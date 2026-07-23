La Liga MX pierde estrellas mientras la MLS sigue mirando hacia Europa

Mientras la MLS anunció los fichajes de Lewandowski, Griezmann y Casemiro, la Liga MX sigue perdiendo a las estrellas internacionales

Estrella de la MLS contra la fuga en la Liga MX | Claro Sports

La Liga MX dio inicio al Apertura 2026 con cambios significativos en su baraja de estrellas, mientras que la Major League Soccer refuerza su atractivo con la llegada de jugadores europeos de renombre. La comparación entre ambas ligas se ha intensificado no solo por los enfrentamientos en la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup, sino también por la capacidad de cada campeonato para atraer talento de talla mundial.

Durante el último año, varios futbolistas que encabezaban la lista de figuras en México han abandonado el país, dejando espacios que aún no han sido cubiertos para el nuevo torneo. Esto contrasta con la MLS, que sigue reforzando su nómina con jugadores que ya tenían trayectoria internacional tal es el caso reciente de refuerzos como Robert Lewandowski, Antoine Griezmann y Casemiro.

El fenómeno no se limita a la cantidad de fichajes, sino al perfil de los jugadores. Mientras la Liga MX ha visto partir nombres como Sergio Ramos, James Rodríguez, Anthony Martial y más reciente Ángel Correa, la MLS mantiene figuras como Lionel Messi, Thomas Müller, Luis Suárez, Heung-Min Son y Marco Reus, consolidando su estrategia de atraer talento europeo para incrementar la competitividad y la exposición mediática.

Resultados de la desbandada de estrellas en la Liga MX

El Clausura 2026 marcó el punto más crítico en la reducción de figuras dentro de la Liga MX. Ramos se retiró en diciembre de 2025, mientras que jugadores como Canales, Correa y Martial abandonaron el campeonato al finalizar el torneo. James Rodríguez también se trasladó a la MLS, incorporándose a Minnesota United durante el verano, aunque permaneció solo tres meses. Además del adiós de Gignac de Tigres.

Ospina llega a fortalecer este nuevo proyecto del Atlante | Chris Arjoon / AFP

El único grupo que mantuvo continuidad incluye a Keylor Navas, Lucas Ocampos y Paulinho, quienes permanecerán en la Liga MX. Además, David Ospina llegó al torneo para reforzar la portería del Atlante. A él suma el regreso de Orbelín Pineda a Rayados y Jorge Sánchez al Atlas, dos jugadores mexicanos que terminan su etapa en el fútbol europeo.

Fichajes recientes de la MLS: refuerzos europeos de talla mundial

Mientras la Liga MX enfrenta la salida de figuras, la MLS ha reforzado su estructura con la incorporación de jugadores europeos que terminaron sus contratos con clubes de elite. Robert Lewandowski firmó con Chicago Fire, Antoine Griezmann se unió a Orlando City, y Casemiro aterrizó en Inter Miami después de que los derechos de preferencia de Los Angeles Galaxy quedaran fuera de disputa.

Estos refuerzos llegan sin coste de transferencia, ya que sus contratos con Barcelona, Atlético de Madrid y Manchester United finalizaron. La estrategia de la MLS apunta a consolidar un torneo atractivo para espectadores y patrocinadores mediante la llegada de futbolistas con historial internacional y reconocimiento mediático.

Lewandowski ficha con Chicago Fire | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La diferencia entre ambas ligas se observa en la continuidad y atracción de jugadores de alto nivel. Mientras la Liga MX experimenta un período de transición con la salida de su elenco estelar, la MLS mantiene la llegada de figuras con trayectoria comprobada en Europa y la selección nacional de sus respectivos países.

Este contexto plantea un desafío para la Liga MX, que deberá planificar estrategias de contratación y desarrollo de jugadores para mantener competitividad frente a su vecino del norte, donde la inversión en estrellas internacionales busca incrementar el nivel de la competencia y la exposición mediática del torneo.

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