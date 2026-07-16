Luis de la Fuente y otros técnicos que han conseguido el éxito con sus hijos como auxiliares

El técnico de España tiene al lado a su hijo, quien se ha convertido en pieza clave dentro del éxito conseguido por la ‘Furia Roja’ en este Mundial 2026

Luis de la Fuente al lado de su hijo Alberto / Paul Ellis / AFP

Luis de la Fuente volvió a ser tema de conversación en el fútbol internacional tras incorporar a su hijo, Alberto de la Fuente, al cuerpo técnico de la selección de España en febrero de 2025. La decisión abrió el debate sobre el nepotismo, pero también puso de relieve una práctica cada vez más habitual entre técnicos de élite que confían en sus hijos para integrar sus equipos de trabajo, una fórmula que al dueto español le ha funcionado, ya que la ‘Furia Roja’ es una de las selecciones más cotizadas del Mundial 2026.

La llegada de Alberto de la Fuente a la selección absoluta se produjo durante la reestructuración del cuerpo técnico después de la salida de Pablo Amo, mientras Juanjo González Argüelles ascendió como segundo entrenador.

Antes de unirse al equipo de Luis de la Fuente, Alberto ya había construido una trayectoria dentro de la Real Federación Española de Fútbol. Desde 2022 trabajó junto a Santi Denia en la selección sub-21, participando en el subcampeonato del Europeo sub-21 de 2023 y en la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, entre 2018 y 2022 formó parte de la SD Huesca.

Aunque la incorporación del hijo de Luis de la Fuente generó críticas por un posible conflicto de intereses, la federación defendió que contaba con experiencia suficiente en el fútbol profesional y conocía la metodología implementada por el seleccionador desde las categorías inferiores, decisión que ha quedado confirmada con el pase de España a la final del Mundial 2026.

Carlo Ancelotti y Davide Ancelotti, otra dupla exitosa como la de Luis de la Fuente y si hijo

Uno de los ejemplos más exitosos de esta fórmula es el de Carlo Ancelotti y su hijo Davide Ancelotti. Desde el regreso del técnico italiano al Real Madrid en 2021, Davide asumió un papel clave como asistente, colaborando en el análisis táctico, la preparación de los entrenamientos y la estrategia de los partidos.

Durante ese periodo, padre e hijo conquistaron: dos Champions League (2021-22 y 2023-24), dos títulos de LaLiga (2021-22 y 2023-24), una Copa del Rey (2022-23), dos Supercopas de España (2021-22 y 2023-24), dos Supercopas de Europa (2022 y 2024), un Mundial de Clubes de la FIFA (2022) y la Copa Intercontinental de la FIFA (2024), consolidándose como una de las duplas más exitosas del fútbol europeo.

Antonio Mohamed y Shayr Mohamed también siguieron ese camino

Otro caso reciente es el del argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien integró a su hijo, Shayr Mohamed, primero, dentro de su cuerpo técnico durante su etapa en Pumas. Shayr comenzó a desempeñar funciones como auxiliar, mientras avanzaba en su formación como entrenador.

La experiencia de ambos también quedó ligada a los éxitos de Toluca. Con el ‘Turco’ Mohamed al frente de los Diablos y Shayr colaborando en el entorno de su padre, los escarlatas conquistaron el Clausura 2025 de la Liga MX, rompiendo una sequía de 15 años sin títulos de liga, y seis meses después, obtendrían el bicampeonato de la Liga MX al coronarse en el Apertura 2025. Posteriormente, también levantaron el Campeón de Campeones 2025, el Campeones Cup frente al Galaxy y, recientemente, el título de la Concacaf Champions Cup ante Tigres, confirmando el impacto de una relación familiar trasladada al banquillo.

El caso de Luis de la Fuente demuestra que trabajar junto a un hijo ya no es una excepción en el fútbol de alto nivel. Aunque estas decisiones suelen despertar opiniones divididas, los resultados obtenidos por entrenadores como Ancelotti o Mohamed evidencian que, cuando existe preparación y experiencia, las duplas familiares pueden convertirse en una fórmula ganadora.

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