ‘fútbol total’ de Países Bajos.

Alemania Federal se proclamó campeona al vencer 2-1 a Países Bajos en la final de Múnich. Johan Cruyff fue el mejor jugador del torneo y el rostro de una revolución táctica, aunque el título fue para Franz Beckenbauer y compañía.

Mundial Argentina 1978

El Mundial de Argentina 1978 se jugó del 1 al 25 de junio en un contexto político complejo, bajo la dictadura militar que gobernaba el país. En lo deportivo, la selección local encontró una generación competitiva y un goleador decisivo.

Argentina ganó su primer Mundial al vencer 3-1 a Países Bajos en tiempo extra. Mario Kempes fue el mejor jugador y goleador del torneo, además de anotar dos tantos en la final. México regresó a la Copa del Mundo, pero tuvo una participación complicada y quedó eliminado en la primera fase.

Mundial España 1982

España 1982 se celebró del 13 de junio al 11 de julio y fue el primer Mundial con 24 selecciones. El torneo dejó partidos memorables, sorpresas importantes y una de las mejores versiones de Brasil, aunque el campeón terminó siendo Italia.

Italia ganó su tercer título mundial al derrotar 3-1 a Alemania Federal en la final. Paolo Rossi fue la gran figura del torneo después de aparecer en los momentos decisivos, especialmente ante Brasil y en las rondas finales.

Mundial México 1986

México 1986 se disputó del 31 de mayo al 29 de junio y convirtió al país en el primero en organizar dos Copas del Mundo. El torneo estaba previsto originalmente para Colombia, pero México tomó la sede y entregó una de las ediciones más recordadas de la historia.

Argentina conquistó su segundo título mundial al vencer 3-2 a Alemania Federal en la final. Diego Armando Maradona fue el mejor jugador del torneo y dejó dos momentos eternos ante Inglaterra: la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’. México tuvo una de sus mejores actuaciones, llegó a cuartos de final y quedó eliminado ante Alemania Federal en penales.

Mundial Italia 1990

Italia 1990 se celebró del 8 de junio al 8 de julio y fue una edición marcada por el equilibrio defensivo y los partidos cerrados. El torneo tuvo menos goles que otras Copas del Mundo, pero dejó grandes historias individuales y una final de revancha.

Alemania Federal venció 1-0 a Argentina y conquistó su tercer título mundial, en el último Mundial antes de la reunificación alemana. Salvatore Schillaci fue el mejor jugador del torneo y una de las grandes sorpresas de la competencia.

Mundial Estados Unidos 1994

Estados Unidos 1994 se disputó del 17 de junio al 17 de julio y llevó la Copa del Mundo a un mercado clave para el crecimiento global del futbol. Fue una edición con gran asistencia en estadios y un fuerte impulso mediático.

Brasil ganó su cuarto título mundial al vencer a Italia en penales, después de un empate sin goles en la final. Romário fue el mejor jugador del torneo y líder ofensivo de la Canarinha. México volvió a la Copa del Mundo y alcanzó los octavos de final, donde fue eliminado por Bulgaria en tanda de penales.

¡UNA REVANCHA DESDE LOS 11 PASOS! 🇲🇽⚽🫡



Alberto García Aspe habla sobre su falla en el penal de los octavos de final del Mundial 1994 contra Bulgaria pic.twitter.com/UrDlcZuzSA — Claro Sports (@ClaroSports) June 8, 2026

Mundial Francia 1998

Francia 1998 se jugó del 10 de junio al 12 de julio y fue el primer Mundial con 32 selecciones. El torneo amplió la competencia, abrió más espacios para equipos de distintos continentes y terminó con una fiesta local.

Francia conquistó su primer título mundial al vencer 3-0 a Brasil en la final, con dos goles de Zinedine Zidane. Ronaldo fue reconocido como el mejor jugador del torneo, aunque la noche decisiva quedó marcada por el dominio francés. México tuvo una fase de grupos emocionante y avanzó a octavos, donde cayó ante Alemania.

