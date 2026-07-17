Jornada 1 Apertura 2026 Liga MX: dónde ver Chivas vs. Toluca EN VIVO en EE.UU.

Guadalajara pone a prueba el proyecto de Gabriel Milito frente a un Toluca que llega como campeón de Concacaf, pero con dudas en ataque

Será uno de los duelos más electrizantes de la primera jornada / Claro Sports

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX ofrece uno de sus partidos más esperados con el enfrentamiento entre Chivas y Toluca. El Rebaño Sagrado intentará arrancar el torneo con una victoria en casa para confirmar las buenas sensaciones mostradas en el semestre anterior, mientras que los Diablos Rojos buscarán extender el gran momento que viven tras conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf.

El conjunto tapatío mantiene la confianza en el proyecto encabezado por Gabriel Milito, quien afronta su segundo torneo al frente del club. Después de recuperar a sus seleccionados nacionales y reforzar la plantilla con las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, Chivas aspira a pelear desde el inicio por los primeros puestos de la clasificación.

Del otro lado estará un Toluca dirigido por Antonio Mohamed que llega con la motivación de su reciente éxito internacional y con el boleto asegurado al próximo Mundial de Clubes. No obstante, la principal incógnita pasa por el estado físico de Paulinho, cuyo problema muscular mantiene en duda su participación para el estreno del campeonato.

El atractivo duelo en el Estadio Akron también podrá seguirse desde EE.UU., al igual que todos los partidos de la Liga MX, donde miles de aficionados de ambos equipos tendrán varias alternativas para ver el inicio del nuevo torneo.

Horario de Chivas vs. Toluca en EE.UU.

Costa Este (ET): 9:07 p. m.

9:07 p. m. Tiempo del Centro (CT): 8:07 p. m.

8:07 p. m. Costa Pacífico (PT): 6:07 p. m.

Dónde ver Chivas vs. Toluca EN VIVO en EE. UU.

Televisión abierta y por cable: Telemundo

Telemundo Televisión por cable: Universo

Universo Streaming: ViX Premium, Peacock y Fubo

Con dos equipos llamados a competir por el título, el encuentro promete ser uno de los más atractivos del arranque del Apertura 2026. Chivas intentará hacer valer su localía para comenzar con tres puntos, mientras que Toluca buscará demostrar que el impulso obtenido tras conquistar la Concacaf también puede reflejarse en la Liga MX.

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