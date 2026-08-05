FC Dallas vs Querétaro, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 5 de agosto
El conjunto emplumado, de buen inicio de torneo, quiere cantar en el torneo binacional ante el equipo texano
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen FC Dallas vs Querétaro
Estas son las posibles alineaciones para el encuentro. Los titulares oficiales serán confirmados por ambos clubes antes del silbatazo inicial.
FC Dallas: Maarten Paes; Herman Johansson, Sebastien Ibeagha, Nkosi Tafari, Marco Farfan; Sebastian Lletget, Asier Illarramendi, Show; Paul Arriola, Petar Musa y Logan Farrington.
Querétaro: Guillermo Allison; Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra; Martín Rodríguez, Érik Dueñas, Santiago Homenchenko, Juan Cázares; Alí Ávila y Rodrigo Auzmendi.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el FC Dallas vs Querétaro, según la IA?
El análisis previo apunta a un partido cerrado por el buen momento de Querétaro y la ventaja que representa la localía para FC Dallas. Los Gallos suman dos triunfos consecutivos en la Liga MX, mientras que el cuadro texano solamente perdió uno de sus últimos cinco compromisos.
El pronóstico de la IA es un empate 1-1 durante el tiempo reglamentario, con FC Dallas ligeramente favorito para llevarse el punto adicional en la tanda de penales. Querétaro podría hacer daño mediante transiciones rápidas, aunque deberá contener a Petar Musa, quien aparece como la principal amenaza ofensiva del conjunto estadounidense. En caso de mantenerse la igualdad, el reglamento establece que el encuentro se definirá directamente desde los once pasos.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el FC Dallas vs Querétaro y a qué hora juegan?
El partido entre FC Dallas y Querétaro se disputará este miércoles 5 de agosto a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield, Texas. La transmisión en vivo estará disponible mediante Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos del torneo. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.
¡LOS GALLOS QUIEREN CANTAR EN DALLAS!
¡Bienvenidos al minuto a minuto del FC Dallas vs Querétaro! La Liga MX y la MLS protagonizan un duelo que luce equilibrado y promete emociones en el inicio de la Leagues Cup 2026. Los Gallos Blancos llegan con confianza después de sumar dos victorias en sus primeros tres partidos del Apertura 2026, pero ahora deberán demostrar su buen momento ante un conjunto texano que buscará aprovechar la localía. Sigue con nosotros las alineaciones, las mejores jugadas, los goles y todas las acciones desde el Texas Health Mansfield Stadium. ¡No te pierdas ningún detalle!