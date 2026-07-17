Messi va por un récord que no lograron ni Pelé ni Maradona: ser el primer capitán bicampeón del mundo

El argentino busca ante España un hito sin precedentes: levantar su segunda Copa del Mundo como capitán de la Albiceleste

Messi jugará su tercera final en la máxima justa del fútbol | Reuters

La historia de las Copas del Mundo está repleta de futbolistas que marcaron una época, levantaron el trofeo más codiciado del fútbol o construyeron dinastías con sus selecciones. Sin embargo, existe un logro que nadie ha conseguido en casi un siglo de competencia: conquistar dos títulos mundiales siendo el capitán del equipo campeón.

Ese es el desafío que afrontará Lionel Messi este domingo, cuando Argentina enfrente a España en la final de la Copa del Mundo de 2026. Si la Albiceleste revalida el título obtenido en Qatar 2022, el rosarino se convertirá en el primer futbolista de la historia en levantar dos Copas del Mundo con el brazalete de capitán.

Ningún capitán bicampeón en la historia

Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022 han existido campeones que repitieron el título, selecciones que construyeron hegemonías y futbolistas que levantaron más de un título. Sin embargo, el liderazgo cambió en cada ciclo.

El caso más emblemático es el de Pelé. El brasileño sigue siendo el único jugador con tres Copas del Mundo conquistadas, al coronarse en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Sin embargo, nunca fue el capitán del equipo. En 1958 el brazalete pertenecía a Hilderaldo Bellini; cuatro años después pasó a Mauro Ramos y, en la histórica selección de 1970, el encargado de levantar el trofeo fue Carlos Alberto.

Diego Armando Maradona estuvo mucho más cerca de alcanzar la hazaña que hoy persigue Messi. El ’10’ condujo a Argentina al campeonato de México 1986 como capitán absoluto y volvió a portar el brazalete en Italia 1990. Sin embargo, la derrota por 1-0 ante Alemania Federal en la final del Olímpico de Roma, con el penal convertido por Andreas Brehme, frustró la posibilidad de convertirse en el primer capitán bicampeón del mundo.

Passarella, Dunga y Lloris se quedan a las puertas

Otro caso significativo fue el de Daniel Passarella. El defensor levantó la Copa en Argentina 1978 como capitán y volvió a integrar la plantilla campeona de México 1986. Sin embargo, problemas físicos le impidieron disputar el torneo y la capitanía había pasado definitivamente a Maradona, por lo que nunca pudo repetir el título con el brazalete.

Brasil también tuvo un intento fallido con Dunga. El mediocampista levantó la Copa del Mundo en Estados Unidos 1994 y regresó como capitán a la final de Francia 1998. No obstante, aquella histórica selección brasileña fue ampliamente superada por la anfitriona Francia, que ganó 3-0 con un doblete de Zinedine Zidane, dejando inconcluso el intento de repetir la corona bajo el mismo líder.

Más recientemente, Hugo Lloris estuvo a un partido de igualar ese registro. El arquero francés fue capitán del equipo campeón en Rusia 2018 y cuatro años después volvió a liderar a Francia hasta la final de Qatar 2022. Allí apareció Lionel Messi para conducir a Argentina hacia el título en una de las finales más memorables de todos los tiempos, cerrando también el sueño del guardameta francés de convertirse en capitán bicampeón

Bicampeones, pero sin el gafete

Giuseppe Meazza obtuvo los títulos de Italia en 1934 y 1938, aunque solo fue capitán en la segunda conquista. Bellini y Mauro compartieron los campeonatos de Brasil de 1958 y 1962 alternándose el brazalete. Cafú fue campeón en 1994 y 2002, pero únicamente levantó el trofeo como capitán en Corea-Japón. Ninguno logró reunir ambos títulos ejerciendo el liderazgo formal del equipo.

Messi llega a esta oportunidad con un contexto completamente distinto. A los 39 años disputará su tercera final de una Copa del Mundo, después de caer ante Alemania en Brasil 2014 y conquistar el título frente a Francia en Qatar 2022. Además de ser el futbolista con más partidos y más encuentros como capitán en la historia del torneo, ahora puede añadir un registro que permaneció intacto durante casi cien años: ser el primer jugador que levanta dos Copas del Mundo como capitán de su selección.

Te puede interesar