Mikel Oyarzabal: 7 datos que explican por qué es el hombre de las finales para España

Mikel Oyarzabal llega a la final del Mundial 2026 como uno de los líderes de España y con una trayectoria repleta de logros poco conocidos

Mikel Oyarzabal Un Ejemplo Para España | Franck Fife | AFP

En el marco de la final de la Copa Mundial Mikel Oyarzabal ha construido una carrera lejos de los grandes reflectores, pero con actuaciones que lo han convertido en uno de los futbolistas más decisivos de la selección de España.

El delantero de la Real Sociedad vuelve a ser protagonista en el Mundial 2026 con goles fundamentales como el que abrió la puerta de la semifinal ante Francia y uno de los hombres a seguir en la final España vs Argentina gracias a su capacidad para aparecer en los partidos más importantes.

Desde finales de la Eurocopa y la UEFA Nations League hasta la Copa del Rey y la Copa del Mundo, el atacante ha demostrado que la presión parece sacar su mejor versión.

Sin necesidad de ocupar portadas todos los días, Oyarzabal se ha ganado un lugar entre los referentes del fútbol español.

Estos siete datos ayudan a entender por qué hoy es considerado uno de los líderes silenciosos de “La Roja”.

Siete curiosidades que marcaron la carrera de Mikel Oyarzabal

1. Es el auténtico “hombre de las finales”

Pocos futbolistas pueden presumir un historial como el suyo. Oyarzabal ha disputado más de seis finales o partidos decisivos entre Eurocopas, Mundiales, UEFA Nations League y Copa del Rey, y ha conseguido marcar en todas ellas.

Esa capacidad para responder en los momentos de mayor presión lo ha convertido en uno de los jugadores más confiables del fútbol europeo.

2. Es uno de los mejores cobradores de penaltis del mundo

Cuando España necesita un especialista desde los once pasos, todas las miradas apuntan hacia él. A lo largo de su carrera ha convertido cerca del 90 % de los penales que ha ejecutado, una cifra que lo coloca entre los lanzadores más efectivos del fútbol internacional y en una garantía para cualquier definición.

3. Ya figura entre los máximos goleadores de España

Sin hacer demasiado ruido, Oyarzabal ya ocupa el sexto lugar entre los máximos anotadores en la historia de la selección española. Su registro le permitió superar a figuras históricas como Fernando Hierro, confirmando la regularidad que ha mantenido durante los últimos años.

4. Es un ejemplo de fidelidad en el fútbol moderno

En una época marcada por grandes transferencias, Oyarzabal eligió un camino diferente. Se formó en las fuerzas básicas de la Real Sociedad y nunca ha vestido otra camiseta como profesional.

Además de ser capitán del club, representa uno de los pocos casos de “One-Club Man” que permanecen en la élite del fútbol europeo.

Un líder que también destaca fuera de la cancha

5. Nunca dejó de estudiar mientras triunfaba como futbolista

Mientras comenzaba a consolidarse en Primera División, también dedicó tiempo a su preparación académica. Se graduó en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Deusto, demostrando que era posible combinar una carrera profesional con los estudios universitarios.

6. Su instinto goleador nació gracias al hockey

Antes de convertirse en delantero, practicó hockey durante su infancia. El propio Oyarzabal ha explicado que ese deporte le enseñó a reaccionar rápidamente dentro del área y, sobre todo, a no frustrarse después de un error. Esa mentalidad explica por qué suele aparecer en las jugadas decisivas.

7. El deporte siempre formó parte de su vida

Además del fútbol y el hockey, Oyarzabal también practicó judo y natación durante su etapa escolar. Esa formación multidisciplinaria contribuyó al desarrollo de su coordinación, disciplina y fortaleza mental, cualidades que hoy siguen reflejándose en su forma de competir.

A sus 28 años, Mikel Oyarzabal representa mucho más que un goleador. Es un futbolista que ha construido su prestigio con trabajo, constancia y un perfil discreto.

Mientras otros destacan por su impacto mediático, él ha preferido dejar que sus actuaciones hablen por sí solas. Si España logra conquistar el Mundial 2026, no sorprendería que el capitán de la Real Sociedad vuelva a aparecer en el momento más importante y confirme, una vez más, por qué muchos lo consideran el verdadero hombre de las finales.

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