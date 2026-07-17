Final del Mundial 2026: qué debe tener en cuenta Argentina para vencer a España

La Albiceleste necesita ejecutar un plan táctico inteligente, aprovechar los espacios y sostener la intensidad para conquistar el bicampeonato del mundo

Argentina tendrá una dura prueba frente a España / Thomas Coex / AFP

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España promete un duelo de alto voltaje en el MetLife Stadium. ‘La Roja’ llega como el equipo más sólido del torneo, con apenas un gol recibido, un récord histórico de imbatibilidad en Copas del Mundo y el respaldo de su reciente título europeo. Enfrente estará una ‘Albiceleste’ que ha demostrado resiliencia en cada fase eliminatoria y que vuelve a depositar buena parte de sus esperanzas en el liderazgo de Lionel Messi.

Para levantar el trofeo, el equipo de Lionel Scaloni necesitará mucho más que talento individual. España ha convertido la posesión en su principal fortaleza y suele controlar el ritmo de los partidos desde el mediocampo. Argentina deberá impedir que su rival juegue con comodidad y encontrar los momentos adecuados para acelerar el juego y atacar con rapidez.

Uno de los aspectos que puede marcar la diferencia será la batalla en el medio campo. Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister tendrán la misión de reducir los espacios para Rodri, Pedri y Fabián Ruiz, quienes son los encargados de iniciar la mayoría de los ataques españoles. Si Argentina logra romper esa circulación y recuperar el balón en zonas adelantadas, aumentarán considerablemente sus opciones de generar peligro.

Presión, transiciones y el liderazgo de Messi

Otro punto fundamental será aprovechar los espacios que dejan los laterales españoles cuando se incorporan al ataque. Pedro Porro y Marc Cucurella suelen ofrecer amplitud y profundidad, pero esa vocación ofensiva también abre carriles que Julián Álvarez y Lautaro Martínez pueden explotar con desmarques rápidos. Messi, por su parte, puede retrasar su posición para atraer marcas y habilitar esos movimientos con pases precisos.

En defensa, Argentina necesitará un partido casi perfecto. La movilidad de Lamine Yamal, quien está más que confirmado para disputar este duelo, las llegadas desde segunda línea y la capacidad de España para encontrar espacios obligarán a Cristian Romero, Lisandro Martínez y Emiliano ‘Dibu’ Martínez a mantener la concentración durante los 90 minutos. Evitar pérdidas cerca del área propia y controlar los cambios de ritmo será indispensable para sostener el equilibrio.

Otro de los grandes dilemas para Scaloni será decidir cuánto disputar la posesión. Intentar jugar de igual a igual contra España podría favorecer el estilo de la escuadra dirigida por Luis de la Fuente, mientras que replegarse demasiado permitiría al conjunto europeo instalarse cerca del área argentina. La alternativa más lógica parece ser una presión alta en momentos específicos y un bloque compacto cuando el rival controle el balón, buscando salir con velocidad al contraataque.

Más allá del planteamiento táctico, Argentina cuenta con un futbolista capaz de cambiar cualquier partido. ‘La Pulga’ continúa siendo el jugador con mayor capacidad para interpretar los momentos decisivos, acelerar o pausar el juego y generar oportunidades donde parecen no existir. Su experiencia en finales puede convertirse en un factor diferencial frente a una selección española repleta de jóvenes figuras.

Si la ‘Albiceleste’ consigue ejecutar ese plan, controlar el mediocampo, explotar los espacios que deje España y mantener la solidez defensiva, tendrá argumentos suficientes para competir de igual a igual por el título. En una final donde los detalles suelen definir al campeón, la eficacia en las áreas y la capacidad para responder bajo presión podrían terminar inclinando la balanza a favor de uno u otro equipo.

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