Mundial Corea Japón 2002

Corea Japón 2002 se celebró del 31 de mayo al 30 de junio y fue el primer Mundial organizado en Asia, además del primero con dos países anfitriones. La edición dejó sorpresas enormes, como las históricas actuaciones de Corea del Sur y Turquía.

Brasil ganó su quinto título mundial al vencer 2-0 a Alemania en la final, con doblete de Ronaldo. Oliver Kahn fue elegido mejor jugador del torneo, convirtiéndose en el primer portero en recibir ese reconocimiento. México avanzó como líder de grupo, pero quedó eliminado en octavos de final ante Estados Unidos.

Mundial Alemania 2006

Alemania 2006 se disputó del 9 de junio al 9 de julio y fue una edición vibrante, con grandes ambientes en los estadios y una fase final de alto nivel competitivo. El torneo también dejó una de las imágenes más recordadas: el cabezazo de Zidane a Materazzi en la final.

Italia ganó su cuarto Mundial al vencer a Francia en tanda de penales, después de empatar 1-1 en tiempo reglamentario y extra. Zinedine Zidane fue reconocido como el mejor jugador del torneo por su influencia en el recorrido francés. México volvió a octavos de final y cayó ante Argentina con un golazo de Maxi Rodríguez en tiempo extra.

Mundial Sudáfrica 2010

Sudáfrica 2010 se jugó del 11 de junio al 11 de julio y fue el primer Mundial organizado en el continente africano. La edición quedó marcada por el sonido de las vuvuzelas, la emoción local y la consolidación de una generación española histórica.

España ganó su primer Mundial al vencer 1-0 a Países Bajos con gol de Andrés Iniesta en tiempo extra. Diego Forlán fue elegido mejor jugador del torneo por su enorme actuación con Uruguay. México avanzó a octavos de final, pero volvió a caer ante Argentina, esta vez por marcador de 3-1.

Mundial Brasil 2014

Brasil 2014 se disputó del 12 de junio al 13 de julio y llevó la Copa del Mundo de regreso al país más ganador de la historia. Fue un torneo lleno de goles, emociones y un episodio que quedó grabado para siempre: el 7-1 de Alemania sobre Brasil en semifinales.

Alemania conquistó su cuarto título mundial al vencer 1-0 a Argentina en la final, con gol de Mario Götze en tiempo extra. Lionel Messi fue reconocido como el mejor jugador del torneo, después de liderar a Argentina hasta la final. México firmó una buena fase de grupos, pero quedó eliminado en octavos ante Países Bajos en un partido recordado por el penal sobre Arjen Robben.

Mundial Rusia 2018

Rusia 2018 se celebró del 14 de junio al 15 de julio y fue una edición con varias sorpresas, entre ellas la eliminación temprana de Alemania, vigente campeona. También fue el Mundial en el que el VAR apareció por primera vez como herramienta oficial en la Copa del Mundo.

Francia ganó su segundo título mundial al vencer 4-2 a Croacia en la final. Luka Modric fue elegido mejor jugador del torneo tras liderar a Croacia en una campaña histórica. México comenzó con una victoria memorable ante Alemania, pero volvió a quedar eliminado en octavos de final, esta vez frente a Brasil.

Mundial Qatar 2022

Qatar 2022 se disputó del 20 de noviembre al 18 de diciembre y fue el primer Mundial organizado en Medio Oriente, además de jugarse fuera del calendario tradicional de verano. La edición terminó con una de las finales más emocionantes de todos los tiempos.

Argentina conquistó su tercer título mundial al vencer a Francia en penales, después de empatar 3-3 en un partido dramático. Lionel Messi fue elegido mejor jugador del torneo y terminó de coronar su legado con la Albiceleste, mientras Kylian Mbappé firmó un hat-trick en la final. México quedó eliminado en fase de grupos, algo que no ocurría desde Argentina 1978.

