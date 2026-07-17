F1 en alerta: analiza sedes alternas por el riesgo en el Golfo al final de la temporada

La Fórmula 1 se prepara para un posible cambio de planes y estos trazados podrían entrar al calendario para el tramo final del campeonato.

La F1 evalúa qué circuitos podrían entrar al calendario | ANDREJ ISAKOVIC / AFP

La Fórmula 1 tiene un problema serio entre manos y no es de rendimiento en pista, sino de seguridad geopolítica. Ante la escalada de tensiones en Medio Oriente, la categoría reina del automovilismo mundial ya trabaja en un plan B para el cierre de la temporada 2026, mientras las carreras en Bahréin, Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi permanecen bajo estricta vigilancia.

Los circuitos que suenan para entrar

Imola aparece como la opción más sólida de todas. El Autódromo Enzo e Dino Ferrari tiene historia de sobra en la Fórmula 1 y se mantiene en constante vigilancia como “circuito reserva” de la categoría, algo que emociona a los fanáticos que extrañan el trazado italiano en el calendario. Su gran ventaja es logística, porque varias escuderías tienen sus fábricas a pocas horas de distancia, lo que facilitaría el reabastecimiento de piezas y le daría un plus competitivo al fin de semana.

El Autódromo Internacional de Algarve en Portimão (Portugal) también suena fuerte en las conversaciones internas. El Circuito Internacional del Algarve ya salió al rescate del calendario durante la pandemia, albergando carreras memorables en 2020 y 2021, y su trazado con desniveles pronunciados suele generar espectáculo puro. Lo interesante es que Portugal ya tiene confirmado su regreso oficial para 2027 y 2028, así que adelantar ese retorno no suena tan descabellado y podría ser un regalo anticipado para los aficionados portugueses.

Entre las alternativas menos obvias pero igual de reales está Istanbul Park, en Turquía, un trazado técnico y exigente que Stefano Domenicali había mencionado como posible regreso para 2027.

Otra alternativa es el Circuito Paul Ricard (Francia) una pista que cuenta con buenas condiciones de asfalto y curvas de alta velocidad que le gusta a los pilotos. Y ojo, porque Barcelona y una segunda ronda en Las Vegas están en la conversación, esta última con el atractivo extra de repetir el ambiente nocturno y el show que caracterizó a esa carrera desde su debut.

Lo que está en juego para el show

Más allá de dónde se corra, lo que le interesa a la afición es que el cierre de temporada mantenga el nivel de emoción que caracterizó a la F1 en los últimos años, con peleas cerradas por el título y circuitos que premien el talento de los pilotos. Imola y Portimão destacan porque ambos son trazados técnicos, con curvas rápidas y zonas de frenada exigentes que suelen producir carreras vibrantes, algo que contrasta con el estilo más plano de otros circuitos urbanos del calendario actual.

Hay que recordar que estos cambios de sede surgen porque la organización analiza ajustes logísticos de último momento en el tramo final del campeonato, algo que ya vivió la categoría en temporadas pasadas y que terminó dejando carreras recordadas por los aficionados.

Lo cierto es que, sin importar cuál sea la decisión final, la prioridad de la Fórmula 1 sigue siendo ofrecer el mejor espectáculo posible en pista, con circuitos que pongan a prueba a los mejores pilotos del mundo antes de que se defina el campeón 2026.

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