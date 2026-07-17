España vs. Argentina: Dónde ver y festejar la final del Mundial en Nueva York

Nueva York vivirá una auténtica fiesta mundialista con pantallas gigantes, fan zones y bares temáticos para seguir la final entre España y Argentina

Aficionados Argentinos Sufren Y Celebran | Cristian Urrutia | AFP

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina promete paralizar a Nueva York este domingo 19 de julio. Aunque el MetLife Stadium será el escenario donde se definirá al nuevo campeón del mundo, miles de aficionados vivirán la emoción desde distintos puntos de la ciudad gracias a una amplia oferta de transmisiones públicas, fan zones, museos y bares deportivos.

Para quienes no consiguieron boleto para el estadio, la Gran Manzana ofrecerá más de un centenar de espacios donde seguir el partido en un ambiente completamente futbolero.

Desde Central Park hasta restaurantes argentinos y tradicionales pubs ingleses, la ciudad se prepara para una de las jornadas deportivas más importantes de su historia reciente.

Nueva York se transforma en una gran cancha para la final del Mundial

Pocas ciudades están tan acostumbradas a recibir grandes eventos como Nueva York, pero la final entre España y Argentina llevará el ambiente mundialista a otro nivel.

Las autoridades y los organizadores prepararon una red de más de 100 puntos oficiales de transmisión distribuidos en los cinco distritos, permitiendo que tanto residentes como visitantes encuentren una opción cercana para disfrutar del encuentro.

Uno de los escenarios más llamativos será el Great Lawn de Central Park, donde se instalará la mayor watch party oficial de la final con capacidad para 50 mil personas.

Aunque los boletos gratuitos fueron distribuidos previamente mediante sorteo, el lugar refleja la magnitud del evento que vivirá la ciudad.

Otra alternativa será el Rockefeller Center, transformado durante el Mundial en un enorme punto de encuentro para los aficionados.

La tradicional pista de hielo ahora funciona como una cancha de fútbol y contará con pantallas gigantes para seguir el partido.

Quienes busquen una experiencia diferente también podrán acceder a las terrazas del Top of the Rock, desde donde será posible observar el encuentro con una vista privilegiada del skyline neoyorquino.

También destacan las transmisiones gratuitas en Brooklyn Bridge Park, el Intrepid Museum, Queens Borough Hall, la Biblioteca Central de Brooklyn, el New York Hall of Science, el Queens Botanical Garden y MoMA PS1, espacios que combinarán fútbol, actividades culturales y gastronomía para crear un ambiente familiar durante toda la jornada.

Los bares donde españoles y argentinos vivirán la final como en casa

Para quienes prefieren seguir el partido rodeados de otros aficionados, Nueva York ofrece opciones para todos los gustos.

La comunidad argentina suele reunirse en SOB’s (Sounds of Brazil), considerado uno de los puntos más vibrantes para apoyar a la Albiceleste. También destacan el Buenos Aires Restaurant y Raíces Argentinas Steakhouse, donde la gastronomía típica acompaña cada partido de la selección sudamericana.

Quienes busquen un ambiente internacional encontrarán excelentes alternativas en Smithfield Hall, The Football Factory at Legends, Jack Doyle’s y McHale’s Bar & Grill, establecimientos reconocidos por transmitir los principales eventos futbolísticos con múltiples pantallas y sonido ambiente.

En Brooklyn, Banter Bar y Kent Ale House también aparecen entre los favoritos de los seguidores del fútbol europeo.

Una propuesta diferente llegará desde Socceria, una cantina inspirada en la Ciudad de México que ha ganado popularidad entre los aficionados al fútbol, mientras que San Antonios, en el Lower East Side, combinará la transmisión del encuentro con música en vivo y promociones especiales después del silbatazo final.

Las autoridades también recomendaron utilizar el transporte público para desplazarse durante la jornada, ya que se espera una asistencia masiva tanto en las zonas de transmisión como en los alrededores del MetLife Stadium.

El metro y los servicios de NJ Transit desde Penn Station serán las opciones más prácticas para llegar y regresar con mayor facilidad.

Más allá del resultado entre España y Argentina, Nueva York volverá a demostrar por qué es una de las grandes capitales deportivas del mundo.

Durante unas horas, sus parques, plazas, museos y bares compartirán una misma pasión: vivir la final del Mundial 2026 como si cada rincón de la ciudad fuera una extensión del estadio.

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