España cuida a Lamine Yamal y Pedro Porro a tres días de la final del Mundial 2026

Ambos jugadores realizaron carrera continua, ejercicios de movilidad y estiramientos, como precaución tras las molestias que presentaron en la semifinal

Lamine Yamal y Pedro Porro | IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

La selección española completó su primer entrenamiento después de clasificar a la final del Mundial 2026, con Lamine Yamal y Pedro Porro bajo un programa específico de recuperación. Los dos futbolistas salieron al campo, aunque trabajaron al margen del grupo por precaución tras las molestias que presentaron en la semifinal contra Francia.

Durante los minutos abiertos a los medios, ambos realizaron carrera continua, ejercicios de movilidad y estiramientos sobre esterillas. No participaron en la posesión del balón ni en el resto de las actividades colectivas, pero el cuerpo médico español considera que su evolución es normal y espera que puedan reincorporarse progresivamente al trabajo grupal.

Lamine Yamal terminó el encuentro frente a Francia con dolor en el muslo izquierdo después del golpe que recibió de Lucas Digne dentro del área. Aquella acción terminó en el penalti convertido por Mikel Oyarzabal para abrir el marcador en la victoria española por 2-0.

El atacante del Barcelona apareció en el entrenamiento con un vendaje en la zona afectada, medida utilizada para proteger el músculo y controlar las molestias. El dolor aumentó después del partido, cuando la zona se enfrió, por lo que los fisioterapeutas comenzaron el tratamiento desde la llegada de la delegación al hotel.

La situación de Pedro Porro está relacionada con una sobrecarga muscular derivada del esfuerzo realizado ante Francia. El lateral del Tottenham fue sustituido por Marcos Llorente durante los últimos minutos de la semifinal, después de participar en el segundo gol y completar una actuación que le permitió ser elegido jugador del partido.

Porro ya había presentado algunas molestias después de su primera titularidad ante Arabia Saudita, circunstancia que provocó que no participara frente a Uruguay. Posteriormente regresó al once inicial y enlazó apariciones contra Austria, Bélgica y Francia, consolidándose como el lateral derecho utilizado por Luis de la Fuente durante las eliminatorias.

El seleccionador español señaló después de la semifinal que esperaba contar con los dos jugadores para el último encuentro del torneo. Por ahora no existe un parte médico que indique una lesión de gravedad, y la decisión de separarlos del grupo responde a la gestión de cargas y al margen de recuperación disponible antes de la final.

España enfrentará a Argentina el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 13:00 horas del centro de México. La Roja avanzó tras vencer 2-0 a Francia, mientras que el conjunto argentino consiguió su lugar al remontar 2-1 frente a Inglaterra.

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