¿Todavía puedes comprar boletos para la final del Mundial 2026? Precios y cómo conseguir entradas para el partido de España

España ya está en la final del Mundial 2026 y se espera que su rival sea Argentina o Inglaterra; boletos, horarios y show de medio tiempo ya están confirmados

Boletos para la final del Mundial 2026 | Reuters

La final del Mundial 2026 se acerca y ya comienzan a definirse detalles clave para los aficionados que planean asistir o seguir el evento. España aseguró su lugar tras vencer 2-0 a Francia en la primera semifinal, mientras que aún falta definir si su rival será Argentina o Inglaterra. La cita será en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey el domingo 19 de julio, escenario elegido para la definición del torneo.

Más allá de conocer a los finalistas, los fanáticos también pueden anticipar algunos aspectos del espectáculo, como el show de medio tiempo y la duración de la presentación. La FIFA ya confirmó detalles sobre los artistas participantes y la producción que se llevará a cabo durante este primer segmento musical de un Mundial.

En paralelo, los boletos para la final siguen disponibles tanto en la página oficial de la FIFA como en plataformas de reventa, lo que permite a los aficionados planificar su asistencia con anticipación.

Final del Mundial 2026: ¿Todavía hay boletos para el partido, precios y dónde comprarlos?

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la FIFA, los boletos restantes para la final tienen un rango de precios que va de $336,500 a $616,530 pesos mexicanos. Además, en la reventa mediante la plataforma StubHub es posible encontrar entradas desde $174,385 hasta $2,384,239 pesos mexicanos.

Estas opciones permiten que los aficionados que no adquirieron sus entradas durante la venta oficial puedan acceder al estadio, aunque los precios varían según la ubicación y la disponibilidad. Se recomienda revisar constantemente la plataforma oficial y sitios de reventa autorizados para obtener información actualizada sobre la disponibilidad de boletos.

Final del Mundial 2026: ¿Cuándo se juega, dónde y qué equipos se disputan el título?

La final se disputará el domingo 19 de junio en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey. Hasta ahora, España es el primer finalista tras superar a Francia 2-0 en la primera semifinal. El otro boleto se definirá entre Argentina y Inglaterra, que se enfrentarán en la segunda semifinal el miércoles 15 de julio.

Una vez confirmados los equipos, el partido definirá al campeón de la Copa del Mundo 2026, cerrando la edición que se ha llevado a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Los horarios y la transmisión oficial serán publicados por la FIFA y las cadenas asociadas, permitiendo que los aficionados de todo el mundo sigan el desarrollo de la final.

¿Qué artistas estarán en el medio tiempo de la final del Mundial 2026?

El primer show de medio tiempo de la final tendrá una duración de 11 minutos, más corto que el tiempo habitual de los espectáculos del Super Bowl, aunque con la intención de ofrecer una producción de alcance global.

Entre los artistas confirmados se encuentran Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, además de la dirección musical de Gustavo Dudamel y la participación del PS 22 Chorus junto a Coldplay. La FIFA ha señalado que el espectáculo será visible tanto para los asistentes al estadio como para quienes sigan la transmisión en vivo.

El evento busca combinar distintas disciplinas y géneros musicales, ofreciendo un espectáculo representativo a nivel internacional y complementando la definición del torneo con un segmento artístico de relevancia mundial.

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