Mundial 2026

La edición del 2026 se disputó en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio y quedará marcado como la primera Copa del Mundo que se disputó en tres sedes distintas, además de presentar un formato nuevo con 48 selecciones y un total de 104 partidos. Una edición que pasó a la historia por las increíbles historias que se escribieron, con la participación de nuevas selecciones y el adiós de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con seis Copas del Mundo en su historia, así como la consolidación de nuevas figuras como Lamine Yamal, Erling Haaland, Pau Cubarsí, Jude Bellingham y más. Además, de que Kylian Mbappé se consolidó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 anotaciones.

España conquistó su segundo título mundial tras vencer a Argentina en la final, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Roja volvió a levantar el trofeo 16 años después de Sudáfrica 2010 con un gol de Ferran Torres en un intenso partido que se fue a tiempo extras tras el 0-0 en tiempo regular.

¿Cuándo no se jugó el Mundial de la FIFA y por qué?

La Copa Mundial de la FIFA no se jugó en dos ediciones: 1942 y 1946. La razón principal fue la Segunda Guerra Mundial, conflicto que interrumpió la organización del torneo y cambió por completo las prioridades políticas, económicas y deportivas del mundo.

Para 1942, la FIFA ya analizaba posibles sedes y Alemania aparecía como una de las candidatas fuertes, pero la invasión nazi a Polonia en 1939 detonó el conflicto mundial y volvió imposible organizar la Copa. En 1946, aunque la guerra ya había terminado, Europa estaba devastada, muchas federaciones no tenían condiciones para competir y la situación económica impedía reactivar de inmediato un evento de esa magnitud.

La Copa del Mundo volvió hasta Brasil 1950, doce años después de la edición de Francia 1938. Ese regreso no sólo significó la recuperación del torneo, sino también el inicio de una nueva etapa para el fútbol internacional después de uno de los periodos más difíciles de la historia moderna.

¿A qué mundiales no asistió México y cuál fue la razón?

México se ha perdido cinco Copas del Mundo en su historia: Italia 1934, Francia 1938, Alemania Federal 1974, España 1982 e Italia 1990. Aunque la selección mexicana es una de las más constantes en la historia del torneo, sus ausencias estuvieron marcadas por eliminatorias dolorosas, decisiones políticas y sanciones deportivas.

En Italia 1934, México quedó fuera después de perder 4-2 ante Estados Unidos en un partido eliminatorio disputado en Roma. El Tricolor había superado una primera fase clasificatoria ante Haití y Cuba, pero FIFA ordenó ese duelo extra antes del inicio del torneo y la derrota dejó al equipo mexicano sin Mundial.

Mientras que en Francia 1938, México no asistió como parte del boicot de varias selecciones americanas. La inconformidad nació porque FIFA volvió a elegir una sede europea, cuando distintos países del continente americano esperaban que la organización recayera en América, con Argentina como una de las opciones señaladas.

En Alemania Federal 1974, México fracasó en la eliminatoria de Concacaf disputada en Haití. El equipo empató ante Guatemala y Honduras, goleó a Antillas Neerlandesas, perdió contra Trinidad y Tobago y, aunque venció a Haití, no le alcanzó para conseguir el boleto mundialista.

Por su parte, en España 1982, México volvió a quedarse fuera en una eliminatoria de Concacaf cerrada en sede única. El Tricolor llegó al último partido con posibilidades, pero necesitaba vencer a Honduras y sólo consiguió un empate 0-0, resultado que lo dejó fuera de la Copa del Mundo.

En Italia 1990, México no participó por una sanción de FIFA derivada del caso de los ‘cachirules’. La federación mexicana fue castigada después de que una selección juvenil alineó jugadores que superaban la edad permitida en una competencia sub 20. La sanción alcanzó a todos los representativos nacionales y dejó al Tricolor sin disputar el Mundial de 1990.

Con el Mundial 2026, México sumará una nueva participación como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Será una oportunidad especial para volver a escribir su historia en casa, en una Copa del Mundo que promete ser la más grande y ambiciosa de todos los tiempos.

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