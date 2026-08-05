FC Dallas vs Querétaro, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 5 de agosto

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el FC Dallas vs Querétaro, según la IA?

El análisis previo apunta a un partido cerrado por el buen momento de Querétaro y la ventaja que representa la localía para FC Dallas. Los Gallos suman dos triunfos consecutivos en la Liga MX, mientras que el cuadro texano solamente perdió uno de sus últimos cinco compromisos.

El pronóstico de la IA es un empate 1-1 durante el tiempo reglamentario, con FC Dallas ligeramente favorito para llevarse el punto adicional en la tanda de penales. Querétaro podría hacer daño mediante transiciones rápidas, aunque deberá contener a Petar Musa, quien aparece como la principal amenaza ofensiva del conjunto estadounidense. En caso de mantenerse la igualdad, el reglamento establece que el encuentro se definirá directamente desde los once pasos.